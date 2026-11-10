أخبار الهلال اليوم | الزعيم طرفًا في تدشين ملعب أرامكو.. وإحصائية تحكيمية تجعله "الأكثر تعرضًا للظلم"

يحتضن ملعب أرامكو في الخبر أولى المواجهات الرسمية على أرضيته يوم الإثنين 23 نوفمبر الجاري. ويستضيف فريق القادسية تحت 21 عامًا نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري جوّي.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، ستكون المباراة بمثابة التدشين الرسمي للملعب الجديد، الذي ينتظر أن يصبح معقلًا للقادسية في الفترة المقبلة.

وكان وفد نادي القادسية قد أجرى زيارة استطلاعية للملعب بحضور قيادات من أرامكو السعودية وشركة ملعب أرامكو. وشملت الزيارة جولة في المرافق والتجهيزات، والوقوف على مستوى تقدم الأعمال.