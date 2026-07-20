أخبار الهلال اليوم | إصابات غامضة لثلاثي الزعيم ومدد غياب طويلة .. إبرام صفقتين وخسائر من رحيل ماركوس ليوناردو

أعلن الهلال اليوم الإثنين، حسم صفقة نواف الحبشي؛ جناح أيسر الحزم، بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة، على أن ينضم لمعسكر الإعداد في النمسا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتب الحبشي في رسالته بعد الانضمام للزعيم: " سعيد وفخور بانضمامي إلى نادي الهلال هذا الكيان الكبير الذي يمثل شرفًا لأي لاعب أسأل الله أن يوفقني لأكون عند حسن ظن الإدارة والجهاز الفني وجماهير الهلال وأن أقدم كل ما أملك للمساهمة في تحقيق البطولات وإسعاد هذا الجمهور العظيم.

"أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي الهلال واخص بالشكر سمو الأمير نواف بن سعد على ثقته كما أخص بالشكر إدارة أعمالي شركة التخيل ممثلة بأخي مشعل السفاعي الذي بذل كل ما بوسعه وسخّر جميع إمكانياته لتحقيق تطلعاتي وطموحاتي، وكان خير سند طوال هذه المرحلة، فله مني كل الشكر والتقدير".

واختتم: "أسأل الله التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، وأن أكون عند حسن ظن الجميع، وبإذن الله تكون هذه البداية لانطلاقة مليئة بالنجاحات والإنجازات".







