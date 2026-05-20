أخبار النصر اليوم | غياب نجم العالمي رسميًا أمام ضمك .. وجورج جيسوس يكشف وعده لكريستيانو رونالدو

"باعوا عشرة النصر بريال والدور قادم عليهم" .. هجوم شرس على جماهير الأهلي بسبب الانحياز للهلال!

مع اقتراب ساعات الحسم في دوري روشن السعودي للمحترفين، انقسم الجميع بين مؤيد للنصر وآخر للهلال، حيث أصبحت المنافسة محتدمة بينهما على الفوز باللقب، وإن كانت فرص "العالمي" هي الأقوى خصوصًا أن مصيره بين يديه.

وفي هذا السياق، تحدث الناقد الرياضي فلاح القحطاني بنبرة صارمة عن هذا الانقسام، مؤكدًا أن جماهير النادي الأهلي السعودي أخطأت بانحيازها إلى الهلال في هذه المعركة، بعدما انتهت آمال "بطل آسيا" في التتويج باللقب.

جدل حول دعم أمير منطقة عسير لضمك أمام النصر .. ووليد الفراج يرد بدليل قاطع!

دافع الإعلامي وليد الفراج، عن موقف الأمير ترك بن طلال، أمير منطقة عسير الداعم لفريق ضمك خلال مواجهة النصر المرتقبة، غدًا الخميس في "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ضمك يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة وفي حال خسارته سيكون مهددًا بالهبوط رسميًا إلى دوري يلو الدرجة الأولى، في حال نجح الرياض (السادس عشر بـ27 نقطة) بتحقيق الفوز على الأخدود الذي تأكد هبوطه، في نفس الجولة.

لذلك من المتوقع أن يقاتل ضمك أمام "العالمي" للخروج بنتيجة إيجابية سواء التعادل أو الفوز من أجل ضمان البقاء في دوري روشن، وهو ما يهدد حظوظ النصر في الفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات.