أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | إصابات غامضة لثلاثي الزعيم ومدد غياب طويلة .. إبرام صفقتين وخسائر من رحيل ماركوس ليوناردو
ارتبط ببرشلونة وريال مدريد.. الهلال يخطط للتعاقد مع نجم إنتر بطلب من سيموني إنزاجي
رصد عملاق الرياض الهلال، صفقة دفاعية عالمية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الهلال الذي يقوده المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يُخطط لـ"الإحلال والتجديد" في صفوفه؛ وذلك بعد موسم صعب في 2025-2026، اكتفى فيه الزعيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين فقط. (طالع التفاصيل)
إصابات غامضة لثلاثي الهلال
أكد الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز معاناة ثلاثي الهلال سالم الدوسري، حسان تمبكتي وكاليدو كوليبالي من إصابات غامضة، تحول بينهم وبين المشاركة حاليًا في وديات الاستعداد للموسم الجديد.
الجماز أوضح أن الدوسري قد يجري عملية جراحية خلال الفترة المقبلة، فيما أكد أن غياب تمبكتي سيطول، وعن كوليبالي أشار إلى أنه هو الآخر قد يخضع لجراحة.
الهلال يضم نواف الحبشي
أعلن الهلال اليوم الإثنين، حسم صفقة نواف الحبشي؛ جناح أيسر الحزم، بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة، على أن ينضم لمعسكر الإعداد في النمسا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكتب الحبشي في رسالته بعد الانضمام للزعيم: " سعيد وفخور بانضمامي إلى نادي الهلال هذا الكيان الكبير الذي يمثل شرفًا لأي لاعب أسأل الله أن يوفقني لأكون عند حسن ظن الإدارة والجهاز الفني وجماهير الهلال وأن أقدم كل ما أملك للمساهمة في تحقيق البطولات وإسعاد هذا الجمهور العظيم.
"أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي الهلال واخص بالشكر سمو الأمير نواف بن سعد على ثقته كما أخص بالشكر إدارة أعمالي شركة التخيل ممثلة بأخي مشعل السفاعي الذي بذل كل ما بوسعه وسخّر جميع إمكانياته لتحقيق تطلعاتي وطموحاتي، وكان خير سند طوال هذه المرحلة، فله مني كل الشكر والتقدير".
واختتم: "أسأل الله التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، وأن أكون عند حسن ظن الجميع، وبإذن الله تكون هذه البداية لانطلاقة مليئة بالنجاحات والإنجازات".
حسم صفقة الصرنوخ رسميًا
بخلاف نواف الحبشي، أعلن الهلال بشكل رسمي تعاقده مع محمد الصرنوخ؛ ظهير أيمن الفتح، لمدة خمسة مواسم مقبلة.
صاحب الـ19 عامًا صعد في أواخر العام الماضي للفريق الأول للنموذجي، وشارك معه في عشر مباريات بدوري روشن السعودي 2025-26، نجح خلالها في لفت الأنظار بشكل كبير.
خسائر الهلال من بيع ماركوس ليوناردو
أبدى وليد الشهري؛ المرشح السابق لرئاسة نادي الاتحاد، دهشته من صفقة بيع المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو إلى أياكس، قياسًا على الخسارة المالية للهلال.
وكتب الشهري عبر حسابه على منصة "إكس": "لم أتوقع أن تكون أول عملية بيع عقد لاعب في الهلال بعد نقل 52% من الملكية إلى مالك جديد، تنتهي بخسارة!!! الهلال تعاقد مع ماركوس ليوناردو من بنفيكا مقابل 40 مليون يورو لمدة 5 أعوام، لكن بعد عامين الهلال يبيعه إلى أياكس مقابل 17 مليون يورو".
وأضاف: "كان الواجب أن يكسب الهلال 24 مليون يورو بدلًا من ذلك، يخسر 7 مليون يورو!!!".
واختتم متسائلًا: "هل المالك الجديد هو من يدير!!، أم أن هناك من يدبر!!، هل هناك مستثمر يقبل الخسارة!!، ثم من يعوض تلك الخسارة!!".
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