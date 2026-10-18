أخبار النصر اليوم | ثلاثي العالمي يغيب أمام نيوم .. وجورج جيسوس يتعنت أمام كريستيانو رونالدو

ثلاثي النصر يغيب أمام نيوم

يستعد النصر لمواجهة نيوم، بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2026-27.

وأعلن الاسترالي أنجي بوستيكوجلو رسميًا غياب الثلاثي كينجسلي كومان، محمد سيماكان وعبدالرحمن غريب عن المباراة، على إثر معاناتهم من إصابات مختلفة.

الشراري يغيب أسبوعين

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن مدافع النصر نادر الشراري يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، تعرض له خلال الجلسة العلاجية، التي خضع لها بالأمس.

عطفًا على ذلك، يغيب اللاعب عن الملاعب فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي.

العقيدي أسبوع في لندن

تقرر أن يمكث حارس النصر نواف العقيدي في العاصمة البريطانية "لندن" لمدة أسبوع، بعدما خضع لعملية جراحية في مرفق اليد، حيث أصيب به خلال كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".

وأشارت مصادر صحيفة "الرياضية" إلى أن الجراح الإنجليزي الذي أجرى العملية للعقيدي سيشرف على حالته بعد العملية، على أن يمنحه البرنامج التأهيلي لتنفيذه في عيادة النادي بعد عودته من الرحلة العلاجية.



