أخبار الهلال اليوم | تفاصيل إصابة تمبكتي قبل كأس الملك وماذا قال بونو عن كريستيانو؟!
بونو يكشف كواليس الانتقال ويشيد بقائد النصر
كشف الحارس المغربي ياسين بونو تفاصيل انضمامه إلى صفوف الهلال قادمًا من إشبيلية الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 21 مليون يورو.
وأكد بونو في تصريحات إعلامية: "كان يجب أن أخرج من إشبيلية في ذلك الوقت وفترة الانتقالات كانت على وشك الانتهاء وكان الهلال يبحث عن حارس مرمى بطلب من المدرب جورج جيسوس".
وأضاف الحارس المغربي: "لم أندم على قراري أبدًا فالهلال عائلة وأصبح جزءًا من حياتي".
وتطرق بونو للحديث عن قائد النصر كريستيانو رونالدو مؤكدًا: " رونالدو هو الذي بدأ التحول في الرياضة السعودية ونشكره على هذه البداية".
اتفاق مبدئي مع مدير رياضي جديد
توصلت إدارة نادي الهلال إلى اتفاق مبدئي مع الاسكتلندي ريتشارد هيوز لتولي منصب المدير الرياضي للقلعة الزرقاء.
وتم الاتفاق على جميع الشروط الأساسية بين الطرفين وتتبقى فقط خطوة توقيع العقود الرسمية ليبدأ هيوز وفريقه المساعد العمل فورًا للتحضير لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ضربة دفاعية موجعة بإصابة تمبكتي
أعلن نادي الهلال تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المدافع حسان تمبكتي خلال المواجهة الأخيرة أمام فريق الفتح ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
وأوضح النادي أن اللاعب تواجد في العيادة الطبية بمقر النادي نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية مما يثير الشكوك حول لحاقه بالكلاسيكو المنتظر يوم الأربعاء 18 مارس.
جدل تحكيمي وترقب أهلاوي قبل كلاسيكو الكأس
تتجه الأنظار نحو ملعب الإنماء بمدينة جدة مساء الأربعاء 18 مارس لمتابعة القمة المرتقبة بين الهلال ومضيفه الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأفادت تقارير إعلامية بتعيين الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز البالغ من العمر 37 عامًا لإدارة اللقاء وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية بسبب أخطاء سابقة للحكم في مباريات الفريقين.
وعلى الجانب الآخر ينتظر الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي التقرير الطبي لحسم موقف لاعبه زكريا هوساوي البالغ من العمر 25 عامًا من المشاركة أمام الزعيم.