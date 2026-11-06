أخبار الهلال اليوم | اتهام "غريب" من ميتروفيتش ضد كريستيانو رونالدو.. مخاوف روبن نيفيش ومبررات "الآسيوي" بعد جدل سالم الدوسري

أثار النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم عملاق الرياض الهلال سابقًا ونادي الريان القطري حاليًا، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك بـ"اتهام غريب" ضد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

ميتروفيتش زعم في حواره مع الصحفي الرياضي أحمد العجلان، أن الرابطة السعودية المحترفة سحبت منه هدفًا في موسم 2024-2025؛ وذلك لمساعدة رونالدو على التتويج بـ"جائزة الهداف"، وقتها.

هذا الهدف القصود؛ هو الذي سجله ميتروفيتش ضد نادي الرياض في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل أن يسحب منه ويحتسب "عكسيًا" في النهاية.

لكن المثير في الأمر عزيزي القارئ؛ أن هذا الهدف لم يؤثر على حظوظ ميتروفيتش في المنافسة على الجائزة، حيث جاء الترتيب النهائي للهدافين كالتالي:

* 1/ البرتغالي كريستيانو رونالدو: 25 هدفًا.

* 2/ الإنجليزي إيفان توني: 23 هدفًا.

* 3/ الفرنسي كريم بنزيما: 21 هدفًا.

* 4/ المغربي عبدالرزاق حمدالله: 20 هدفًا.

* 5/ الصربي أليكساندر ميتروفيتش: 19 هدفًا.

أي إن ميتروفيتش خسر جائزة هداف دوري روشن السعودي، في موسم 2024-2025؛ بفارق 6 أهداف كاملة عن رونالدو.