أخبار النصر الوم | خطة نجم العالمي نحو برشلونة ومفاجأة في رباعية العين ومؤشرات باقتراب رحيل رونالدو!

هل يفعلها النصر ويحصل على نقاط مباراة العين؟ تغريدة غامضة تثير الجدل بين جماهير العالمي!

تغريدة مثيرة للجدل، تسبب في ظهور التكهنات حول مباراة العين والنصر السعودي، والتي خسرها العالمي في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

النصر سقط بنتيجة 4/0 على أرض نظيره الإماراتي، في 15 سبتمبر الماضي، حيث جاءت الرباعية عن طريق حسين رحيمي "هدفين" وسفيان رحيمي وجيورجوس جياكوماكيس.

الخبير القانوني أحمد الأمير قال عبر حسابه على منصة "إكس":"هل تعلم عزيزي النصراوي ؛ أن النصر يستطيع كسب نقاط مباراة العين حتى هذه اللحظة ! ".

وأضاف:"فهل هناك ادارات قانونية في الاندية السعودية قادرة على حفظ حقوق أنديتها في البطولة الآسيوية ؟".