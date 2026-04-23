أخبار النصر اليوم | مطالبات بـ"إبعاد" كريستيانو رونالدو.. "خناقة" نجم الفريق مع جورج جيسوس وسخرية ميريح ديميرال

طالب نجم نادي النصر السابق فهد الهريفي، بإبعاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من "التشكيل الأساسي" للفريق الأول لكرة القدم.

الهريفي اعتبر في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، أن رونالدو أصبح يُعاني بدنيًا؛ بالإضافة إلى أن طريقة لعبه "واحدة"، بدون تنويع أو ضغط على الخصم.

وأشار إلى أن الأسطورة البرتغالية، لا يتدرب مع زملائه في النصر؛ حيث يحضر في بعض الأيام ويغيب في أخرى، وهو ما أدى إلى تراجع مستواه.

واختتم الهريفي تصريحاته؛ بالقول: "مع تألُق عبدالله الحمدان مؤخرًا؛ لابد من إجلاس رونالدو على (الدكة)، في مرحلة الحسم من الموسم الحالي".



