أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | الزعيم ظُلم تحكيميًا أمام الفتح .. وخسارة جهود نجم الفريق أمام الاتفاق
تحليل مواجهة الفتح
عين على الحكم | ضربة في وجه سافيتش ورفض ركلتي جزاء للهلال والفتح .. انتقادات جماعية تجاه إيفان بارتون!
أثار الحكم الدولي إيفان بارتون، حالة من الجدل بين جماهير الهلال، بسبب قرار تحكيمي رأوا أنه يحمل جانبًا من "الرأفة"، في مباراة الفتح، على ملعب المملكة أرينا، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".
الهلال ضد الفتح | من طفرة محزري إلى لغز تلميذ نوير .. إنزاجي يعكس نظرية إنريكي وضحية في حضرة هاري كين!
اطمئنوا على الفتح، فهو ليس بخير، لأن الهلال، بين إرهاق السفر وكثرة التنقلات، سيطر على مباراته، واقتنص فوزًا بنتيجة (2-0)، في المملكة أرينا، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".
أخبار الانتقالات
"ليس لدينا جيران حاليًا".. رئيس الشباب يرد على أنباء انتقال همام الهمامي إلى الهلال
رد عبدالعزيز المالك، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، على أنباء انتقال همام الهمامي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى عملاق الرياض الهلال.
بعد جدل رحيله عن النصر .. الحقيقة وراء المنشور المثير بشأن انتقال جواو فيليكس إلى الهلال
القلق بين جماهير نادي النصر بشأن مستقبل صانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس يزداد يومًا تلو الآخر في ظل التأخر في تجديد عقده، خاصةً مع دخول الهلال في الصورة!
رد غريب على مشجع رافضًا الدعم! .. الأمير الوليد بن بدر يضع النصر في موقف محرج وابن طلال يخطف الأنظار بوقفته
لأن المقارنات بين الهلال والنصر لا تنتهي أبدًا، تسبب مشهد حديث للثنائي الأمير الوليد بن طلال؛ مالك نادي الهلال، والأمير الوليد بن بدر؛ العضو الذهبي السابق لنادي النصر، في سخرية كبيرة من العالمي، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ظلم الهلال أمام الفتح
أكد الخبير التحكيمي المصري محمد كمال ريشة أن الحكم السلفادوري إيفان بارتون أخطأ في عدم طرد السلوفاكي لوكاس هاراسلين؛ جناح الفتح، هلال مواجهة الهلال، أمس السبت، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي 2026-27.
الواقعة تعود للدقيقة 48، حيث استخدم هاراسلين المرفق في وجه ظهير الزعيم محمد محزري، ما كان يستدعي إشهار الكارت الأحمر في وجه الأول، كونها لقطة خطيرة.
غياب نيفيش أمام الاتفاق
تأكد بشكل رسمي غياب لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش عن الهلال، خلال مواجهة الاتفاق المقبلة، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
وكان نيفيش قد تحصل على كارت أصفر خلال مواجهة الأمس أمام الفتح، ليوقف مباراة واحدة على إثر تراكم البطاقات (4 إنذارات).
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