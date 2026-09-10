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أخبار الهلال اليوم | شكوك حول لحاق نجم الزعيم بمواجهة التعاون .. وهدف كريستيانو رونالدو يجلب السخرية لكوليبالي
جدل روبن نيفيش
اتهامات بنكران جميل الهلال .. إعلان روبن نيفيش عن أكاديميته يثير استياء الجماهير
ما بين التوقيت السيئ ونكران جميل الهلال .. يتعرض البرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب وسط الزعيم، للهجوم حاليًا من جماهير القلعة الزرقاء، على خلفية نشره لإعلان تدشين أكاديميته الخاصة.
روبن نيفيش يعلن حضوره لبطولة بادل في البرتغال
أعلن لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش حضوره بطولة بادل في بلده خلال الفترة من 18 و20 من سبتمبر الجاري.
وأوضح نيفيش أن أكاديميته الجديدة الخاصة بكرة القدم ستكون راعيًا للبطولة.
أخبار المصابين
تضاءل فرص مشاركة بونو أمام التعاون
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن فرص مشاركة الحارس المغربي ياسين بونو خلال مواجهة الهلال المقبلة أمام التعاون، المقرر لها بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، قد تقلصت.
وأشارت "الرياضية" إلى أن موقف بونو من مواجهة السكري المقبلة سيتحدد في المران الأخير قبل السفر إلى القصيم.
بونو تعرض للإصابة قبل أيام خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة نيوم في الجولة السادسة، حيث اشتكى من آلام في عضلة الفخذ الخلفية.
جاهزية سامرفيل لمواجهة التعاون
على جانب آخر، تأكدت جاهزية الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل للمشاركة في المباراة المقبلة أمام التعاون.
وأكدت "الرياضية" أن سامرفيل تجاوز شكوى عضلية بسيطة، اشتكى منها عقب نهاية مواجهة نيوم الأخيرة.
نواف بن سعد والتمياط مستمران مع الهلال
أعلن الهلال اليوم الخميس، عن رئيسه وأعضاء مجلس إدارة شركة النادي، بعدما عقدت الجمعية العامة اجتماعها الأول بعد اكتمال استحواذ شركة المملكة القابضة برئاسة الأمير الوليد من طلال على 70% من ملكية النادي.
وأسفر الاجتماع عن اختيار الإبقاء على الأمير نواف بن سعد رئيسًا للمجلس، على أن يكون نائبه عبدالمجيد الحقباني.
أما عن الأعضاء فهم: نواف التمياط، ياسر الداود، طلال الميمان، عادل العبد السلام وخالد كريديه.
هدف رونالدو يجلب السخرية لكوليبالي
استغل الإعلامي الرياضي صالح الطريقي هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجله في مواجهة النصر وأبها بالأمس، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، للسخرية من مدافع الهلال السنغالي كاليدو كوليبالي.
كوليبالي كان قد سجل هدفًا رأسية طائشة في شباك فريقه الهلال خلال مواجهة نيوم بالجولة السادسة، تسببت في خسارة الزعيم للمباراة.
وشبه الطريقي هدفي البرتغالي والسنغالي ببعضهما، حيث كتب ساخرًا: "يخيل لي أن رونالدو شاهد مباراة الهلال ونيوم، واستفاد من درس كوليبالي، فهو سجل بنفس طريقة المعلم كوليبالي وبنفس الزاوية".
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