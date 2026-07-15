أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | نجم العالمي معروض على بشكتاش .. التشهير بنواف العقيدي وسيماو يرفض طلب بوستيكوجلو
ويسلي يقترب من كورينثيانز
أكدت صحيفة "جلوبو" أن نادي كورينثيانز البرازيلي اقترب من التعاقد مع جناح النصر ويسلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما أبدى اللاعب استعداده لتخفيض راتبه.
وأشارت الصحيفة إلى أن النصر ونظيره كورينثيانز يبحثان حاليًا عن النسبة التي سيتحملها كل نادٍ من راتب ويسلي، خلال فترة الإعارة في البرازيل.
جواو بالينيا يرفض عرض النصر
أكد الصحفي الشهير برونو أندرادي أن البرتغالي جواو بالينيا؛ لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، رفض عرضًا من أحد الأندية السعودية، للانتقال لصفوفه في الصيف الجاري.
وكان صاحب الـ31 عامًا قد ارتبط اسمه تحديدًا بنادي النصر، وإن كان العالمي يعاني من ضائقة مالية حاليًا.
جواو فيليكس معروض على بشكتاش
أوضح الصحفي التركي سركان موروفا أن البرتغالي جواو فيليكس؛ نجم النصر، دخل اهتمام نادي بشكتاش، حيث عُرض عليه من قبل أحد الوكلاء.
البرتغالي يرتبط بعقد مع العالمي ينتهي بنهاية يونيو 2027، ويعد أحد الركائز الأساسية في الفريق.
سيماو يرفض طلب بوستيكوجلو بشأن معسكر البرتغال
رفض سيماو كوتينيو؛ المدير الرياضي للنصر، طلب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو؛ المدير الفني للنصر، بتقديم معسكر البرتغال عن موعده المقرر مسبقًا، بحسب ما أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي.
المعسكر من المفترض أن ينطلق في 25 من يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل، لكن بوستيكوجلو يرغب في تقديمه بعد إلغاء معسكر أبها إلا أن سيماو رفض على إثر الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.
مفاوضات النصر مع شركة "البحر الأحمر" مهددة
أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتفاق الوشيك بين النصر وشركة "البحر الأحمر" أصبح مهددًا بالنظر للتطورات التي شهدتها الأيام الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة باتت قريبة من الاتفاق مع الأهلي على تجديد عقد الرعاية بين الطرفين، حيث صرفت النظر عن الانتقال لرعاية النادي العاصمي.
صدمة معسكر أبها .. والتشهير بنواف العقيدي
أصابتهم الصدمة .. قرار إدارة النصر بعد إلغاء معسكر أبها يزيد من غضب اللاعبين
بدلًا من البحث عن مخرج سريع للأزمة، تتزايد المشكلات في النصر يومًا تلو الآخر، ويبدو أن اللاعبين قد طفح بهم الكيل على إثر توابع إلغاء معسكر أبها الإعدادي للموسم الجديد 2026-27.
اتهام بن هاربورج بـ"التشهير" بحارس النصر!.. أزمة جديدة بسبب عقد نواف العقيدي
شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ بسبب النجم الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى عملاق الرياض النصر.
العقيدي أصبح في العامين الماضيين؛ أحد أكثر الأسماء الجدلية في الشارع الرياضي السعودي، سواء مع النصر أو المنتخب الوطني.
حقيقة الاستثمار القطري في النصر
وسط الأزمة المالية.. حسم جدل "استحواذ" ناصر الخليفي على النصر
لا يزال ملف "الاستحواذ" على عملاق الرياض النصر، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام؛ وذلك على غرار ما حدث مع غريمه التاريخي الهلال، مؤخرًا.
الأمير الوليد بن طلال "استحوذ" على 70% من أسهم الهلال، خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ مع بقاء 30% من ملكية هذا الكيان الرياضي العملاق، في يد صندوق الاستثمارات السعودي.
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