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أخبار النصر اليوم | تعليق بوستيكوجلو على أزمة رونالدو وجيسوس .. و"لا مبالاة" جون دوران في فنربخشه
مؤتمر بوستيكوجلو قبل مواجهة الدرعية
يعود النصر لاستئناف منافساته في دوري روشن السعودي 2026-27 بمواجهة الدرعية، بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الثامنة.
وعقب مدربه الاسترالي أنجي بوستيكوجلو اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن استعدادات لاعبيه، خاصةً القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أزمته الأخيرة مع جورج جيسوس؛ المدير الفني لمنتخب البرتغال.
وقال بوستيكوجلو في المؤتمر: "عاد رونالدو وجاهز للمشاركة في المباريات، أما عن أزمته، فأنا دربت منتخبات على مدار أربع سنوات، ولا أحب أن يتحدث مدربو الأندية عن مدربي المنتخبات، لذا لن أتطرق لهذا الموضوع".
وأضاف: "بعيدًا عن هذا الموضوع، استعدينا على مدار أسبوعين خلال فترة التوقف، واستفاد لاعبونا بعيدًا عن ضغط المباريات، وإن كان الدوليون لم يحصلوا على الراحة اللازمة".
الاسترالي اختتم: "لا أعرف لماذا يرى البعض الدرعية كفريق صغير، بل هو فريق جيد وكبير. أتمنى أن تكون الفترة القادمة مميزة للنصر على مستوى النتائج والأداء".
بيان رونالدو .. وواقعة قديمة تكشف تناقضه
"استحق العقاب لكن صدقوني هذه حقيقة ما حدث" .. كريستيانو رونالدو يكشف تفاصيل خلافه مع جورج جيسوس ويؤكد رفضه الاعتزال الدولي
قدم كريستيانو رونالدو، في بيان مفصل للغاية، وجهة نظره بشأن الأحداث التي أثارت جدلاً واسعاً في صفوف المنتخب البرتغالي. وقد نشرت قناة B24 النص يوم الثلاثاء.
"نسخة كريستيانو 2011 تجعله منافقًا".. عقبة وحيدة أمام الصلح بين رونالدو وجيسوس وسجلات الماضي تحرج البرتغالي!
تطورات جديدة تظهر في مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خلافه الأخير مع المدرب جورج جيسوس في فترة التوقف الدولي الحالية، وسط تسريبات حول الشرط الأهم للاعب من أجل العودة من جديد.
شخصية جون دوران الجدلية
"أنا غني ولست في حاجة إلى الركض" .. لاعب فنربخشه السابق يتحدث عن "لا مبالاة" جون دوران خلال فترة إعارته من النصر
كشف البرازيلي فريد؛ لاعب وسط فنربخشه السابق وأتلتيكو مينيرو الحالي، عن الجانب الآخر من شخصية الكولومبي جون دوران؛ مهاجم النصر المعار إلى بنفيكا، مؤكدًا أنه لا يهمه أي شيء على الإطلاق.
تفاصيل تذاكر مواجهات النصر
كيفية الحصول على تذاكر النصر ضد نفطچي فرغانة: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، مبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد
تقدم دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مثيرة في الجولة الثانية، إذ يستعد عملاق السعودية النصر لاستضافة بطل أوزبكستان نفتشي فرغانة على ملعب الأول بارك في الرياض.
بعد جولة افتتاحية حافلة، سيسعى كريستيانو رونالدو والنصر إلى العودة بقوة على أرضهما. ويصل نفتشي إلى الرياض بانضباط تكتيكي وجودة واضحة، ما يمهد لصدام يصعب التنبؤ به في صراع التفوق القاري.
كيفية الحصول على تذاكر الحزم ضد النصر: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد
يواجه الحزم نظيره النصر يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 على ملعب نادي الحزم في الرس.
تميل المواجهات الأخيرة بشكل كبير لصالح النصر، ويتصدرها فوزه الكاسح 4-0 عندما التقى الفريقان آخر مرة في الدوري في فبراير 2026. كما شهدت هذه المباراة تاريخيًا لحظات غزيرة بالأهداف، من بينها التعادل المثير 4-4 على ملعب النصر في فبراير 2024.
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