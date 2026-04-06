Goal.com
مباشر
Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
أحمد فرهود

أخبار النصر اليوم | ضربة تحرج الهلال.. معركة قضائية بسبب كريستيانو رونالدو وحقيقة إصابته مجددًا

النصر
كريستيانو رونالدو
الهلال
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين 6 أبريل 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق السادس من أبريل 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

    حقيقة إصابة كريستيانو رونالدو مع نادي النصر مجددًا

    حسمت الفحوصات الطبية التي خضع لها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ جدل تعرضه للإصابة، من عدمه.

    رونالدو سجل هدفين في فوز النصر (5-2) ضد نادي النجمة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ ولكنه خرج في الدقائق الأخيرة، مع مخاوف من تعرضه للإصابة.

    وأساسًا.. كانت مباراة النجمة؛ هي الأولى للأسطورة البرتغالية بعد الشفاء من الإصابة، التي أبعدته عن النصر في الفترة الماضية.

    ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الإثنين؛ أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها رونالدو، عدم تعرضه للإصابة.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر؛ لم يتعد كونه إجهاد عضلي تعرض له كريستيانو رونالدو، ضد نادي النجمة.

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Karim Benzema GOAL ONLYGoal AR

    حقيقة اعتراف "فيفا" بالبطولة العربية.. وكريم بنزيما على خطى الدون

    ليس مجرد نجم عالمي: روبرت ليفاندوفسكي "قائد مثالي" يرفض الاستسلام مثل ميسي وكريستيانو رونالدو.. فاحترموه أكثر!

    في عالم كرة القدم، حيث تُكتب شهادات اعتزال المهاجمين، بمجرد ملامسة عتبة الخامسة والثلاثين؛ يقف النجم البولندي الكبير روبرت ليفاندوفسكي، كحالة عصية على التفسير.

    البداية الصادمة تتكرر: على طريقة كريستيانو رونالدو والنصر.. كريم بنزيما قد يتحوّل إلى "الصفقة النحس" في الهلال

    في لغة كرة القدم، يُقال إن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها؛ إلا أن كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، قرروا صياغة القاعدة بأسلوب مختلف.

    قفزة إلى حلم الألف؟ .. حقيقة اعتراف الفيفا واحتساب "أهداف جديدة" لرصيد الدون!

    "اعترفوا أخيرًا بالبطولة العربية وأهداف رونالدو"، عنوان بدأ ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وما يترتب عليه من أهداف الأسطورة البرتغالية.

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    معركة قضائية ضد نادي النصر.. وضربة للغريم الهلالي

    وسط أزمة الرقابة المالية: معركة قضائية جديدة ضد النصر بسبب كريستيانو رونالدو!

    النصر تحت طائلة الرقابة النشطة، أزمة جديدة تعكس "الوضع الاقتصادي" الذي يعيشه النادي، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026".

    وسط سخرية نصراوية وشكوى أهلاوية .. 172 مليون يورو تفتح النار على إنزاجي!

    في إنجلترا، يتحدثون عن الميركاتو "الضخم" الذي أجراه ليفربول، في الصيف الماضي، الذي تجاوز الـ500 مليون يورو، والحصيلة موسم كارثي مع المدرب الهولندي آرني سلوت، ويبدو أن الهلال يسير أيضًا في ذلك الاتجاه.

    ضربة معلم "نصراوية" تحرج الهلال: إغراء الأهلي ووعد كونسيساو لا يكفي .. وتحميل الرابطة مسؤولية "الحضور الجماهيري"!

    "أين الجماهير؟".. سؤال بات يتكرر بقوة في الآونة الأخيرة، خاصة وأننا نشاهد أجزاء كبيرة من المدرجات خاوية، في مباريات الفرق الكبرى، وسط المناداة بأزمة ارتفاع أسعار التذاكر، رغم دخول مرحلة الحسم، سواءً في دوري روشن السعودي أو البطولات الآسيوية.



  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 70 نقطة من 27 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال والأهلي، صاحبي "الوصافة" و"المركز الثالث" تواليًا.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري روشن السعودي
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
النصر crest
النصر
النصر