أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | اعتداء جسدي على مسؤول نصراوي .. ثنائي الفريق يغيب أمام الفيصلي ومنافسة من نوع جديد بين رونالدو وميسي
كومان وسيماكان يغيبان أمام الفيصلي
أكدت صحيفة "الرياضية" أن الثنائي كينجسلي كومان ومحمد سيماكان سيغيبان عن النصر خلال المباراة المقبلة أمام الفيصلي، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.
الجهاز الطبي للعميد أوضح أن الثنائي عليه مواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي، دون استعجال عودتهما للملاعب، حيث يعاني كومان من إصابة في العضلة الخلفية، فيما أصيب سيماكان في مفصل القدم.
أخبار رونالدو
"لا تنس أبدًا هذا الأمر" .. كريستيانو رونالدو يواسي كفاراتسخيليا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي
إنها لحظة صعبة، بل صعبة للغاية بالنسبة لخفيشا كفاراتسخيليا؛ نجم باريس سان جيرمان، حيث أظهرت الفحوصات الطبية النتيجة التي كان الجميع يخشاها، وإن لم تكن مفاجئة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأمس أمام برشلونة برشلونة .. تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى. بمعنى آخر: توقف طويل، طويل جدًا، للاعب الجورجي.
لا يهدأ قلب «كفارا»، وقد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تنم عن معاناته الشديدة، وهي رسالة حظيت برسائل تضامن من المشجعين وزملائه. ومن بينهم أيضًا نجمه المفضل: كريستيانو رونالدو.
"سيقدم برنامج وليد الفراج" .. حالة "إجماع" للدفاع عن رونالدو بعد ركلة نيوم الضائعة!
سواء نجح في التسجيل أم لا، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر المشهد دائمًا، وهذا ما حدث في مباراة الفريق أمام نيوم في دوري روشن السعودي.
النصر نجح في تحقيق الفوز على نيوم بهدف دون رد، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري، حيث سجله جواو فيليكس، بينما أهدر رونالدو ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة.
فيديو | "حدث هام مع النصر سيدفعه للاعتزال النهائي" .. صحفي برتغالي يخرج بمفاجأة عن مستقبل رونالدو!
علق الصحفي البرتغالي " بيدرو سوبفيدا " على أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، والخلاف الدائر مع جورج جيسوس منذ فترة التوقف الدولي الأخيرة.
صدام حاد وقع بين الثنائي بعد مباراة النرويج والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية، عندما أجرى رونالدو عمليات الإحماء ولم يشارك رغم اتفاق جيسوس معه على الاعتماد عليه لبضعة دقائق، مما دفع مهاجم النصر لمغادرة معسكر بلاده، لتتم معاقبته في وقت لاحق.
ضربات تين هاج وصلت إلى الرياض فوقف رونالدو في الملعب متوسلًا إلى الله .. أنجي بوستيكوجلو يقدم النصر "قربانًا" لكريستيانو أمام نيوم!
واحدة من الليالي الفردية السيئة للغاية في مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن القدر كان رحيمًا به وانتصر النصر في الأخير وإلا وحده كان سيتحمل مسؤولية ضياع ثلاث نقاط في مشوار دوري روشن السعودي 2026-27.
القرار في يد الجمهور مقابل 1 يورو .. كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يتنافسان على جائزة استثنائية بحفل الكرة الذهبية 2026
في 26 أكتوبر المقبل، لن يقتصر الأمر على اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 فحسب، حيث لا تزال نتيجة السباق على الجائزة المرموقة التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» غير مؤكدة على الإطلاق، بالنظر إلى ترشيحات لامين يامال، وهاري كين، ومايكل أوليسيه، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وكيليان مبابي، من بين آخرين.
لا تلوموا الكرة السعودية بعد الآن في عقوبات كريستيانو رونالدو .. الاتحاد البرتغالي قدّم الحُجة وواقعة الشلهوب القديمة تحرجكم!
"يضحكون علينا أم على أنفسهم؟!" .. هذا ربما أول ما بدر لذهنك - عزيزي القارئ - فور إعلان العقوبة الموقعة من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على القائد كريستيانو رونالدو، على خلفية أزمته الأخيرة مع مدرب البحارة جورج جيسوس ومغادرته لمعسكر سبتمبر الماضي بشكل مفاجئ دون إذن.
هجوم على بوستيكوجلو .. ومصير جواو فيليكس
فيديو | "اسم آخر خلف الكواليس" .. مطالب جديدة بإقالة بوستيكوجلو بسبب "المجاملات وضعف الشخصية"!
رغم انتصار النصر على نيوم، أمس، الثلاثاء، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، إلا أن المدرب أنجي بوستيكوجلو تعرض لحملة جديدة من الهجوم والتشكيك في جدية استمراره مع العالمي.
"الله فوق" لكن لا داعي للمظلومية يا نيوم! .. جواو فيليكس ينقذ النصر من "ترقيع" بوستيكوجلو ويهدد نجم برشلونة
في مباراة من جانب واحد من ناحية الخطورة الحقيقية على المرمى، اقتنص النصر ثلاث نقاط صعبة من فك نيوم، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2026-27.
مستقبل جواو فيليكس: رد فعل بوستيكوجلو على تجديده للنصر .. و"عودته لبرشلونة مرتبطة برافينيا"!
لا يزال مستقبل الدولي البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، محل غموض، خاصة مع ارتباط اسمه ببرشلونة، رغم عدم وضوح الصورة.
ورغم انتهاء عقد فيليكس مع النصر، في الصيف المُقبل، إلا أنه لا تزال هناك أفضلية التمديد لعام أو اثنين، فيما أشار صاحب الـ26 عامًا، إلى أنه يخطط للعودة إلى أوروبا وقت ما.
جديد ملف الديون
"بنسبة 90% هذا هو مصير صفقات النصر الشتوية!".. الكشف عن تطورات جديدة في أزمة الرقابة المالية
يبدو أن أزمة عملاق الرياض النصر مع "الرقابة المالية"، ستستمر لفترة طويلة؛ عكس بعض التوقعات المنتشرة، في الساعات الماضية.
النصر يخضع لـ"رقابة مالية مشددة"، بسبب ديونه الضخمة؛ الأمر الذي يمنعه من إجراء تعاقدات كبيرة، أو تسجيل صفقات جديدة.
تحركات لسداد الديون وكريستيانو رونالدو في الصورة .. تحالف سعودي – أمريكي يجتمع مع صندوق الاستثمارات للاستحواذ على النصر
الملف الذي طال الحديث عنه، وبين الحين والآخر، تخرج تقارير تتحدث عن اقتراب بيع نادي النصر السعودي، لكن في كل مرة لم يتطرق الأمر إلى المراحل الجدية إلا أن تحركات جديدة ظهرت في الصورة مؤخرًا وإن كانت في مراحلها الأولية أيضًا.
الاعتداء على أحد مسؤولي النصر
شهدت نهاية مواجهة النصر ونيوم بالأمس، اشتباكات في المنطقة الفنية على حافة الملعب، بينما كان لاعبو العالمي يحتفلون بالانتصار بهدف نظيف، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
الاشتباكات جمعت بين أحد إداريي نيوم مع نظيره في النصر، حيث امتدت لاعتداءات جسدية، كادت لتطور لما هو أكثر من ذلك، لولا تدخل العقلاء من الجانبين.
ولم يكشف حتى الآن عن السبب الذي دفع الثنائي للاشتباك.
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