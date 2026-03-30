أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | تصرف جيسوس "الغامض" حول مستقبله .. رحيل منتظر لنجم الفريق ومفاجأة "المجموعة الذهبية"!
عودة غريب وماني .. وتأهيل رونالدو
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن السنغالي ساديو ماني وعبد الرحمن غريب، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عادا للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافي ماني من إصابة مفصل القدم، وكذلك تجاوز غريب لآلام الظهر.
ويواصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، برنامجه التأهيلي، حيث بات قريبًا من العودة إلى الحصة التدريبية الجماعية، بعد إصابته الماضية في العضلة الخلفية، حيث أجرى تدريبات لياقية بالكرة، برفقة مساعد المدرب جورج جيسوس، فيما يتواجد إينيجو في عيادة النادي.
"تطبيقًا للعدالة": الرابطة تسعد الهلال والأهلي والاتحاد بقرار رسمي .. وطلب نصراوي طارئ بعد أزمة الصليبي!
قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الاستجابة لطلبات الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة "الأهلي، الهلال، الاتحاد"، وكذلك النصر، الذي يخوض منافسات دوري أبطال آسيا 2، فضلًا عن تطبيق مبدأ العدالة، فيما يتعلق أيضًا بتواجد الشباب في دوري أبطال الخليج.
غريب يصدم النصر
ذكر سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، بأن عبد الرحمن غريب، رفض العرض الأخير المقدم إليه من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المُقبل.
وأضاف السبيعي، عبر منصة (إكس)، بأن المدير الفني جورج جيسوس يريد استمرار غريب، إلا أن هناك احتمال ضئيل بتقديم عرض آخر له.
وأثار غريب حالة من الجدل، في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد تداول تقارير بشأن حصول الهلال على توقيع اللاعب، قبل أن تخرج تأكيدات من داخل البيت النصراوي، بأن عبد الرحمن لم يمنح توقيعه لأي نادٍ، رغم أن الهلال قدم العرض الأعلى، وسط اهتمام من الاتحاد أيضًا.
مستقبل جيسوس ومفاجأة "المجموعة الذهبية"
بين ترشيحه لإنقاذ السعودية وحلم البرتغال .. تصرف غريب من جيسوس يزيد غموض مستقبله مع النصر!
وكأنه قرر أن يضفي مزيدًا من الغموض حول مستقبله مع النصر، هكذا بات البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي وُصف بأنه "الرجل الأول" في المنظومة الحالية.
النصر مع جورج جيسوس، بات مرشحًا بقوة للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، حيث يتربع في الصدارة، قبل ثماني جولات على النهاية، كما حقق عدة أرقام قياسية، أبرزها الفوز في أولى 10 جولات متتالية، كأول فريق يحقق ذلك الإنجاز في تاريخ دوري المحترفين.
ولكن، هناك العديد من التحديات، التي تواجه جيسوس، إذا ما قرر الاستمرار مع النصر، خاصة بعدما تردد اسمه بقوة لتغيير مساره التدريبي إلى طريق "المنتخبات".
النصر و"المجموعة الذهبية": لا أعذار لرونالدو وجيسوس .. المهيدب يقارع الهلال وبداية الحلم بعودة الرمز!
هل يمكن القول إن نادي النصر بات في انتظار دخول "العصر الذهبي"؟ ربما، ليس فقط بسبب اقتراب الفريق الأول لكرة القدم، من العودة إلى منصات التتويج، لأول مرة منذ سنوات، بل لأن "المجموعة الذهبية"، صارت على أعتاب تولي زمام المشهد النصراوي.
منذ إعلان صندوق الاستثمارات السعودي عن ملكية الأندية الأربعة، شاهدنا الكبار يتوجون بالألقاب الرسمية، محليًا وقاريًا، بين الهلال والأهلي والاتحاد، بينما لا يزال النصر يحلم بالخروج بلقب رسمي، دون الاكتفاء بحصده بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي فاز بها عام 2023، ولم يصعد منذ ذلك الحين، فوق منصات التتويج.
سيموني إنزاجي ينافس "الأفضل إعلاميًا" لكن كابوس قبل 20 عامًا يلاحق جورج جيسوس .. المرشحون لخلافة هيرفي رينارد في المنتخب السعودي بين القبول والرفض
تريد مثالًا حيًا عن النتائج الكارثية لـ"المكابرة" .. انظر لحال الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل والمنتخب الوطني الأول حاليًا قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الصيف المقبل.
فمنذ أكتوبر 2025 حيث نهاية مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 – وربما حتى قبل ذلك – والإعلام والنقاد الرياضيون يطالبون بضرورة إقالة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لكن في كل مرة كان يخرج المسحل علينا مؤكدًا: "رينارد مدربنا في المونديال ولا نفكر في رحيله"!
رحلة على مرضى "الضغط والسكري" تجنبها .. أهلًا بكم في كشف "أكاذيب" ميدو واستخدام المنتخب السعودي لخدمة الهلال وتعطيل النصر في دوري روشن!
سابقًا كانوا يقولون إن "مباريات فريق ما كافية لإصابتك بالضغط والسكري" .. الآن تلك المقولة تنطبق تمامًا على معسكرات المنتخب السعودي، حيث يتصدر الانفعال، التشكيك، التشتيت، الهجوم والانتقادات، المشهد دون توقف نهائيًا.
الطبيعي في كل العالم أنه لا يمكن الإجماع على قائمة مستدعاه لتمثيل منتخب وطني، يحدث الشد والجذب في أي مكان، لكن بمثل ما تشهده حاليًا الكرة السعودية، الوضع أصبح خارج السيطرة.
