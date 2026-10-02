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أخبار النصر الوم | خطة نجم العالمي نحو برشلونة ومفاجأة في رباعية العين ومؤشرات باقتراب رحيل رونالدو!
- AFP
بارقة أمل بعد رباعية العين
هل يفعلها النصر ويحصل على نقاط مباراة العين؟ تغريدة غامضة تثير الجدل بين جماهير العالمي!
تغريدة مثيرة للجدل، تسبب في ظهور التكهنات حول مباراة العين والنصر السعودي، والتي خسرها العالمي في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
النصر سقط بنتيجة 4/0 على أرض نظيره الإماراتي، في 15 سبتمبر الماضي، حيث جاءت الرباعية عن طريق حسين رحيمي "هدفين" وسفيان رحيمي وجيورجوس جياكوماكيس.
الخبير القانوني أحمد الأمير قال عبر حسابه على منصة "إكس":"هل تعلم عزيزي النصراوي ؛ أن النصر يستطيع كسب نقاط مباراة العين حتى هذه اللحظة ! ".
وأضاف:"فهل هناك ادارات قانونية في الاندية السعودية قادرة على حفظ حقوق أنديتها في البطولة الآسيوية ؟".
مؤشرات برحيل رونالدو
نهاية كريستيانو رونالدو مع النصر؟ نجم عالمي يستعد للرحيل والعمل بالإدارة في دوري روشن!
تزامنًا مع الأزمة التي يعيشها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، ظهرت تكهنات جديدة فسرها البعض على أنها تخص رحيله عن نادي النصر السعودي.
رونالدو يعيش واحدة من أسوأ فتراته على المستوى المهني، وذلك بسبب هبوط مستواه مع النصر منذ بداية موسم 2026/2027، وصولًا بأزمته الأخيرة مع جورج جيسوس المدرب الجديد لمنتخب البرتغال.
وفي سياق متصل، خرج الصحفي خالد عبد العزيز، للتلميح برحيل أحد النجوم الكبار عن دوري روشن السعودي، مما أثار التكهنات حول مصير رونالدو بشكل طبيعي.
وقال عبر حسابه على منصة "إكس":"أحد اللاعبين العالميين سيتم إنهاء عقده بالاتفاق بينه وبين النادي وتولي أمور إدارية بعد نهاية العقد".
- GOAL AR
هجوم عنيف على جيسوس
"الكلاب لا تخون رغم قذارتها" .. إعلامي سعودي يتطاول على جورج جيسوس بعد أزمته مع كريستيانو رونالدو
انعكست أزمة كريستيانو رونالدو مع المدير الفني لمنتخب البرتغال جورج جيسوس، على الوسط الرياضي السعودي، خاصةً النصراوي منه، وسط هجوم كبير على مدرب العالمي السابق.
أحد من انتقدوا جيسوس على تصرفه مع الدون هو الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل، الذي انقلب بقوة على المدرب المخضرم رغم دفاعه المستميت وإشاداته الكبرى به قبل أشهر قليلة، خلال فترة قيادته للنصر.
عبدالعزيز المريسل بدأ حملته ضد جورج جيسوس بإعلان حذف كافة منشوراته عبر منصة "إكس"، التي أشاد خلالها بالمدرب يومًا ما، واصفًا إياه بـ"أسوأ المدربين"، رغم قيادته للنصر لتحقيق لقب دوري روشن السعودي 2025-26.
وأضاف: "أحاول حذف كل عبارة ثناء في ذلك الخائن جيسوس، واللي بلقى تغريدة مدح فيه يحطها لي عشان أحذفها".
استمرارًا مع وصف المريسل لجيسوس بالخائن في المنشور السابق، صعّد الإعلامي السعودي من حدة هجومه على المدرب البرتغالي، ناشرًا مقطع فيديو يتحدث عن "وفاء الكلاب".
المقطع جاء به: "إنك تخون لا يدل على إنك قذر، هذا يدل على أن القذارة أطهر منه بكثير، فالكلاب وهو قذر مستحيل أن يخون، متخيل أن الكلب لا يخون؟!".
حقيقة تدخل مورينيو في أزمة رونالدو
بعد إقحام اسمه في أزمة كريستيانو رونالدو وجورج جيسوس.. جوزيه مورينيو يرد بـ"رسالة من كلمتين"!
