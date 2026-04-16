أخبار النصر اليوم | دفاع عن تصريحات جورج جيسوس التي أغضبت الجمهور .. وتطورات خصخصة العالمي

لم يكتفِ بما فعله داخل الملعب فواصل الخذلان خارجه! .. كريستيانو رونالدو أمام الاتفاق "جسد بلا عقل"

بينما نحن على مشارف انتهاء موسم 2025-2026 من دوري روشن السعودي، لا يوجد لاعب متشوق لحمل اللقب من الأجانب أكثر من القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو .. هذه حقيقة بعد سنوات عجاف داخل المملكة السعودية، لكن ما قدمه أمام خصم بحجم الاتفاق الليلة، يوحي بعكس ذلك تمامًا.

صاروخ ماديرا شارك في فوز العالمي أمس الأربعاء، أمام الاتفاق بهدف نظيف، سجله الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

90 دقيقة على صفيح ساخن قضاها جمهور النصر يوم الأربعاء، خلال مواجهة فريقه أمام الاتفاق، لكنها مرت بسلام وخرج بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز ارتفع رصيد كتيبة جورج جيسوس للنقطة 76 في صدارة جدول الترتيب، متفوقة بثماني نقاط على الهلال "الوصيف". فيما تجمد رصيد كتيبة سعد الشهري عند 42 نقطة في المركز السابع.

قطع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، شوطًا كبيرًا من أجل العودة لمنصات التتويج في دوري روشن السعودي، حيث وسّع الفارق مع الهلال "الوصيف"، قبل مشاركه الآسيوية المنتظرة أمام الوصل الإماراتي.

بين الحين والآخر، يخرج البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للحديث عن افتقاد النادي للبطولات، وتذكيره للجماهير دائمًا بأن الأصفر غير معتاد على التنافس على الألقاب.

وعاد جيسوس للحديث عن تلك النقطة، خلال المؤتمر الصحفي الذي تبع فوز النصر على الاتفاق، بهدف دون مقابل، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.







