أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | اختفاء فهد الهريفي يثير الجدل .. لاعب العالمي يعتذر للجمهور ووليد الفراج يسخر منه
اختفاء الهريفي .. ولقاء رونالدو بإنفانتينو
بعد ادعاءات إبعاده بسبب اتهاماته للهلال .. تعليق غريب من خالد الشنيف على "اختفاء" فهد الهريفي
"أين فهد الهريفي؟" .. شبه حملة نصراوية مقامة حاليًا على منصة "إكس"، بعد عدم ظهور نجم العالمي الأسبق كمحلل فني وناقد رياضي عبر برنامج "دورينا غير" في الأيام الأخيرة، بعدما كان يظهر بانتظام في حلقات الإعلامي الرياضي خالد الشنيف.
فيديو | لقاء ثقيل على قلبه وهنأه على الاقتراب من الألف هدف.. رد فعل غريب من كريستيانو رونالدو بعد مقابلة إنفانتينو!
عقد كريستيانو رونالدو وجياني إنفانتينو لقاءً خاصًّا في نهاية الأسبوع الماضي. التقى الاثنان خلال حفل اختتام بطولة العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس.
أحداث مواجهة الاتفاق
التلميذ لم يصمد كثيرًا .. أنجي بوستيكوجلو يقود النصر لحدث فريد بالدوري السعودي وساديو ماني يشعل غيرة السنغاليين أمام الاتفاق
المدربون الجدد يحتاجون لوقت للتأقلم؟ .. هذا المبدأ لا يعترف به الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، الذي قاد النصر يوم الثلاثاء، في واحدة من أفضل مباريات العالمي في المواسم الأخيرة.
غادر كريستيانو رونالدو فحدثت ريمونتادا النصر أمام الاتفاق .. "القائد العبء" عاير زميله بمستواه السيئ وجلب الهجوم لبوستيكوجلو!
في أول مباراة يشارك بها مع النصر كأساسي في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2026-27، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو!
عين على الحكم | تصرف ساذج من زميله ورطه .. طرد مبكر لبينتو يعقد موقف النصر والاتفاق يعترض!
عادةً ما تكون مواجهة النصر والاتفاق مليئة بالتفاصيل المثيرة، وهذه المرة الإثارة بدأت منذ الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.
اعتذار العتيبي
توجه حارس المرمى عبدالرحمن العتيبي بالاعتذار لجمهور النصر بعدما استقبل هدفين خلال مواجهة الاتفاق، التي شارك بها بشكل اضطراري بعد طرد الحارس البرازيلي بينتو في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.
وقال العتيبي في تصريحاته لقناة "ثمانية": "اعتذر للجمهور، لكن بوحدة اللاعبين تمكنا من الفوز، الجميع دعمني في غرف الملابس، لذا تحسن الأداء في الشوط الثاني".
بوستيكوجلو يتحدث عن تغيير رونالدو .. وسخرية من العتيبي
"كان من الصعب أن يستمر في الملعب" .. أنجي بوستيكوجلو يكشف سبب استبدال كريستيانو رونالدو المفاجئ أمام الاتفاق
أثار خروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع بداية الشوط الثاني لمباراة الاتفاق والنصر، الكثير من التساؤلات بين الجماهير والمتابعين، خصوصًا وأن الفريق كان متأخراً في النتيجة بهدفين ويحتاج لقوته الهجومية الضاربة.
وأوضح الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب النصر، أن القرار كان مدروسًا ونابعًا من رؤية فنية بحتة تهدف لمصلحة الفريق في ظل الظروف المعقدة التي فرضها اللقاء، مشددًا على أن التغييرات كانت تهدف لضخ دماء جديدة قادرة على تطبيق النهج التكتيكي المطلوب للعودة في النتيجة.
وليد الفراج لا يرحم حارس النصر من طوفان السخرية.. ويؤكد: "حنية الأمهات لا تنفع!
تطرق هاني الداود إلى سخرية الجماهير من أخطاء الحارس عبد الرحمن العتيبي في التعامل مع تسديدتي أوندريج دودا وألفارو ميدران، حيث استقبل هدفين في الدقيقتين 31 و45+3 في الشوط الأول بتعامله الخاطئ معهما، حتى أن برنامج "روتانا سبورت مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج أعد تقريرًا ساخرًا من هذه اللقطات.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا