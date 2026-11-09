أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | عرض يهدد مسيرة نواف العقيدي مع العالمي .. وتحذير من الإفلاس
أخبار الانتقالات
"لاعبا الهلال والنصر صارا منسيين" .. نصائح لهمام الهمامي حول مستقبله وهذا ما يميز الشباب!
منذ تألقه في كأس الخليج، وبات مستقبل همام الهمامي، نجم نادي الشباب، مثار جدل، في ظل الحديث حول رغبة النصر في التعاقد معه، خلال الصيف الماضي، ورسائل تقرّبه من الهلال، مع الاقتراب من دخوله الفترة الحرة في عقده مع "الليث".
بعد أنباء الهلال وبرشلونة: تفاصيل بند تجديد جواو فيليكس مع النصر .. "ليس تلقائيًا و3 شروط لتفعيله"
مع اقترابه من دخول الفترة الحرة، لا يزال البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب النصر، في انتظار "تفعيل" الإدارة لبند تجديد عقده، قبل انتهائه في يونيو 2027، في ظل الأحاديث ما بين رغبته في العودة لأوروبا، أو ترقب الهلال لموقفه.
في انتظار الفترة الحرة .. عملاق سعودي يترقب "خطف" نواف العقيدي من النصر!
لا يزال مستقبل الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، مثار جدل واسع، في ظل اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده، وقلة دقائق مشاركته في المباريات، مع اعتماد المدير الفني أنج بوستيكوجلو، على الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي.
أخبار كريستيانو رونالدو
من العرّاب إلى المنبوذ: جيسوس تقمص شخصية أنشيلوتي ويخشى "شائعة صلاح" .. وقدم خدمة كبرى إلى النصر!
هل يُعقل أن ينقلب الرأي تجاه جورج جيسوس 180 درجة، خلال ستة أشهر فقط، ليتحوّل من عراب الدوري السعودي إلى "المنبوذ" الذي يهاجمه الجميع؟
جيسوس الذي لم يكتفِ بقيادة الهلال والنصر للتتويج بلقب دوري روشن السعودي فقط، بل بتحقيق العديد من الأرقام القياسية أيضًا، فيما كان قريبًا من حصد لقب دوري أبطال آسيا مع الزعيم، قبل الخروج من نصف النهائي، فضلًا عن خسارة نهائي دوري أبطال آسيا "الثاني" مع العالمي.
ولكن، كان يكفيه قراران فقط، ليتوحد جمهور النصر والهلال معًا في شن هجوم كبير ضده..
* أزمته مع كريستيانو رونالدو، والتي دفعت "الدون" لإعلان اعتزاله الدولي.
* قراره باستدعاء روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، لقائمة البرتغال في فترة التوقف، رغم إصابته.
الحديث هنا ليس دفاعًا عن جيسوس، ولكنه مجرد استعراض للوجه الآخر للعملة، ورؤية المدرب البرتغالي وراء ذلك القرارين.
"اشترط سحب التنظيم من الكويت" .. حقيقة رفض كريستيانو رونالدو المشاركة في كأس السوبر السعودي
لا يهدأ أبدًا الجدل والقيل والقال حول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، إذ لم ننته بعد من كواليس اعتزاله الدولي مؤخرًا بشكل مفاجئ لمدربه جورج جيسوس، حتى ظهرت أنباء حول رفضه خوض كأس السوبر السعودي في دولة الكويت!
مواعيد مباريات النصر بعد التعديلات
حُسم جدل تعديل مواعيد مباريات الدوري السعودي رسميًا .. النصر والأهلي أمام واقع مثير وبداية العام الجديد بديربي الرياض
بعد أيام من التسريبات والقيل والقال، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين رسميًا عن الروزنامة المعدلة لمباريات دوري روشن 2026-27 من الجولة 13 وحتى الـ21، عطفًا على تأجيل كأس آسيا 2027.
تحذير من الإفلاس .. وجديد قضية الوصل
"هل يحتاج الاتحاد والأهلي والنصر إلى الإفلاس؟".. رسالة تحذير إلى صندوق الاستثمارات من مصير كومو الأليم!
وجّه وليد الشهري، أحد رموز نادي الاتحاد والمرشح الأسبق لرئاسته، رسالة تحذيرية بشأن وضع العميد، بجانب الأهلي والنصر، في ظل تنديده بخطأ من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، ومؤشرات جديدة لا تبشّر بالخير.
"موقف الوصل أفضل" .. بند مهم يضعف من احتمالية فوز النصر باحتجاجه على تأجيل القمة الآسيوية
إن كانت المؤشرات في الوسط الرياضي السعودي تؤكد قوة موقف النصر في أزمة تأجيل مواجهته أمام الوصل الإماراتي، فإن الصورة خلف الكواليس تبدو أوسع من ذلك بكثير.
ذكريات عبدالله العنزي
"كنت أنا وحسين عبدالغني الضحية" .. حارس النصر السابق يروي قصة "هدف تسلل" حرمه من اللعب 9 شهور!
"جاء القرار من أجل تهدئة الجماهير"، هكذا روى عبد الله العنزي، حارس مرمى النصر السابق، قصة المباراة التي تسببت في غيابه عن المشاركة لمدة 9 شهور.
وكان عبد الله العنزي قد صعد للفريق الأول بنادي النصر، في يوليو 2009، وخاض مسيرة طويلة، توج خلالها بلقبين في دوري المحترفين السعودي وكأس ولي العهد، خلال موسمي 2013-14 و2014-15، قبل أن يقرر الاعتزال نهائيًا بعد رحيله عن قلعة العالمي في 2019.
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