هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
زهيرة عادل

أخبار النصر اليوم | جديد أزمة جواو فيليكس .. واتهامات بتعامل غير احترافي مع نجم العالمي

النصر
دوري روشن السعودي
جواو فيليكس
عبد الرحمن غريب

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق السابع من سبتمبر 2026..

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.


تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
أبها crest
أبها
أبها