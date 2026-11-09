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زهيرة عادل

أخبار النصر اليوم | عرض يهدد مسيرة نواف العقيدي مع العالمي .. وتحذير من الإفلاس

النصر
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق التاسع من نوفمبر 2026..

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النصر

النصر

دوري روشن السعودي

20 نوفمبر 2026

القادسية

القادسية

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

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النصر

النصر

دوري روشن السعودي

20 نوفمبر 2026

القادسية

القادسية