رد جوزيه مورينيو، المدير الفني للعملاق الإسباني ريال مدريد، على التصريحات المنسوبة إليه؛ بشأن أزمة الأسطورة كريستيانو رونالدو مع جورج جيسوس، مدرب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.
وحسب التصريحات المنسوبة لمورينيو؛ فقد طالب رونالدو بالتحكم في غروره، مع الإشادة بخبرة جيسوس الكبيرة في التعامل مع الأزمات.
وفي هذا السياق.. نشر جوزيه مورينيو، المدير الفني للعملاق الإسباني ريال مدريد، صورة عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، مساء أمس الخميس.
هذه الصورة التي نشرها مورينيو، بعد التصريحات المنسوبة إليه في الساعات الماضية؛ تضمنت كلمتين فقط لا غير، وهما "أخبار كاذبة".
ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو"، نشر مورينيو هذه الصورة؛ لتكذيب التصريحات المنسوبة إليه بشأن أزمة الأسطورة كريستيانو رونالدو والمدير الفني جورج جيسوس، في منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.
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فيليكس والعودة لبرشلونة
مفاجأة للنصر.. جواو فيليكس يخطط للعودة إلى برشلونة وهذا موقف إدارة جوان لابورتا!
يبدو أن النجم البرتغالي جواو فيليكس، بدأ يخطط لمسيرته الكروية القادمة؛ وذلك استعدادًا للرحيل عن عملاق الرياض النصر، الذي ينشط في صفوفه حاليًا.
فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى النصر صيف عام 2025؛ وبعقدٍ لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2027، مع أفضلية التميد لعام أو اثنين.
وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "سبورت" أمس الخميس، عن تخطيط النجم البرتغالي جواو فيليكس؛ للعودة إلى العملاق الكتالوني برشلونة، وذلك بعد الرحيل عن نادي النصر.
ولعب فيليكس في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم، موسم 2023-2024؛ بعدما انضم إليه "معارًا" من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، آنذاك.
وواجه النجم البرتغالي صعوبات كبيرة مع برشلونة، في ذلك الوقت تحديدًا؛ حيث لم يكن العملاق الكتالوني يمر بأفضل فتراته، مع المدير الفني الإسباني السابق تشافي هيرنانديز.
المهم.. الصحيفة الإسبانية أكدت أن جورج مينديش، وكيل أعمال جواو فيليكس، نقل إلى الإدارة البرشلونية رغبة اللاعب الجادة، في العودة إلى الفريق الأول.
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كواليس مفاوضات النصر مع أسطورة الكويت
جده توفي في الملعب .. أسطورة الكويت يروي قصة "فشل انتقاله" إلى النصر قبل كتابة التاريخ مع الشباب!
كشف الدولي الكويتي السابق بدر حجي، نجم الجيل الذهبي بنادي الشباب، عن كواليس تلقيه عرض من أجل بدء مسيرته الكروية في السعودية، من بوابة النصر وليس "الليث".
بدر حجي "58 عامًا"، الذي قضى عمره في صفوف نادي كاظمة، ولعب مع الشباب، لمدة ستة أشهر، خلال عام 1999، والذي تحدث بشأن رحيله إلى "شيخ الأندية" في أحد عصوره الذهبية، كما توج مع الأزرق بلقب كأس الخليج العربي "مرتين" في 1996 و1998، واحتل المركز الثالث في كأس العرب 1998.
وبدوره، تحدّث حجي عن أزمة اللاعبين الكويتين في الاحتراف، مشيدًا بتجربة سعود عبد الحميد، نجم المنتخب السعودي، والذي يلعب في صفوف لانس الفرنسي، وحقق معه ثنائية كأس فرنسا، وكأس الأبطال الفرنسية.
وتحدّث بدر حجي، في بودكاست "مع تركي"، عبر "نبض طويق"، عن تلقيه عرض من النصر، عام 1997، أي قبل انتقاله إلى الشباب، حيث دخل في مفاوضات مع الأمير فيصل بن عبد الرحمن، خلال بطولة مجلس التعاون الخليجي في قطر.
وأوضح أسطورة وسط ميدان كاظمة، أنه أعطى الموافقة المبدئية على ارتداء قميص النصر، وكان عمره آنذاك 29 عامًا، إلا أن ناديه الكويتي وقف في طريقه، ورفض إتمام الصفقة.
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