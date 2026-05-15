أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | الحرارة و"خشونة الصوت" تضربان جامبا أوساكا ورسالة هامة من جيسوس قبل نهائي الآسيوية
جامبا أوساكا يشتكي من الحرارة
خرج نادي جامبا أوساكا الياباني، من أجل الشكوى من حرارة الطقس في الرياض، قبل اللعب أمام النصر، غدًا، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.
وقال النادي عبر موقعه الرسمي، إن الجو تسوده حالة من الجفاف، والحرارة كانت حارقة و"كأنها تضرب البشرة"، بسبب وصولها إلى 39 درجة مئوية بالنهار.
وأشار إلى أن بعض اللاعبين بالفريق شعروا بأن الهواء كان أكثر جفافًا من اليابان، وأن الغبار تسبب في إحساسهم بالعطش، بل وصل الأمر إلى ظهور خشونة في أصواتهم عند الحديث.
وفي السياق ذاته، تحدث جامبا أوساكا عن تأثير هذه التجربة، ومساهمتها في تأقلم اللاعبين على أجواء مختلفة عن التي يعيشونها في اليابان، مع التأكيد على أن رحلة العودة كانت خالية تمامًا من الازدحام المروري.
رسالة جيسوس
قام جورج جيسوس مدرب النصر السعودي، بتوجيه رسالة تحفيزية إلى جماهير الفريق، قبل اللعب أمام جامبا أوساكا الياباني، غدًا، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.
وقال البرتغالي عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"الفريق يلعب نهائيين، يحتاج خلال كل منهما إلى تواجد كافة المشجعين، تركيزنا ينصب فقط على تحقيق هدفنا الأكبر وهو الفوز".
وأضاف:"في 16 و21 مايو سيأتي الموعد لتوجه الجماهير إلى ملعب الأول بارك، من أجل الوقوف خلف الفريق في هذه المرحلة المهمة، لأن جميعنا نقاتل من أجل الشيء نفسه".
الجدل حول مستقبل دوران
بيان رسمي من زينيت حول جون دوران .. وتوقعات بصفقة مفاجئة في تركيا!
أثار الكولومبي جون دوران، مهاجم النصر المعار لصفوف زينيت سان بطرسبورج الروسي، حالة من الجدل بشأن مستقبله، في ظل قرب انتهاء فترة إعارته، والأحاديث المتداولة بشأن وجهته الجديدة.
المهاجم الكولومبي، صاحب الـ22 عامًا، رحل عن النصر بعد 6 شهور، ليبدأ رحلته مع الإعارة في صفوف فنربخشه وزينيت، خلال موسم 2025-2026.
ونشر نادي زينيت، عبر الحساب الرسمي على منصة (إكس)، بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عن اتفاقه مع جون دوران، على منحه إجازة بسبب ظروف شخصية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل موعد عودته في المستقبل القريب.
يأتي ذلك بالتزامن مع تبقي جولة وحيدة، على انتهاء منافسات الموسم الرياضي في الدوري الروسي، حيث يختتم زينيت مشواره، بمواجهة روستوف، يوم الأحد المُقبل.
ويطمح دوران، لختام رحلة الإعارة بلقب الدوري الروسي، حيث يتربع زينيت في صدارة الترتيب، برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن كراسوندار "الوصيف".
ووفق موقع Fanatik، التركي، فإن بيان زينيت، جاء بالتزامن مع تواجد جون دوران في مدينة إسطنبول، على مدار يومين، قبل المغادرة صباح الأمس، مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى جلطة سراي.
وفي حالة إتمام الصفقة، فإنها ستصنع مفاجأة مدوية في تركيا، بأن يلعب جون دوران، في صفوف غريم فريقه السابق، فنربخشه، الذي قضى في صفوفه 6 شهور فقط.
وشارك دوران في 21 مباراة مع فنربخشه، تمكن خلالها من إحراز 5 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة، إلا أنه لاقى اتهامات بأنه لا يغيب عن الفريق بسبب الإصابة، بل خلافات داخلية مع إدارة النادي.
