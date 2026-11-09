أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | لفتة نجل برونو فيرنانديش .. وتحذير من مصير لاعب الزعيم
نجل برونو فيرنانديش يغازل الهلال
ظهر نجل برونو فيرنانديش؛ نجم مانشستر يونايتد، في صورة عائلية، مرتديًا طاقم نادي الهلال.
ورغم أنها قد تكون هدية من البرتغالي روبن نيفيش؛ نجم وسط الهلال، إلا أن التوقيت يدفع الوسط الرياضي للكثير من القيل والقال بشأن مستقبل برونو فيرنانديش في مانشستر يونايتد.
الزعيم كان قد حاول ضم البرتغالي منذ عام تقريبًا، لكنه أصر على مواصلة مشواره مع الشياطين الحمر. والآن يصارع معهم الهبوط في الدوري الإنجليزي باحتلال المركز الـ18 برصيد ثماني نقاط من عشر مباريات.
ما يمر به مانشستر يونايتد من أزمات حاليًا، يثير الجدل حول توقيت ظهور نجله بطاقم الهلال، وإن بدت كلقطة عفوية.
الهلال يُحيي ذكرى آسيا 2019
نشر المركز الإعلامي لنادي الهلال عبر منصة "إكس"، فيلمًا وثائقيًا للنجوم الذين حققوا لقب دوري أبطال آسيا 2019؛ أمثال سلمان الفرج، أندريه كارييو وغيرهما.
في مثل هذا اليوم، تحديدًا التاسع من نوفمبر 2019، حقق الزعيم الفوز أمام أوراوا ريدز الياباني (1-0)، ضمن ذهاب نهائي دوري الأبطال، قبل أن ينتصر في الإياب (2-0)، ليحقق اللقب القاري في 24 نوفمبر 2019.
مواعيد مباريات الهلال في دوري روشن وكأس الملك بعد التعديلات
حُسم جدل تعديل مواعيد مباريات الدوري السعودي رسميًا .. النصر والأهلي أمام واقع مثير وبداية العام الجديد بديربي الرياض
بعد أيام من التسريبات والقيل والقال، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين رسميًا عن الروزنامة المعدلة لمباريات دوري روشن 2026-27 من الجولة 13 وحتى الـ21، عطفًا على تأجيل كأس آسيا 2027.
تحذير الهمامي من مصير لاعب الهلال .. وذكريات ريكاردو أمام الزعيم
"لاعبا الهلال والنصر صارا منسيين" .. نصائح لهمام الهمامي حول مستقبله وهذا ما يميز الشباب!
منذ تألقه في كأس الخليج، وبات مستقبل همام الهمامي، نجم نادي الشباب، مثار جدل، في ظل الحديث حول رغبة النصر في التعاقد معه، خلال الصيف الماضي، ورسائل تقرّبه من الهلال، مع الاقتراب من دخوله الفترة الحرة في عقده مع "الليث".
"لا أعلم لماذا ألغي هدف الدوري مع الأهلي؟".. سيرجيو ريكاردو يلوم "نسيان" الهلال ورسالة حادة لجيل الاتحاد الجديد!
استعاد البرازيلي سيرجيو ريكاردو، ذكرياته في ملاعب السعودية، حيث يملك تاريخًا كبيرًا مع أندية الأهلي والهلال والاتحاد، والتي كتب تاريخًا مع الزعيم، حينما قاده للتتويج ببطولة آسيا عام 2000، مسجلًا "هاتريك" في المباراة النهائية ضد جوبيلو أيواتا الياباني.
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