رونالدو في السينما وفرصتان لكتابة التاريخ
سيطيح بسلسلة "أفينجرز" وجورجينا هي بطلته النسائية وميسي ضيف شرف.. كيف سيكون كريستيانو رونالدو في السينما؟
يبدو أن أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو بدأ يدرك أن رحلته فوق العشب الأخضر باتت تقترب من خط النهاية وأن فجرًا جديدًا ينتظره خلف أضواء الكاميرات في السينما العالمية.
هذه التحولات تأتي في وقت حساس بينما يسابق اللاعب الزمن للتعافي من إصابة عضلية ألمت به لضمان ختام الموسم بشكل جيد مع النصر وظهوره الأخير في المحفل العالمي الكبير بكأس العالم بعد شهور قليلة.
وفي خضم هذه الاستعدادات خرج الحارس الأمريكي السابق كيسي كيلر بتصريحات مثيرة للجدل نقلتها وسائل الإعلام العالمية حيث قال إن رونالدو يتواجد حاليًّا على بعد إصابة واحدة فقط من قرار الاعتزال النهائي.
آثار كروية لم تكتشفها السعودية: فرصتان أمام رونالدو لكتابة تاريخ جديد .. والنصر أمام خيارين "أحلاهما مرّ"!
مع نهاية يوم 21 مايو، يُسدل الستار على منافسات الموسم الرياضي "2025-2026"، وهو يوم يترقبه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع النصر بفارغ الصبر، بين معانقة مجد سيتحدث عنه العالم أجمع، أو خيبة أمل كبرى.
ومنذ انتقاله إلى النصر في شتاء 2023، لا يزال كريستيانو رونالدو يحلم بتلك اللحظة التي يتوج فيها بلقب "رسمي" مع العالمي، بعدما حُرم من لحظات عدة أفقدته فرصة التواجد على منصات التتويج، بعد خسارته لنهائيين في كأس السوبر السعودي، ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ثنائي سبورتنج ووجهة صلاح .. وملعب مشترك مع الهلال
بعد المملكة ارينا والأول بارك: حقيقة رحيل الهلال إلى "جامعة الإمام" .. وتأكيد نصراوي على "أيقونة" محمد بن سلمان!
عودة الهلال والنصر إلى "ملعب مشترك"؟ هكذا دار الحديث حول ما ينتظر قطبي العاصمة في مرحلة ما بعد ملعبي المملكة أرينا والأول بارك.
في نوفمبر 2020، نال نادي النصر حقوق استضافة مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود، الذي يرتبط بعقد استثمار مع شركة الوسائل، لمدة عشر سنوات، منذ عام 2017، وتم إطلاق اسم "مرسول بارك" على معقل العالمي، قبل أن يتحول إلى "الأول بارك" في إبريل 2023.
وفي سبتمبر 2023، أعلن نادي الهلال عن التوصل لاتفاق مع الهيئة العامة للترفيه، للفوز بحقوق استضافة ملعب "بوليفارد هول" لمباريات الزعيم، مع تحويل اسمه إلى "المملكة ارينا"، حيث بات الملعب الرسمي لاحتضان مباريات الفريق محليًا وآسيويًا.
جوهرة برشلونة وقاهر باريس: ترينكاو وسواريز .. خصوم الغد بـ"140 مليون" وكابوس جيوكيريس يطارد سبورتنج!
كما ذكرنا سلفًا عبر موقع "جول"، الأمر تحول إلى تحذير إلى سبورتنج لشبونة، بخسارة قوته الهجومية الضاربة، من جديد، في الميركاتو الصيفي، وسط أنظار الأندية السعودية، التي باتت تضع ثنائي الفريق ضمن أولوياتها.
هذا التحذير وجهته صحيفة "أبولا" البرتغالية"، إلى سبورتنج لشبونة، بعنوان "انتبه! سواريز وترينكاو في طريقهما إلى المملكة العربية السعودية"، حيث نال لويس "خافيير" سواريز وفرانشيسكو ترينكاو، اهتمامًا كبيرًا من قِبل أندية دوري روشن، التي تستعد لتقديم عروض مغرية في الصيف المُقبل، الأمر الذي يعيد ذكريات مؤلمة إلى بطل البرتغال، ليس ببعيدة على الإطلاق.
الدوري السعودي يمكنه الانتظار قليلًا .. إيطاليا تنادي صلاح لمنحه قبلة الحياة وهؤلاء فعلوها قبله هربًا من "جحيم البريميرليج"!
باللغة اللاتينية اسمها "RenaScentia"، أو النهضة والولادة من جديد" وهذا بالضبط ما يحتاجه محمد صلاح، بعد النهاية الحزينة لقصته مع ليفربول.
النجم المصري أعلن "السر الأسوأ" في كرة القدم الإنجليزية يوم الثلاثاء الماضي، عبر مقطع فيديو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد أنه سيرحل عن ليفربول بشكل رسمي مع نهاية موسم 2025/2026.
ما ينتظر النصر
ورغم أنه استهل موسم 2025-2026، بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي، ومرّ بأزمة الخروج المبكر من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الاتحاد في دور الـ16، إلا أن النصر - في المقابل - يقدم مستويات مذهلة، مع المدير الفني جورج جيسوس، سواءً في دوري روشن السعودي أو دوري أبطال آسيا 2.
النصر يتربع في الصدارة، برصيد 67 نقطة من 26 مباراة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال "الوصيف"، فيما لا يزال سباق دوري روشن مشتعلًا، بمنافسة الأهلي والقادسية.
وعلى المستوى القاري، فإن النصر ضمن مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، حيث يستعد لملاقاة الوصل الإماراتي، علمًا بأن الأصفر سيخوض مواجهتي دور الثمانية وقبل النهائي - حال التأهل - يومي 19 و22 إبريل، في مدينة دبي الإماراتية.