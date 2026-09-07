أخبار النصر اليوم | جديد أزمة جواو فيليكس .. واتهامات بتعامل غير احترافي مع نجم العالمي

ما وراء استمرار غريب .. "تعامل غير احترافي من الإدارة" ولهذا فضّل التجديد للنصر عن الاتحاد!

أسدل نادي النصر، الستار أخيرًا على إشكالية تجديد عقد عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بعد إعلان استمراره حتى عام 2028.

استمرار غريب مع النصر، ملف شهد جدلًا كبيرًا، في ظل العروض التي تلقاها من كبار دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد معه، فضلًا عن أزمة وضع النادي تحت لجنة الرقابة المالية، التي قيّدت إتمام إجراءات التجديد له، طوال الفترة الصيفية.

شكك في نوايا مسؤولي الكرة السعودية .. تصريحات "مُفبركة" على لسان أنجي بوستيكوجلو تثير الجدل

الهزيمة دائمًا ما تكون فرصة للاصطياد في الماء العكر لأي فريق، وعندما يكون حاله كحال النصر، حيث الأزمات الإدارية والمالية، فالجدل يزداد أكثر حتى وإن كانت هذه الهزيمة هي الأولى له في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2026-27.

هذا ما حدث للنصر بعد الهزيمة أمام الاتحاد، حيث استغل البعض الموقف لتمرير تصريحات "مفبركة" على لسان مدربه الاسترالي أنجي بوستيكوجلو.