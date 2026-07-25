أخبار الهلال اليوم | بنزيما يرد على أنباء القيد الآسيوي وانفراجة في مستقبل نونيز

رد مهاجم الهلال كريم بنزيما على التقارير المنتشرة بخصوص وجود تفكير من قبل الجهاز الفني للزعيم لقيد النجم الفرنسي فقط في القائمة الآسيوية.

وكتب الفرنسي تعليقًا على منشور في إنستجرام قال إن بنزيما سيتعرض لما تعرض له داروين نونيز الموسم الماضي سخر فيه من تلك النظرية.

وقال بنزيما: "هذا يمكن أن يحدث في أحلامك فقط".







