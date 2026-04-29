أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | "أزمة الضرائب" تؤجل إقالة إنزاجي.. ونبأ سعيد بشأن إصابة نيفيش
تطورات إصابة روبن نيفيش
نقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر مطلعة أن النجم البرتغالي روبن نيفيش، لاعب خط وسط نادي الهلال، سيجري فحصاً بالأشعة يوم الخميس في أحد المراكز الطبية المتخصصة.
وأوضحت الفحوصات المبدئية أن إصابة اللاعب، البالغ من العمر 29 عاماً، تبدو بسيطة للغاية ولا تدعو للقلق المبالغ فيه، ولكن الأشعة النهائية ستحدد بدقة نوعية الإصابة ومدة الغياب المتوقعة عن الملاعب.
وكان نيفيش قد أحس ببعض الآلام المزعجة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام نظيره ضمك يوم الثلاثاء، رغم خوضه اللقاء كاملاً.
ميدانياً، قرر المدير الفني للفريق إعطاء جميع اللاعبين راحة سلبية لمدة يوم واحد لالتقاط الأنفاس، على أن يعودوا لاستئناف التدريبات الجماعية الخميس؛ تحضيراً لملاقاة الحزم السبت بمدينة الرس ضمن الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
كاسيميرو يدير ظهره للعروض السعودية
حسم النجم البرازيلي كاسيميرو مستقبله بعد اقتراب رحيله المجاني عن مانشستر يونايتد، رافضاً العروض المالية الضخمة المقدمة من عملاقي دوري روشن، النصر والهلال.
ورغم قوة الإغراءات، استبعد اللاعب فكرة الانتقال للعيش في السعودية برفقة عائلته خلال هذه المرحلة، موجهاً بوصلته نحو الدوري الأمريكي، وتحديداً لتمثيل نادي إنتر ميامي، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.
وتلعب عدة عوامل دوراً حاسماً في قرار كاسيميرو، حيث قدم ديفيد بيكهام، المساهم في النادي، عرضاً يمتد حتى عام 2028، مع خيار التمديد لموسم إضافي، علمًا بأن عائلة كاسيميرو (34 عاماً) ترغب في الاستقرار والاستمتاع بنمط الحياة في الولايات المتحدة.
كما فضل البرازيلي فرصة اللعب بجوار ليونيل ميسي ليصبح من القلائل الذين زاملوا أسطورتي كرة القدم (ميسي ورونالدو)، متخلياً عن فرصة لم الشمل مجدداً مع زميله السابق كريستيانو رونالدو في النصر، أو مواجهته مع الهلال.
أزمة الضرائب تؤجل إقالة إنزاجي.. وتحديد موعد الرحيل
يواجه الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، شبح الإقالة إثر تراجع نتائج الفريق واقتراب خسارة لقب دوري روشن لموسم 2025-2026، رغم امتداد عقده حتى منتصف عام 2027.
وكشف الصحفي الرياضي "فرانسيسكو بوريزو" أن إدارة الهلال أرجأت قرار الإقالة مؤقتاً مراعاةً لظروف المدرب الشخصية المتعلقة بقوانين الضرائب في بلاده، إذ يحتاج إنزاجي للبقاء خارج إيطاليا لأكثر من 183 يوماً، تُحسب من بداية العام الميلادي الحالي (2026) لتجنب دفع ضرائب باهظة.
بناءً على ذلك، يُرجح وجود اتفاق ودي بين الطرفين لتأجيل الإعلان عن الإقالة وفسخ العقد إلى ما بعد 3 يوليو 2026.
بهذه الخطوة التعاونية من الإدارة الهلالية، يضمن المدرب استيفاء المدة القانونية خارج إيطاليا، مما يعفيه من تكبد أعباء مالية وضريبية ضخمة.
بعد أنباء استقالته.. القرني: فهد المفرج مستمر مع الهلال حتى نهاية الموسم
تتصدر حالة من الضبابية والجدل الواسع المشهد الإداري داخل أروقة الهلال السعودي خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية تضارب الأنباء حول مستقبل فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.
فجرت صحيفة "الرياضية" السعودية قنبلة إعلامية بخبر يفيد باستقالة المفرج نهائياً من منصبه، ما تسبب في حالة من الجدل بالشارع الهلالي، قبل أن يخرج الإعلامي والناقد الرياضي حامد القرني لينفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً.
وأكد القرني، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن المفرج لا يزال مستمراً في أداء مهامه حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري: "الأستاذ فهد المفرج مستمر مع الهلال حتى نهاية الموسم ولم يقدّم استقالته حتى الآن".
هذا التضارب الإعلامي الكبير يعكس بوضوح حجم الضغوطات الإدارية التي تحيط بصناع القرار في البيت الهلالي، وتأتي كاستجابة طبيعية لحالة القلق الجماهيري من المنعطفات الحاسمة التي يمر بها الفريق الأول هذا الموسم.
لقطة "بونو وفادا" تشعل الجدل في فوز الهلال على ضمك
شهدت مواجهة الهلال وضمك (1-0)، ضمن الجولة 30 من دوري روشن، حالة تحكيمية مثيرة في الدقيقة 57، حين طالب الأرجنتيني فالنتين فادا بركلة جزاء إثر سقوطه خلال محاولة مراوغة الحارس ياسين بونو.
