أخبار النصر اليوم | مكاسب رونالدو من تهنئة المسلمين .. بينتو يؤكد رفضه عرض أوروبي ووكيل نجم تشيلسي يكشف حقيقة المفاوضات معه

الجمهور دائمًا ما يلاحق أرباح المشاهير سواء من وراء حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاريعهم الخاصة أو أي علامة تجارية متعلقة بهم، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، لم يشذ عن تلك العادة المحببة للجماهير.

النجم البرتغالي أصبح حريصًا في السنوات الأخيرة على تهنئة المسلمين ببعض المناسبات، بعدما انتقل للعيش في المملكة العربية السعودية منذ يناير 2023.

وقبل يومين، توجه صاروخ ماديرا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بالتهنئة لمتابعيه المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب رونالدو في أول أيام عيد الفطر: "عيد مبارك للجميع! أتمنى لكم يومًا مميزًا مع عائلاتكم وأحبابكم. أتمنى لكم جميعًا السلام والسعادة". (طالع التفاصيل)



