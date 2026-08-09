أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | الأهلي يضيق الخناق على الزعيم في مفاوضات نجم برشلونة .. وثورة غضب من الأندية قبل انطلاق الموسم
اقتراب رحيل نونيز .. وحقيقة خلافة السالم له
اجتماع منتظر في الرياض.. الهلال يتحمل غالبية راتب نونيز ورأي صلاح حسم الصفقة لطرابزون سبور!
تترقب الجماهير الكروية الإعلان الرسمي عن واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية الحالية، عقب اقتراب نادي طرابزون سبور التركي من حسم التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب نادي الهلال السعودي.
وأسهمت التطورات الأخيرة في تسريع وتيرة الاتفاق بين الطرفين، حيث شهدت أروقة الناديين جلسات عمل مكثفة لنقل اللاعب إلى الدوري التركي، بدعم وموافقة صريحة من النجم المصري محمد صلاح الذي لعب دورًا مفصليًا في تزكية الصفقة.
هل ينتقل للهلال؟ مهاجم القادسية يحسم الجدل تمامًا حول مستقبله هذا الصيف!
علق عبد الله السالم، مهاجم فريق القادسية السعودي، على الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حول احتمالية انتقاله للهلال خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الهلال الذي تخلى مؤخرًا عن البرازيلي ماركوس ليوناردو، وقد يرحل عنه كذلك المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، يحاول تدعيم خط هجوم المدرب سيموني إنزاجي قبل انطلاق الموسم الجديد، والسالم كان من ضمن العناصر المقترحة.
الأهلي يزاحم الهلال على نجم برشلونة
ضموا مهاجمهم رسميًا وقد يفسدوا صفقة برشلونة عليهم.. الأهلي يطارد الهلال في سوق الانتقالات!
اشتعلت حدة المنافسة بين ناديي الأهلي والهلال السعوديين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما نجحت إدارة النادي الأهلي في إتمام صفقة هجومية بارزة بالتوقيع رسمِيًا مع المهاجم الشاب عبد الله رديف عقب انتهاء علاقته بنادي الهلال.
ولم تقتصر التحركات الأهلاوية عند هذا الحد، بل امتدت لتشهد مزاحمة قوية للزعيم على التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني الشاب مارك كاسادو، نجم نادي برشلونة الإسباني، في محاولة لإفساد الصفقة على الهلال وتعزيز صفوف الراقي.
حدد سعره .. برشلونة يرفض عرض الهلال من أجل كاسادو
لا يزال مستقبل مارك كاسادو في برشلونة غير محسوم تمامًا بعد رفض عرض قدمه نادي الهلال في يوليو. ورغم أن لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا قد اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع النادي، إلا أن خلافًا حول قيمته السوقية أدى إلى توقف عملية الانتقال المقترحة تمامًا.
جدل كانسيلو وإنزاجي
بـ"صورة واحدة".. الهلال ينهي جدل تمرد جواو كانسيلو ولكن!
جدل كبير شهده الشارع السعودي، في الأيام القليلة الماضية؛ بسبب "مستقبل" الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، مع عملاق الرياض الهلال.
كانسيلو الذي يرتبط بعقدٍ مع الهلال، حتى صيف عام 2027؛ يرغب في الانتقال الدائم إلى العملاق الكتالوني برشلونة، الذي لعب له "معارًا" من يناير إلى يونيو 2026.
بين التجديد ودراسة ملفات 3 مدربين لخلافته .. حالة من التضارب تثير ضجة حول مستقبل إنزاجي مع الهلال
كشف الإعلامي السعودي محمد البكيري، عن تطورات جديدة، تخص الحديث عن رحيل سيموني إنزاجي عن تدريب الهلال خلال هذا الصيف.
الموسم المحبط الذي عاشه الزعيم وخسارته لدوري روشن ودوري أبطال آسيا للنخبة، والاكتفاء بكأس خادم الحرمين الشريفين، جعل مستقبل إنزاجي محل العديد من الشكوك، بسبب اهتزاز النتائج وعدم ظهور الفريق بالمستوى المطلوب.
تغييرات إدارية منتظرة
أندية تقود "مقاطعة" الاجتماعات بعد ممارسات غير احترافية في الدوري السعودي
في ظل حالة عدم التفاؤل المسيطرة على الغالبية في الوسط الرياضي السعودي قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن (2026/27)، هناك أنباء عن تغييرات كبرى على المستوى الإداري، قد تسعد جماهير بعض الأندية على رأسها الأهلي، في ظل الغضب من مجلس الرئيس التنفيذي الفرنسي فابريس بوكيه.
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