ورغم احتجاجات لاعبي ضمك، رفض الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش احتساب أي مخالفة، معتبراً تدخل بونو قانونياً. من جانبه، عبّر فادا عن استيائه بنشر فيديو اللقطة عبر حسابه في "إنستجرام" مرفقاً برموز تعبيرية ساخرة، في إشارة واضحة لصدمته من قرار الحكم وتجاهله لما وصفه بالعرقلة المتعمدة.
مستقبل البليهي.. رفض شبابي وقرار هلالي بالرحيل
يقترب المدافع علي البليهي (36 عاماً) من رحيل مؤكد عن نادي الشباب مع نهاية إعارته الصيف المقبل، حيث استقرت إدارة "الليث" على عدم تفعيل بند شراء عقده. وفي المقابل، لا تنوي إدارة الهلال استعادة اللاعب لخروجه من حسابات المدرب إنزاجي واقتراب عودة جواو كانسيلو، مفضلةً بيع عقده أو تجديد إعارته لنادٍ آخر.
وتأتي هذه التطورات بعد مشاركة صاخبة للبليهي في دوري أبطال الخليج، شهدت اشتباكات مع لاعبي زاخو العراقي، وانتهت بخسارة الشباب للنهائي أمام الريان القطري؛ ليبقى مصير المدافع المخضرم معلقاً بانتظار وجهة جديدة بعيداً عن "الزعيم" و"الليث".
الهلال يرفض "العمل عن بُعد" ويصرف النظر عن ريتشارد هيوز
تعثرت مفاوضات نادي الهلال السعودي مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز لتولي منصب المدير الرياضي، بسبب اختلاف جوهري حول آلية العمل. فبينما اشترطت إدارة "الزعيم" التواجد اليومي والمتابعة المباشرة من مقر النادي بالرياض، فضّل مدير ليفربول السابق نموذج العمل عن بُعد مع زيارات متقطعة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع.
ورغم التاريخ الحافل لهيوز في الدوري الإنجليزي، فضل الهلال التمسك بمعاييره الإدارية الصارمة لضمان بناء منظومة قوية قادرة على إدارة ملفات الفريق القارية والمحلية بدقة. وبدأت الإدارة بالفعل دراسة بدائل عالمية أخرى لحسم الملف قبل انطلاق الميركاتو الصيفي، لملء المنصب الذي كان يشرف عليه فهد المفرج، مؤكدة أن الانضباط الإداري والحضور الميداني يمثلان أولوية قصوى لا تنازل عنها مهما كان حجم الاسم المستهدف.
عاصفة انتقادات تضرب "بونو"
يواجه الحارس المغربي ياسين بونو موجة انتقادات حادة وصفت بـ "الشرسة" عقب خروج نادي الهلال من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد القطري. وانصبت الانتقادات على تراجع مستواه بشكل ملحوظ، حيث وصف الناقد الرياضي خالد القحطاني أداءه الأخير بـ "الكارثي"، مؤكداً أن بونو فقد بريقه منذ العودة من البطولة الأفريقية، ومطالباً المدرب سيموني إنزاجي بمنح الفرصة للحارس البديل محمد الربيعي.
ولم تتوقف الانتقادات عند الأداء القاري فحسب، بل طالت هفواته المتكررة في الدوري؛ إذ أشار الإعلامي خالد الشنيف إلى تزايد أخطاء بونو في التعامل مع "رميات التماس" وتأخره في الخروج من مرماه، داعياً إياه للتعلم من انضباط حراس آخرين. وتضع هذه العاصفة الإعلامية صمام أمان "الزعيم" تحت ضغط هائل لاستعادة مستواه المعهود، في وقت يمر فيه الفريق بمنعطف فني حساس.
بنزيما تحت مقصلة النقد و"عدوى الإهدار" تهدد مسيرة الهلال
انتزع الهلال ثلاث نقاط ثمينة أمام ضمك بهدف وحيد لسافيتش، لكن الأداء الفني طرح تساؤلات مقلقة حول كتيبة إنزاجي. وتصدر الفرنسي كريم بنزيما المشهد بانتقادات لاذعة، حيث اعتُبر "نقطة ضعف" في التشكيلة، حاملاً معه تراجع مستواه الذي بدأه في الاتحاد؛ إذ فشل في تهديد المرمى تماماً وظهر بمظهر المهاجم الذي فقد حاسته التهديفية، مكتفياً بالخروج من منطقة الجزاء دون فاعلية.
وفي المقابل، برزت "عدوى إهدار الفرص" كأزمة مستمرة منذ رحيل الصربي ميتروفيتش، حيث لم يفلح سافيتش -رغم هدفه- في استغلال كرات محققة، وهو ما يضع الهلال في مأزق فني يتمثل في غياب القناص القادر على حسم المباريات السهلة، مما يجعل كل مواجهة "حبساً للأنفاس" حتى الدقائق الأخيرة في صراعه المشتعل مع النصر على الصدارة.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 21 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 29 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة بفارق 5 نقاط خلف النصر المتصدر، مع تبقي 5 جولات على نهاية المسابقة.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".