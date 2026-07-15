أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | عملية جراحية للاعب الزعيم .. الفتح يطلب صفقة تبادلية ورحيل مالكوم مشروط
استهداف نجمي كولومبيا وهولندا
تفاصيل مثيرة عن شرطه الجزائي.. الهلال يتفوق على يوفنتوس وإنتر في سباق التعاقد مع نجم كولومبيا ولكن!
دخل نادي الهلال، في منافسة شرسة مع عملاقي إيطاليا يوفنتوس وإنتر؛ لحسم صفقة دفاعية مهمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الهلال يرغب في تدعيم صفوفه بقوة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل العودة للسيطرة على الألقاب مجددًا، بعد موسم مخيب للآمال في 2025-2026.
الهلال يتفاوض مع سمرفيل
قرر نادي الهلال السعودي، التحرك بشكل جدي من أجل التعاقد مع كريسينسيو سمرفيل جناح وست هام ومنتخب هولندا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
اللاعب الذي تألق مع هولندا في كأس العالم 2026 قبل خروجها أمام المغرب، لفت أنظار العديد من الأندية على رأسها مانشستر يونايتد وليفربول وروما.
الصحفي "ساشا تافوليري" قال إن الهلال تواصل مع ممثلي اللاعب لمناقشة القيام بصفقة محتملة، في الوقت الذي يعلم فيه وست هام بالأمر، ولا يمانع بيعه في حالة وصول العرض المناسب.
الهلال يغادر إلى النمسا
غادرت بعثة الهلال اليوم الأربعاء، الرياض متجهة إلى النمسا، لانطلاق معسكر الإعداد الخارجي تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-27.
ومن المقرر أن يستمر المعسكر تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي حتى الثالث من أغسطس المقبل.
رحيل مالكوم مشروط
أكدت صحيفة "الرياضية" أن الهلال لا يمانع رحيل جناحه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن بشرط وصول عرض مناسب له.
ويشارك مالكوم حاليًا في معسكر الإعداد الخارجي بالنمسا مع لاعبي الزعيم، في انتظار وصول عرض مناسب، وإلا يكمل الموسم المتبقي في عقده بالقلعة الزرقاء.
عملية جراحية لمتعب الحربي
أجرى لاعب الهلال متعب الحربي عملية جراحية في عينه، بأحد مستشفيات الرياض، بعد معاناة خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر أن ينضم الحربي لمعسكر الهلال في النمسا خلال الأيام القليلة المقبلة.
الفتح يشترط صفقة تبادلية مع الهلال
أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الفتح اشترطت إبرام صفقة تبادلية من أجل الموافقة على رحيل اللاعب محمد الصرنوخ إلى الزعيم، التي من المقرر أن تقدر بـ15 مليون ريال.
وأكدت الصحيفة أن الصرنوخ يرغب بشدة في الانتقال للزعيم، وفي الوقت نفسه يحتاج الفتح لسيولة مالية، لإبرام عدة صفقات.
أما عن الأسماء الذين يريدهم الفتح فهناك صهيب الزيد، محمد الربيعي، وإن كان مصير الثاني يتوقف على مدى قبوله بتخفيض راتبه.
الهلال يدشن مقره الجديد
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الهلال يدشن مقر التدريبات الجديد على ملعب جامعة نورة بنت عبدالرحمن شمال العاصمة الرياض، بعد العودة مباشرة من معسكر الإعداد الخارجي في النمسا، ليودع معه المقر الرئيس بضاحية العريجاء بشكل نهائي.
وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي الزعيم سيفتتحون مقرهم الجديد الواقع داخل الحرم الجامعي في التدريب الأول عقب الراحة بعد العودة من معسكر النمسا، على أن يكون ملعب الجامعة للفريق الأول، وملعب مقر النادي لتدريبات ومباريات فرق الفئات السنية.
وبذلك يطوي الهلال ملعب منشأة النادي بعد 44 عامًا منذ أن استلمه في عام 1982، حيث كان قد وقع عقدًا مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في 9 يوليو 2025.
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