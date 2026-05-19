Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro League
أخبار النصر اليوم | غياب نجم الفريق عن المونديال.. مصير الخماسي المصاب ضد ضمك وأزمة التذاكر "غير اللائقة"

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من مايو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2

    مصير خماسي النصر "المصاب" قبل مواجهة ضمك

    تحدثت صحيفة "الرياضية"، عن مصير خماسي نادي النصر "المُصاب"؛ وذلك قبل مواجهة ضمك الحاسمة، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    النصر يحتاج للفوز على ضمك، مساء يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ لضمان التتويج باللقب بشكلٍ رسمي، بعد غياب 7 سنوات.

    وأعلنت الصحيفة أن فرصة مشاركة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق النصراوي، في مواجهة ضمك، أصبحت ضئيلة للغاية.

    وأشارت إلى أن الرباعي الآخر "البرازيلي أنجيلو جابرييل، الفرنسي كينجسلي كومان، عبدالإله العمري وعبدالله الخيبري"؛ سيخضعون لحصة علاجية، خلال الساعات القادمة.

    وشددت الصحيفة على أن هذا الرباعي، إذ لم يشعر أحد منهم بالآلام؛ سيشاركون في التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة ضمك الحاسمة.

  • فيصل بن تركي يخرج عن صمته بعد أزمة التذاكر

    أعرب فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر الأسبق، عن غضبه من أزمة تذاكر مباراة العالمي ضد ضمك الحاسمة، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ابن تركي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "ما يحدث للنصر في عملية شراء التذاكر، أمر غير لائق وغير مفهوم".

    وأكد أن الأسعار المتوفرة عالية جدًا؛ أما التذاكر "المنخفضة الثمن"، لا يُمكن الحصول عليها بسهولة.

    وأضاف ابن تركي: "أتفهم الأمور التسويقية؛ لكن الحدث استثنائي، وهناك جماهير من خارج العاصمة (الرياض) ترغب في حضور المباراة".



    غياب نجم النصر عن المونديال.. وانتقاد ترشيح كريستيانو رونالدو لـ"الأفضل"

    صدمة لكتيبة دونيس .. الإصابة تبعد نجم المنتخب السعودي عن كأس العالم 2026

    لا يزال لاعبو المنتخبات يتساقطون قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026، وهذه المرة الدور على المنتخب السعودي، الذي تلقى ضربة موجعة بإصابة نجم النصر.

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    كما فشل العالمي في تجاوز عقبة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعدما تعرض للخسارة أمام عملاق جدة الاتحاد، يوم 28 أكتوبر الماضي.

    أيضًا.. فقد الفريق النصراوي لقب دوري أبطال آسيا "2"؛ وذلك بعد الخسارة (0-1) ضد نادي جامبا أوساكا الياباني، على أرضية ميدان "الأول بارك" في العاصمة الرياض

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 83 نقطة من 33 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن الهلال، صاحب "الوصافة".

