أخبار النصر اليوم | موقف محرج مع رونالدو في ليلة التتويج .. رسائل خفية ودونيس يكشف أزمة العقيدي!
موقف محرج مع رونالدو
كشف الإعلامي الرياضي فارس الفزي، عن موقف "محرج"، حدث خلال مراسم تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بلقب دوري روشن السعودي، في موسم 2025-2026.
وبعد ختام مواجهة ضمك، وفوز النصر برباعية، تم عقد مراسم تتويج الفريق بكأس دوري روشن، إلا أنه - بحسب رواية الفزي -، نفدت الميداليات قبل اكتمال تتويج جميع اللاعبين، ليضطر أحد المسؤولين للتواصل مع مسؤولي النصر، وطلب ميدالية من النادي لتسليمها إلى كريستيانو رونالدو خلال مراسم التتويج.
أزمة العقيدي
أكد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، أن نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، هو الوحيد الذي يعاني من عدم الجاهزية، بين جميع اللاعبين المنضمين إلى قائمة معسكر الأخضر، كونه عائدًا مؤخرًا من الإصابة.
وأوضح دونيس، خلال مؤتمر الإعلان عن القائمة، أنه قد تعين لمنصب مدرب المنتخب قبل 35 يومًا، وقضى جزءًا من هذه الفترة في التواصل مع الأندية لمعرفة أواضع اللاعبين، كما استمع للعديد من الأراء، ولديه جميع المعلومات الطبية والفنية التي يحتاج إليها، وأغلب اللاعبين جاهزون باستثناء العقيدي.
لا وقت للاحتفال بالدوري
ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن تنظيم احتفالية داخل نادي النصر، بلقب دوري روشن السعودي، بات خيارًا مستبعدًا، في ظل مغادرة عدد من اللاعبين، المحليين والأجانب، وضيق الوقت قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
واستدعى المنتخب السعودي 9 لاعبين من النصر في القائمة "الأولية"، وهم عبدالله الحمدان، نواف بوشل، عبد الله الخيبري، عبد الإله العمري، نواف العقيدي، أيمن يحيى، فيما تقرر استدعاء كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس في البرتغال، وساديو ماني في السنغال.
فيليكس ينتزع جائزة أفضل لاعب
كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن قائمة الفائزين بجوائز الأفضل في دوري روشن، خلال منافسات موسم 2025-2026.
احتفال رونالدو ورسائل خفية
كأننا في حصة دراسية: رسائل خفية بين النصر والأهلي .. قصف جبهات وصراع على تشريف الوطن!
وكأن الفريقين قررا أن يعطيا دروسًا خصوصية في "قصف الجبهات"، هكذا بدا الحال بين النصر والأهلي، في ظل توتر الأجواء بين الناديين على مدار الموسم الرياضي "2025-2026".
ربط بالهلال ورشاوى و"بكيت هنا وهناك" .. أبرز ردود الأفعال على احتفال كريستيانو رونالدو "المثير للجدل" بعد الفوز بكأس الدوري!
ليلة تاريخية بكل المقاييس، ليس فقط بسبب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بلقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ 2019، وإنما لكونها لقطة انتظرها عشاق اللعبة، وهم يشاهدون الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يعود إلى منصات التتويج.
بين دموعه داخل أرض الميدان، خلال مباراة ضمك، واحتفاله الصاخب مع جماهير النصر، حيث تولى مهمة قرع الطبول أثناء احتفال "الفايكنج"، قدم رونالدو بالفعل، ليلة لا تنسى، تحدث عنها العالم أجمع، إلا أن إشارة كريستيانو أثناء تسلم كأس دوري روشن، كانت الحدث الذي توقف عنده الكثيرون.
ماذا يقصد كريستيانو رونالدو؟، في لحظة تسلم الكأس، بدا وكأنه يشير بعلامة الرفض، قبل أن يسمع هتافات الجماهير، ثم وضع إشارة بيده في أكثر من موضع، قبل أن يذهب إلى زملائه، ويرفع كأس الدوري "الغائبة".
بالماضي والأرقام: كيف قلّل الهلال والأهلي من إنجاز النصر والزمالك بعد فرحة اللقب الغائب؟
خير رد على إنجاز الخصم.. التقليل منه. وضع طبيعي في عالم كرة القدم، أن تجد بطلًا عائدًا بعد غياب، والمنافسين يقللون من إنجازه.
موسم العائد بعد غياب طويل، للاعتلاء فوق منصات التتويج، ارتبط فيه اسم النصر بالزمالك المصري، وآرسنال الإنجليزي، أبطال عاشت جماهيرهم سنوات من الألم والانتظار، والحرمان من الفرصة في الأمتار الأخيرة، حتى جاء موسم 2025-2026، ليزيل تلك الأحزان أخيرًا، ويعلن عن أبطال جدد، انطلقت معهم صرخة من الوجدان، لأحلام تحققت أخيرًا.
أفراح بالإنجازات، لا تكتمل إلا بالسخرية من الخصم، خاصة عندما تُحسم الألقاب في الجولة الأخيرة، هكذا كان الحال مع النصر، الذي توج بلقب دوري روشن السعودي، بعد إسقاط ضمك برباعية مقابل هدف، ليرفع الكأس، بينما كان الهلال متمسكًا بأمل أخير في تعثر جاره بالرياض، من أجل تحقيق اللقب.
نفس السيناريو شاهدناه في مصر، وإن كان أكثر مشقة، حيث كان الزمالك في منافسة ثلاثية على لقب دوري نايل، مع الأهلي وبيراميدز، إلا أن فوز الأبيض على سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، كان كفيلًا بنقل الطائرة لدرع الدوري إلى استاد القاهرة الدولي.
إذا ما تناولنا الأمر من زاوية الخصم، فكيف جاء الرد من جماهير المنافسين على تتويج النصر والزمالك بلقبي الدوري؟
أبطال موسم 2025-2026
وشهدت الكرة السعودية، تتويج ثلاث فرق مختلفة على مدار موسم 2026، حيث استهل الأهلي، الرحلة، بالفوز بلقب كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، بعد تخطي عقبة النصر في النهائي، بركلات الترجيح.
وواصل الأهلي رحلته نحو حصد الألقاب مع مدربه ماتياس يايسله، بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، على حساب ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف نظيف، فيما تمكن الهلال من التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التغلب على الخلود بهدفين مقابل هدف.
واختتم النصر الموسم، بطلًا لدوري روشن السعودي، بعد غياب منذ 2018-2019، حيث فاز باللقب بعد وصوله إلى 86 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، بينما حل الأهلي ثالثًا بـ81 نقطة.
وكان بمتناول النصر أن ينهي الموسم بثنائية، إلا أنه اكتفى بوصافة دوري أبطال آسيا 2، بعدما توج جامبا أوساكا الياباني باللقب.