قرار حاسم من رابطة دوري روشن
وسط شكوى الإرهاق والاتهام بالإهمال .. رابطة دوري روشن تطيح بالمسؤول الأول عن أزمة "جدولة المباريات"
قررت رابطة دوري روشن للمحترفين، التخلي عن خدمات البرازيلي مانويل فوريس مدير إدارة المسابقات، في أولى خطوات التغيير استعدادًا للموسم القادم.
وجاء هذا القرار بسبب حالة الاستياء التي انتشرت خلال الموسم الجاري 2025/2026، من جدولة المباريات خاصة للرباعي المشارك في المنافسات الآسيوية وهو الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.
لصحفي بتال القوس قال عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية:"رابطة دوري المحترفين السعودي، قررت إقالة مانويل فلوريس مدير إدارة المسابقات، بسبب الغضب الكبير من جدولة الموسم الحالي".
وأضاف:"وفقًا لمصادرنا، فإن الرابطة بدأت البحث عن شخص جديد لإدارة المسابقات، من أجل خلافة مانويل الذي يعمل بهذا المنصب منذ 2024".
تأتي خطوة الخلي عن فلوريس، بسبب تداخل مواعيد المباريات خلال الموسم الجاري، وتلاحم الجدول بالنسبة للبعض الأندية، وبالتحديد الفرق المشاركة في البطولات الآسيوية.
وأدى ذلك إلى توجيه سهام الهجوم نحو رابطة دوري روشن السعودي، واتهامها بالإهمال وعدم مراعاة عوامل الإرهاق عند جدولة المباريات المحلية، مما دفع المؤسسة للتدخل سريعًا لتصحيح الموقف.
تحذير لرونالدو
"إنجازاتك وحدها لا تكفي" .. رسالة تحذير "مُبطنة" من منتخب البرتغال لكريستيانو رونالدو!
أكد الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن مستوى النجم كريستيانو رونالدو لم يتراجع منذ انتقاله إلى صفوف النصر السعودي، مشددًا على أن المهاجم المخضرم ما زال يحافظ على نفس الحماس واللياقة البدنية التي ميزته طوال مسيرته.
وفي تصريحات أعقبت زيارة استطلاعية قام بها إلى الرياض، أوضح مارتينيز أنه لم يلحظ أي تأثير سلبي على أداء رونالدو الدولي، بل أبدى إعجابه بالرغبة المستمرة لدى قائد المنتخب في تحقيق الانتصارات.
وأشار مارتينيز، إلى أن "الدون" يستعد لخوض بطولة كأس العالم 2026، بنفس الروح التنافسية التي عرف بها طوال مسيرته، لكنه في نفس الوقت ترك له رسالة بين السطور حول الشرط الوحيد لضمان تواجده في التشكيلة الأساسية لمنتخب "البحارة" خلال المونديال.
حرص روبرتو مارتينيز، خلال تواجده في الرياض مؤخرًا على متابعة مباراة القمة بين النصر والهلال التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الثلاثاء الماضي على ملعب "الأول بارك"، حيث استغل هذه الرحلة لتقييم أداء عدد من نجوم المنتخب البرتغالي المحترفين في الدوري السعودي، مثل روبن نيفيش وجواو فيليكس، إضافة إلى قائد المنتخب كريستيانو رونالدو.
وعلى الرغم من بلوغ رونالدو عامه الحادي والأربعين، إلا أنه واصل تقديم مستويات لافتة هذا الموسم، حيث سجل 26 هدفًا وصنع ثلاث تمريرات حاسمة، ليقود فريقه النصر إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تفصله مباراة واحدة يحتاج خلالها للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2019.
هذه الأرقام عززت قناعة المدرب البالغ من العمر 52 عامًا، بأن رونالدو ما زال يتمتع بلياقة عالية وروح تنافسية قوية، وهو ما يضعه في موقع مؤثر ضمن استعدادات منتخب "البحارة" لخوض الاستحقاقات الدولية المقبلة.
