أخبار النصر اليوم | تحالف مجموعتين لشراء النادي .. وكريستيانو رونالدو يدير ظهره للعالمي في عز أزمته!

كارثة إدارية أو حرب غير قانونية ضد النصر.. صمت المسؤولين فأهلًا بـ"تفسيرات خطيرة" تثير الشكوك في أزمة ديون الـ800 مليون!

عندما يتم ذكر اسم نادي النصر، فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أكبر القلاع الرياضية؛ ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما في الشرق الأوسط وقارة آسيا.

لكن.. هذه القلعة الرياضية الكبيرة تُعاني من ظروف صعبة للغاية، في السنوات القليلة الماضية؛ سواء من الناحية الرياضية، أو إداريًا واقتصاديًا.

وتوقع الكثيرون أن تنتهي هذه الظروف الصعبة؛ وذلك بعودة الفريق النصراوي إلى منصات التتويج مجددًا، من بوابة "لقب" دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ورغم هذه التوقعات الكبيرة، إلا أن عشاق النصر استيقظوا على واقع مؤلم جديد؛ يتمثّل في ديون الـ800 مليون ريال، ومنع تسجيل الصفقات الجديدة.

وهذا الواقع المؤلم طرح تساؤلات عديدة في الشارع الرياضي السعودي، تحتاج إلى إجابات رسمية عاجلة من المسؤولين؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا.

"الأطفال نعرفهم" .. ديون النصر تشعل الخلاف بين فيصل بن تركي ونجل الوليد بن طلال

حالة من الهرج والمرج تضرب ملف "الأزمة المالية في النصر" على مدار الأسابيع الماضية، وزاد عليها تبادل التعليقات بين الأمير فيصل بن تركي؛ الرئيس الأسبق للعالمي، وخالد بن الوليد؛ نجل الأمير الوليد بن طلال؛ مالك نادي الهلال.

برشلونة هو الدليل .. "صفقة النصر وراء القفزة في ديونه بعد أزمة الـ800 مليون"

أشار الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، إلى أن القفزة المهولة في "ديون" النصر، سببها التعاقد مع المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، مؤكدًا أن ما تردد بشأن رحيله عن برشلونة مجانًا غير صحيح.

وكان برشلونة قد قرر تمديد عقد إينيجو مارتينيز حتى صيف 2026، إلا أن المدافع المخضرم قرر الرحيل عن قلعة البلوجرانا، وإنهاء عقده "بالتراضي" في الصيف الماضي، بعد اقتناعه بفكرة الانتقال إلى النصر.

"كيف تم حسم هذين الملفين المهمين؟" .. ثغرتان تشككان في حقيقة الأزمة المالية في النصر

مع مرور كل ساعة، ينكشف خيط جديد في ملف الأزمة المالية التي يعاني منها النصر خلال الوقت الحالي، رغم صمت كافة مسؤولي النادي وصندوق الاستثمارات العامة، حتى وقف عدد من الإعلاميين أمام خيط مهم يريدون من خلاله زعم أن تلك الأزمة مفتعلة والغرض منها تعطيل الفريق الأول لكرة القدم فقط.

رافعًا شعار "النصر ممنوع من الصفقات" .. صندوق الاستثمارات يضع ثلاثة خيارات أمام العالمي لحل الأزمة المالية

بعدما فشلت شركة النصر على مدار الأسابيع الماضية في انتشال النادي سريعًا من أزمته المالية الطاحنة، بدأ صندوق الاستثمارات العامة؛ المالك لـ75% من ملكية العالمي، التحرك لإيجاد مخرج سريع من تلك الأزمة.







