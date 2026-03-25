أخبار النصر اليوم | اتهامات بسبب نواف العقيدي .. وكريستيانو رونالدو يعود

إحياء صراع ميسي ورونالدو والنصر سيستفيد!.. كريستيانو جونيور بقميص ريال مدريد "حلم بدأ بالتدريب وينتظر التحول لتاريخ"

لم يكن مجرد خبر عادي؛ بل إعلان عن إمكانية بدء فصل جديد لقصة عائلة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع العملاق العاصمي ريال مدريد.

الحديث هُنا عن الخبر الذي نشرته صحيفة "ذا أثلتيك"، بخصوص تدرب كريستيانو جونيور، نجل رونالدو، مع فريق ريال مدريد تحت 16 عامًا؛ والذي أثار الكثير من الجدل والتكهُنات، في الشارع الرياضي العالمي.

جونيور يلعب حاليًا في الفئات السنية لنادي النصر؛ بينما يتواجد والده مع الفريق الأول لكرة القدم، بعدما صنع تاريخًا مُخلدًا بقميص الميرينجي.

ومثّل رونالدو "الأب"، فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في الفترة من 2009 إلى 2018؛ قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيرًا النصر.

بينما كريستيانو "الابن"، الذي سيكمل عامه السادس عشر في شهر يونيو القادم؛ لعب في الفئات السنية لأندية يوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر، طوال مسيرته الكروية حتى الآن.