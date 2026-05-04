أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | أزمة بسبب ديربي النصر .. تحديد موعد نهائي كأس الملك واتهامات للاعبين من مسؤولي سابق
أخبار كأس الملك
الكشف عن موعد نهائي كأس الملك
بعد أيام من الجدل والغموض، كُشف بشكل رسمي اليوم الإثنين، عن موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، الذي سيجمع الهلال بالخلود لأول مرة في التاريخ.
ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامن من مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – على استاد الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
الخلود يعرض التنازل عن حقه .. بن هاربورج يطرح استفتاءً غريبًا بشأن نهائي كأس الملك أمام الهلال
يتشوق بن هاربورج؛ رجل الأعمال الأمريكي رئيس نادي الخلود، لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، لذا بدأ فعاليات المباراة باستفتاء غريب نوعًا ما.
أخبار الانتقالات
"بنسبة 100%.. سالم الدوسري في النصر بشرطين": سعود الصرامي يشعل الجدل بمفاجأة كبرى في ميركاتو الهلال!
عاد اسم سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى السطح، فيما يتعلق بالحديث عن إمكانية الانتقال إلى أحد الأندية المنافسة، مع تداول تقارير بشأن "احتمالية" توقيع مخالصة مالية في الصيف.
وكان الهلال قد أعلن - في مايو 2025 - عن تجديد عقد سالم الدوسري، حتى صيف 2027، بعد فترة كبيرة من الجدل حول مستقبله، وسط رغبة من أندية مثل الدرعية والعلا، آنذاك، في التعاقد معه بعروض هي الأضخم في تاريخ الدوري السعودي للاعب محلي.
ورغم أن المستويات "الرقمية" لسالم الدوسري جيدة، إلا أن مستواه يشهد تراجعًا خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، خاصة مع خروج الهلال مبكرًا من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الـ16 على يد السد القطري بركلات الترجيح.
السومة وبنزيما وجهان لعملة واحدة .. بيد إنزاجي ألا يحزن الهلال على رحيل خالد الغنام!
من قلب الرس، وجه الهلال رسالة إنذار إلى النصر، الفوز بالدوري لن يكون سهلًا على الإطلاق، والزعيم لن يتنازل عن حظوظه في اللقب، خاصة وأن هناك مباراة ديربي لا تزال قادمة.
الهلال حقق انتصارًا كبيرًا على مضيفه الحزم، بنتيجة (3-0)، على ملعبه بالرس، ضمن حساب الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
ثلاثية الهلال، جاءت عن طريق كريم بنزيما، ماركوس ليوناردو، روبن نيفيش "من علامة الجزاء"، في الدقائق 9 و82 و90+3.
أخبار ما قبل ديربي النصر
"من يستمتع بمشاهدة نجوم النصر عليه أن يدفع": أسعار تذاكر ديربي الهلال "الفلكية" تثير الجدل .. ورسالة إلى المسؤولين!
بنسبة كبيرة، ستحدد بطل دوري روشن السعودي، لموسم 2025-2026، هكذا بات الحديث حول مباراة القمة التي ستجمع بين النصر والهلال، في 12 مايو الجاري، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.
فوز الهلال على الحزم وخسارة النصر أمام القادسية، في الجولة الحادية والثلاثين، أشعلت المنافسة بين قطبي الرياض، على لقب دوري روشن، مع الوصول إلى الأمتار الأخيرة.
النصر يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن الهلال "الوصيف"، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم، أي أنه لا يزال بالإمكان تقليص الفارق إلى نقطتين، قبل الديربي المنتظر.
8 أيام حياة أو موت: إلى الهلال.. تعلم من درس الأهلي ضد النصر قبل أن تخسر كل شيء!
8 أيام فقط ستُحدد موسم عملاق الرياض الهلال، تحت قيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ الذي يواجه الكثير من الانتقادات، أساسًا.
نعم.. إنزاجي الذي تولى قيادة الهلال صيف عام 2025، يواجه اتهامات بـ"القضاء على هوية الفريق الأزرق"؛ وذلك رغم منافسته على لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ودخل الزعيم الهلالي الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وهو يُنافس على 4 ألقاب رسمية، كالتالي: "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، النخبة الآسيوية ومونديال الأندية".
وودع الهلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور الـ8؛ بعد إنجاز تاريخي بالتعادل مع العملاق الإسباني ريال مدريد في دور المجموعات، ثم الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي.
أما الصدمة الأكبر فجاءت في النخبة الآسيوية، عندما ودع من دور ثمن النهائي، على يد نادي السد القطري؛ ليتبقى أمام الفريق الأزرق بطولتين فقط، هما "دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين"، كما ذكرنا.
ونحن سنستعرض من ناحيتنا، كيف ستُحدد الـ8 أيام القادمة موسم نادي الهلال؛ بالإضافة إلى ضرورة التعلُّم من درس عملاق جدة الأهلي، عند مواجهة الغريم التاريخي النصر..
اتهامات للاعبين بالتخاذل .. وإحراج الدعيع بسبب إنزاجي
"تأكيد براءته وتخاذل اللاعبين" .. مسؤولي هلالي سابق يرد على أنباء التمرد ضد إنزاجي برسالة شديدة اللهجة!
لا يزال مصير الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محل غموض، في ظل احتدام منافسات دوري روشن السعودي، وكذلك الخروج المبكر للزعيم من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
إنزاجي يرتبط بعقد مع الهلال، حتى 30 يونيو 2027، إلا أن ذلك لم يمنع موجة الانتقادات الموجهة ضده، رغم تأهل الأزرق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، واستمراره في السباق على لقب دوري روشن، في ظل الاسلوب الدفاعي الذي يعتمده.
وجاءت خسارة الهلال مبكرًا من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة أمام السد القطري، بركلات الترجيح، مثل "الصاعقة"، على محبي الزعيم، لتشتد حدة الانتقادات تجاه إنزاجي، ويبدأ الحديث حول مصير المدرب ومدى إمكانية إنهاء عقده.
"حتى أنت ستجلس احتياطيًا معي" .. محمد الدعيع يتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب سيموني إنزاجي
لا تنتهي النقاشات حول عمل الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، وما بين إشادات وانتقادات، يكون الهجوم عليه هو الغالب، حتى أوقات الانتصارات، وهذا ما تسبب في اختلاف في وجهات النظر بين الناقدين محمد الدعيع وخالد العطوي.
حقيقة بيع مباريات دوري روشن
بعد أنباء شراء الوليد بن طلال لحقوق دوري روشن .. "ثمانية" تكشف حقيقة بيع المباريات لـ"روتانا"
جدل كبير انتشر في الوسط الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية بشأن بيع حقوق مباريات دوري روشن السعودي الموسم المقبل (2026-2027) لقناة "روتانا"، التي يمتلك الأمير الوليد بن طلال؛ مالك نادي الهلال، الحصة الأكبر من ملكيتها، حتى أوضح إبراهيم القرعاوي؛ الرئيس التنفيذي للتسويق في قنوات "ثمانية" الحقيقة.