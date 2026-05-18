أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | حكم مواجهة ضمك الحاسمة .. ورد على استفزازات لاعبي الأهلي
أخبار رونالدو
"أنت مدرب لا تحفظ لسانك!" .. هجوم على نور الدين بن زكري بعد كشف حديث جانبي بينه وبين كريستيانو رونالدو
المتابع الجيد لدوري روشن السعودي قبل سنوات، يعلم جيدًا السجال الذي كان يدور بين المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، والنصر، ويبدو أن ملامح هذا السجال قد وصلت للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي.
لا يستويان.. ميسي خسر 14 بطولة في إنتر ميامي كرونالدو، فلماذا يُرفع الأرجنتيني على الأعناق ويُهاجم البرتغالي؟!
ضجت منصات التواصل الاجتماعي بصورة تداولها قطاع عريض من جماهير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحظيت بتفاعل هائل من عشاق اللعبة.
الصورة ترصد ما وصفته بالبطولات التي خسرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ انتقاله إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي والتي بلغت بحسب المنشور 14 بطولة كاملة.
واعتبرت الجماهير المحبة للاعب البرتغالي أن هذه الإحصائية تمثل دليلًا دامغًا على تعرض نجمهم المفضل لظلم إعلامي وجماهيري حاد إذ يتلقى رونالدو هجومًا مستمرًا بسبب غيابه عن منصات التتويج الرسمية مع نادي النصر السعودي بينما يمر الكثيرون على إخفاقات ميسي في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية مرور الكرام دون نقد رغم تساوي البطولات المفقودة حسب الصورة، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير المزدوجة في التقييم الرياضي بين أسطورتي اللعبة.
تقييم العمل التحكيمي على مدار الموسم
"كشف مدلل المواسم" .. خبير تحكيمي يثير الجدل بإحصائيات صادمة عن موسم الهلال في الدوري السعودي
مع بقاء جولة وحيدة على نهاية موسم 2025-2026 من دوري روشن السعودي، وهي الجولة الحاسمة للقب الذي انحصر بين النصر والهلال، كشف الخبير التحكيمي عبدالله القحطاني عن إحصائيات صادمة، تضع الهلال في مرمى التساؤلات.
في 21 من مايو الجاري، تقام جولة الحسم من دوري روشن السعودي، بعدما فشل النصر في حسم التتويج بالجولة الماضية، على إثر خطف الهلال للتعادل في الوقت القاتل من ديربي الرياض، لينتهي (1-1).
في جولة الحسم، يلتقي النصر بضمك، فيما يحل الهلال ضيفًا على الفيحاء، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل - بتوقيت مكة المكرمة -.
النصر يتصدر جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط على الهلال "الوصيف"، لذا يكفيه الانتصار أمام ضمك ليتوج بطلًا دون النظر لنتيجة مواجهة الزعيم.
حكم مواجهة ضمك الحاسمة
كشف الإعلامي الرياضي خالد الدلاك عن حكم اللقاء الحاسم بين النصر وضمك، ضمن الجولة الـ34 (الأخيرة)، من دوري روشن السعودي 2025-2026.
المباراة من المقرر أن تقام في 21 من مايو الجاري، وفوز النصر بها يعني تتويجه بطلًا بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة وصيفه الهلال خلال مواجهة الفيحاء.
وبحسب الدلاك فإن لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قررت تعيين الحكم المحلي محمد الهويش لإدارة مواجهة النصر وضمك.
مطلب بفتح المدرجات أمام جمهور النصر
قبل أربعة أيام تقريبًا من اللقاء الحاسم بين النصر وضمك، ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، طالب الإعلامي الرياضي محمد الدويش بفتح المدرجات مجانًا أمام جماهير العالمي لحضور اللقاء، الذي قد يشهد تتويجه بطلًا حال الفوز.
وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يستحق جمهور النصر الصابر الوفي تكريمه يوم الخميس بدخول مجاني.. لقد دفع وتحمّل الكثير طوال الموسم.. سعة الملعب 27 ألفًا فقط ومع ذلك حلّ ثانيًا بعدد الحضور".
المريسل يرد على لاعبي الأهلي
نشر لاعبو الأهلي فيديو من احتفالهم بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، أول أمس السبت، بعد خسارة النصر لدوري الأبطال 2 بالهزيمة أمام جامبا أوساكا، وهو ما فسره الكثيرون بأنه "كيد" لنجوم العالمي وجماهيره.
وتكفل الإعلامي الرياضي النصراوي عبدالعزيز المريسل بالرد، حيث كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "ترى هم جزء من محاولة سحب النصر برا الملعب لكنهم فشلوا فشل ذريع منذ مباراة النصر والفيحاء ومرورًا بمباراة الأهلي والفيحاء. بس لا هم ولا غيركم قادرين، وبحول الله يحقق النصر البطولة الأهم وهي الدوري".
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
بات الأمل للنصر هو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، بحثًا عن خير ختام لموسم 2025-2026، بعيدًا عن الهرب من شبح "الموسم الصفري" من جديد.
النصر استهل الموسم بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي، أمام الأهلي، بركلات الترجيح، إلا أنه يتربع في صدارة ترتيب دوري روشن، برصيد 83 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، قبل جولة من النهاية.
وتلقى النصر ضربتين موجعتين على مدار الموسم، بعد الخروج المبكر من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الاتحاد، ومن ثم خسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2، بهدف جامبا أوساكا الياباني.