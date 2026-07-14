أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | أندية أوروبا تتصارع على نجم العالمي المحلي بعد كأس العالم .. و"تحالف أمريكي" مع كريستيانو رونالدو لحل الأزمة المالية
أخبار الانتقالات
مفاجأة | المفاوضات بدأت.. "صفقة تبادلية" مرتقبة بين النصر والاتحاد
يبدو أن سوق الانتقالات الصيفي الحالي؛ سيشهد مفاجأة من العيار الثقيل، بين ناديي النصر والاتحاد.
الاتحاد يرغب في تعزيز صفوفه بقوة، بعد "الموسم الصفري" المُخيب في 2025-2026؛ بينما يُمني النصر النفس للحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التتويج بالألقاب المحلية والقارية الأخرى.
ليس عبدالرحمن غريب | بعد الشباب والدرعية .. "عاصفة" من الاتحاد تسعى لخطف نجم النصر استغلالًا لأزمته المالية
"هناك عاصفة تهدف لاستغلال الأزمة المالية للنصر وهي في البداية" .. هكذا يزعم الخبير القانوني النصراوي خالد الشعلان في ظل تحرك عدة أندية لخطف نجوم العالمي، بالتزامن مع معاناته المالية الحالية التي تعيقه عن إبرام صفقات جديدة بل وربما في الحفاظ على من يمتلكهم حاليًا.
عرضان أوروبيان من أجل ضم عبد الإله العمري .. وأسطورة الهلال للنصر: استبدلوه بلاعب أجنبي!
على الرغم من خروجه مبكرًا من نهائيات كأس العالم 2026، إلا أن رحلة المنتخب السعودي كشفت النقاب عن بعض الأسماء التي قد تحظى بفتح أبواب الاحتراف في أوروبا، خلال الميركاتو الصيفي.
المدافع عبد الإله العمري، الذي لعب دورًا في قيادة النصر للقب دوري روشن السعودي، بات محل أنظار أوروبية، حيث كان بمثابة إحدى النقاط المضيئة في مسيرة الأخضر في مونديال أمريكا الشمالية.
جديد الأزمة المالية
في محاولة لانتشال النصر من أزمته المالية .. ملاك ميلان يخططون للتحالف مع كريستيانو رونالدو
يبدو أن الفرج سيأتي بعد الضائقة المالية الكبيرة التي يعاني منها النصر حاليًا، على يد الشركة الأمريكية ريد بيرد؛ المالكة لنادي ميلان الإيطالي.
"هذا اللاعب المشكلة" .. مسؤول نصراوي يكشف سبب الأزمة المالية ومنح وكيله مهلة أخيرة
وكأنه لا بد من شيء ليعكر الأجواء في النصر، حتى في أكثر مواسمه استقرارًا، وهذا الشيء بنهاية 2025-2026 وقبل موسم 2026-27 هو الأزمة المالية التي تجعله واقفًا مكتوف الأيدي أمام أي محاولة لضم صفقة جديدة.
موقف النصر من المشاركة في مونديال الأندية .. وحقيقة استثمار راعي النصر في الزمالك
"نتمنى لهم التوفيق" .. "مهندس صفقة رونالدو" يكشف حقيقة الاستثمار في نادي الزمالك!
خرج رجل الأعمال السعودي محمد الخريجي، للرد على الأنباء المنتشرة مؤخرًا، حول رغبته في الاستثمار بأحد الأندية المصرية في الفترة المقبلة.
الحديث كان عن نادي الزمالك، والذي حصل فريقه على لقب الدوري المصري لموسم 2025/2026، حيث أعلن مؤخرًا عن إنشاء شركته الخاصة، تزامنًا مع مروره بسلسلة من الأزمات المالية التي تهدد استقراره.
وسط مقترح الزيادة لـ48 فريقًا .. فرص الهلال والنصر في كأس العالم للأندية و"الأهلي خارج التصنيف"!
إذا كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد ضمن التأهل رسميًا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029، دون انتظار لعبة التصنيفات، فإن الأندية السعودية الأخرى ستكون في حالة من الترقب، خاصة مع توجه الاتحاد الدولي "فيفا"، نحو زيادة أعداد الفرق في النسخة الثانية.
النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، بالنظام الموسّع، في عام 2025، شهدت تتويج فريق تشيلسي باللقب، بعد فوز عريض على باريس سان جيرمان، في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف دون مقابل.
وشهدت البطولة، مشاركة عدة أندية عربية، على غرار الأهلي المصري، العين الإماراتي، الترجي التونسي، فيما كان الإنجاز الأكبر من نصيب نادي الهلال، الذي حجز مقعدًا في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.
النصر يلغي معسكر أبها
عادت بعثة النصر اليوم الثلاثاء، إلى الرياض، بعد قرار إلغاء معسكر أبها بشكل مفاجئ، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.
ولم يكشف بعد عن سبب إلغاء معسكر أبها الذي انطلق في 12 من يوليو الجاري، لكن بحسب التقارير فإن الأمر لا علاقة له بالأزمة المالية.
فيما حصل لاعبو العالمي على راحة من التدريبات اليوم، على أن تُستأنف غدًا الأربعاء.
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