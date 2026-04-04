أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | احتفاء خاص بحيدر عبد الكريم والعراقي يرد .. وكواليس أزمة "الرقابة المالية"
الانتصار على النجمة
حقائق واضحة مع جورج جيسوس: النصر أكبر من نجوم العالم ولا يحتاج للتحكيم.. وعبدالله الحمدان يشعر بـ"التقدير" الآن يا الهلال
"بالدم بالروح الدوري مش هيروح".. هكذا هزت جماهير عملاق الرياض النصر، مدرجات ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ وذلك خلال مواجهة نادي النجمة، مساء يوم الجمعة.
وأصبح هذا الهتاف بمثابة "الوقود"، الذي يُحرك نجوم النصر فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ من أجل إعادة لقب دوري روشن السعودي، الغائب عن خزائن النادي منذ 7 سنواتٍ كاملة.
وبالفعل.. نجح فريق النصر الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على النجمة، بخمسة أهداف مقابل اثنين؛ ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
تحليل شامل لانتصار النصر بالخماسية على متذيل الترتيب تجده هنا.
لا ترهقوا أنفسكم مع كريستيانو رونالدو: طالبتم بمعاقبته فعاد هو لتعذيبكم.. احتفل في ليلة المئوية و"عربة إسعاف" أغضبته ضد النجمة
لم تكن مجرد مباراة عادية في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بل "ليلة العودة" التي انتظرتها جماهير العالمي، بشغفٍ كبير.
نعم.. هذا هو عنوان مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي النجمة، مساء اليوم الجمعة؛ والتي شهدت عودة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بعد فترة من الغياب، بسبب الإصابة.
أبرز ما قدمه رونالدو في ليلة عودته من الإصابة هنا.
"تحدث عن أشياء غير منطقية" .. لاعب النجمة يكشف كواليس مشادته مع جيسوس ويتعجب من تصرفاته!
كشف محمد العقل لاعب نادي النجمة، عن كواليس المشادة التي دارت بينه وجورج جيسوس مدرب النصر، خلال المباراة التي جرت بين الفريقين أمس، الجمعة، في الجولة 27 من دوري روشن السعودي. التفاصيل هنا.
التحكيم وخيارات النصر للمحلي محط النقاش
"ليست المرة الأولى" .. تلميح بأزمة تسريب في النصر بسبب واقعة مكررة قبل مباراة النجمة!
نشر الإعلامي الرياضي معن القويعي، رسالة استنكار عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، بشأن ظاهرة إعلان حكام النصر قبل أيام من موعد المباراة. التفاصيل هنا.
"اتفاق مع الهلال" .. تفسير جديد وسبب غامض لإصرار النصر على تجاهل الحكام الأجانب هذا الموسم!
مرة أخرى يظهر النقاش حول السبب الحقيقي وراء عدم اعتماد النصر على الحكام الأجانب خلال الموسم الجاري 2025/2026، والإصرار على الاستعانة بالسعوديين لإدارة أغلب مباريات الفريق. اقرأ هنا.
احتفاء خاص بحيدر عبد الكريم
شهدت مباراة النجمة مشاركة العراقي حيدر عبد الكريم للمرة الأولى مع الفريق الأول للنصر عقب انتظامه في اللعب مع فريق تحت واحد وعشرين عامًا بدوري جوي، وذلك عندما شارك كبديل لكريستيانو رونالدو في الدقيقة 83.
مشاركة صاحب الواحد وعشرين عامًا حظيت باحتفاء كبير من جمهور النصر الذي تفاعل مع دخوله بصيحات تحية ضجت بها مدرجات الأول بارك، وتفاعل قوي مع مهاراته ومراوغاته بالدقائق القليلة التي لعبها مساء الجمعة.
النجم العراقي الواعد تحدث عقب المباراة مع الإعلام وأبدى سعادته بالفرصة وتفاعل الجمهور، وشدد أن الهدف الأساسي هو لقب الدوري، مشيرًا إلى تبقي سبع مباريات يجب الفوز فيها لتحقيق البطولة.
أزمة الرقابة المالية
صدمة قوية.. النصر مهدد بـ"خصم نقاط وتهبيط" بسبب الرقابة النشطة وحل وحيد للنجاة!
أعلن القانوني الرياضي أحمد الشيخي، وضع عملاق الرياض النصر تحت "الرقابة النشطة"؛ وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها، في الفترة الحالية.
الشيخي أوضح في تصريحات مع برنامج "نادينا"، مساء يوم الجمعة، أن "الرقابة النشطة" ستمنع النصر من التعاقد مع أي لاعب أو مدرب، يتجاوز قيمة عقده الـ500 ألف ريال. المزيد من التفاصيل هنا.
"النصر ليس برشلونة وهل ينضم ثلاثي الصندوق له؟" ضجة واسعة بعد خضوع العالمي للرقابة المالية النشطة!
تعيش جماهير نادي النصر السعودي حالة من القلق، بسبب الأنباء الأخيرة حول خضوعه للرقابة المالية النشطة في ظل أزمته الاقتصادية الحالية.
وفي هذا السياق، خرج الإعلاميان محمد أبوهداية وتركي السهلي، من أجل التعليق على الأمر، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا يجب أن تقتصر على النصر فقط. التفاصيل هنا.