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زهيرة عادل

أخبار الهلال اليوم | الزعيم ظُلم تحكيميًا أمام الفتح .. وخسارة جهود نجم الفريق أمام الاتفاق

الهلال
دوري روشن السعودي
الاتفاق ضد الهلال
الاتفاق
الهلال ضد الفتح
الفتح
روبن نيفيز

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر 2026

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الاتفاق

الاتفاق

دوري روشن السعودي

07 نوفمبر 2026

الهلال

الهلال

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

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الاتفاق

الاتفاق

دوري روشن السعودي

07 نوفمبر 2026

الهلال

الهلال