أزمة في ضمك قبل مواجهة الحسم ضد النصر
قبل مواجهة الحسم ضد النصر .. وزارة الرياضة تحقق في فضيحة مدوية تخص مكافآت للاعبي ضمك!
قررت وزارة الرياضة السعودية، فتح التحقيق العاجل في أزمة إدارية داخل نادي ضمك، وذلك بسبب وجود توقيعات غير صحيحة في مستندات خاصة بمكافآت مالية للفريق.
ضمك يستعد لخوض مباراة حاسمة لدوري روشن السعودي يوم الخميس القادم، والتي ستحدد فوز العالمي بالمسابقة أو ذهاب اللقب إلى خصمه الهلال.
وقبل هذه المواجهة، تظهر مشكلة طاحنة داخل النادي السعودي، أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.
صحيفة "الرياضية" تحدثت عن تفجر الأزمة داخل ضمك، بعدما كشفت التحقيقات داخل وزارة الرياضة، عن وجود توقيعات غير صحيحة لمكافآت مالية تتجاوز نصف مليون ريال.
وتخص هذه التوقيعات سبعة من لاعبي الفريق الأول لضمك، دون الكشف عن أسماء أي منهم، حيث علمت الوزارة بالأمر من خلال شكوى تلقتها مؤخرًا.
وأوضحت الصحيفة أن الشكوى تفيد عدم تسلم اللاعبين المبالغ المذكورة، على الرغم من وجود مستندات تحمل توقيع الاستلام الخاص بكل منهم.
هل يعود رونالدو إلى ريال مدريد؟
مورينيو ورونالدو معًا في ريال مدريد؟ تشكيك بلياقة نجم النصر يحرمه من تحقيق "المعجزة الثانية"
أبدى نجم فالنسيا وبرشلونة السابق جازيكا ميندييتا رأيه حول احتمال عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد عقب التعيين المحتمل لجوزيه مورينيو.
ورغم أن لم شمل الثنائي البرتغالي الأسطوري قد يمثل «معجزة ثانية» للنادي، إلا أن ميندييتا يرى أن مستقبل المهاجم المخضرم لا يزال راسخًا في السعودية.
أثارت العودة المثيرة لمورينيو إلى سانتياجو برنابيو ليحل محل المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا، تكهنات فورية حول احتمال عودة رونالدو إلى بيته القديم.
المهاجم البالغ من العمر 41 عامًا، الذي قضى ثلاث سنوات مثمرة تحت قيادة مورينيو بين عامي 2010 و2013، يواصل حاليًا الالتزام بعقده مع نادي النصر في السعودية حتى يونيو 2027.
ومع ذلك، شكك اللاعب الدولي الإسباني السابق ميندييتا في جدوى هذه الصفقة، مشيرًا إلى المتطلبات البدنية الهائلة والوضع الحالي لفريق ريال مدريد.
في حديثه مع موقع PlayUK، أعرب ميندييتا عن شكوكه بشأن عودة الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية إلى العاصمة الإسبانية. وقال: "جوزيه مورينيو أصبح قريبًا من العودة إلى ريال مدريد، والمعجزة الثانية ستكون عودة كريستيانو رونالدو إلى هناك. لكنني لا أعتقد أننا سنرى ذلك. إنه سعيد للغاية في السعودية. من وجهة نظري، لا أعتقد أنه يتمتع بالمستوى المطلوب من الثبات والاتساق للعب في فريق مثل ريال مدريد في الوقت الحالي".
وأضاف:" يجب أن يواصل مسيرته حيثما يتواجد الآن ويستمر في تسجيل الأهداف، ونأمل أن يحقق رقمه القياسي، حتى يتقاعد بعدما إضافة صفحة أخرى إلى تاريخه".
النصر في دوري روشن
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 83 نقطة من 33 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.