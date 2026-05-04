أخبار النصر اليوم | تبرئة إدارة العالمي من أزمة ديربي الهلال .. انتقادات لجورج جيسوس ومؤامرة مزعومة تجاه رونالدو
تحليل مواجهة النصر والقادسية .. ومستوى رونالدو بشكل فردي
الآن عرفنا أين "بوصلة الدوري": مفارقة أبو الشامات لم تكتمل .. درس النصر "رودجرز أكبر من الحصان الأسود"!
هيا بنا نشعل التحدي مجددًا، الدوري لا يزال في الملعب، النصر تلقى هزيمة أمام مضيفه القادسية بنتيجة (1-3)، في معقل الأمير محمد بن فهد، والأهلي، بطل آسيا، يفوز على الأخدود برباعية نظيفة، في ملعب الإنماء، ضمن حساب الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.
وجاءت ثلاثية القادسية عن طريق محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، خوليان كينيونيس في الدقائق 24 و55 و78، بينما سجل جواو فيليكس، هدف النصر الوحيد في الدقيقة 39.
وتجمد رصيد النصر عند 79 نقطة، ليبقى في صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق خمس نقاط عن الهلال، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم، كما يحل الأهلي في المركز الثالث، برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة عن القادسية "الرابع".
نجم القادسية لقنه درسًا: كريستيانو رونالدو "يناقض نفسه" .. وقع في الفخ ومن الجيد أنه لم يسجل!
خسر النصر واشتعل الدوري، والقادسية يواصل بعثرة أوراق الدوري، كتيبة بريندان رودجرز أشعلت المنافسة مجددًا، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف، في قمة الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.
ورغم أن المنافسة "عمليًا" محصورة بين النصر والهلال، إلا أن الأهلي، قرر أن يلعب على "الأمل البعيد"، ليفوز على الأخدود برباعية نظيفة، ويزداد الدوري تشويقًا، مع الوصول إلى الأمتار الأخيرة.
بالعودة إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، كيف كان "الدون" كريستيانو رونالدو؟ الإجابة هي: مباراة للنسيان، فرغم بعض اللقطات، إلا أن القادسية - بشكل عام - عرف كيف يُسقط رونالدو في شباكه.
الجدل التحكيمي لمواجهة النصر والقادسية
عين على الحكم | لمسة يد وضربة كوع .. أوسمرز أنقذ النصر "مرتين" وسط اعتراضات القادسية!
عندما تشاهد مواجهة قوية بحجم القادسية والنصر، فبالتأكيد لن تخلو بدورها من قرارات تحكيمية ستثير الكثير من الجدل، وستكون محل تساؤلات، كما حدث في معقل الأمير محمد بن فهد بالدمام، في قمة الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.
واستقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم ألماني، لإدارة مباراة القادسية والنصر، بقيادة هارم أوسمرز "حكم الساحة"، ويعاونه دومينيك شال، كريستيان جيتلمان، وعبد الله الحربي حكمًا رابعًا.
ويقود تقنية الفيديو، الحكم الألماني كاترين رافالسكي، ويعاونه حمد بن حركان.
وسط سخرية القادسية .. "هدف النصر غير صحيح"، ووليد الفراج: أنا عارف من بطل الدوري!
تطرق الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان، للحديث بشأن القرارات التحكيمية، في مباراة الأحد، مؤكدًا أن الهدف الذي سجله النصر عن طريق جواو فيليكس، لم يكن احتسابه قرارًا صحيحًا من قِبل حكم المباراة، بداعي وجود خطأ على أنجيلو في لقطة الهدف.
أزمة بسبب ديربي الهلال .. وتبرئة النصر
"من يستمتع بمشاهدة نجوم النصر عليه أن يدفع": أسعار تذاكر ديربي الهلال "الفلكية" تثير الجدل .. ورسالة إلى المسؤولين!
استعرض الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أسعار التذاكر المطروحة للشراء في مباراة الديربي بين النصر والهلال، التي ستقام على ملعب الأول بارك، والتي تبدأ من 980 ريال لفئة الـ"فانز".
تبرئة النصر من أسعار تذاكر الديربي
نفى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني تعمد إدارة النصر رفع تذاكر ديربي الهلال المقبل، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على إدارة ملعب الأول بارك وشركة الوسائل، ولا دخل للنادي بها.
جمهور الهلال كان قد استاء من الأسعار، واتهم الجانب النصراوي برفع الأسعار تجنبًا لحشد الموج الأزرق في مدرجات الأول بارك.
لكن القحطاني رد عليهم، فكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "غير صحيح النصر كنادي ليس له علاقة برفع الأسعار أو تخفيضها. المسؤول عن التذاكر هي إدارة ملعب الأول بارك وشركة الوسائل، ولعلمكم حتى جمهور النصر يشتكون من ارتفاع أسعار تذاكرهم ونفس السعر! من المهنية نقل الموضوع بحيادية وليس من المنطق إقحام اسم النصر في موضوع هو نفسه متضرر منه!".
8 أيام حياة أو موت: إلى الهلال.. تعلم من درس الأهلي ضد النصر قبل أن تخسر كل شيء!
8 أيام فقط ستُحدد موسم عملاق الرياض الهلال، تحت قيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ الذي يواجه الكثير من الانتقادات، أساسًا.
نعم.. إنزاجي الذي تولى قيادة الهلال صيف عام 2025، يواجه اتهامات بـ"القضاء على هوية الفريق الأزرق"؛ وذلك رغم منافسته على لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ودخل الزعيم الهلالي الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وهو يُنافس على 4 ألقاب رسمية، كالتالي: "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، النخبة الآسيوية ومونديال الأندية".
وودع الهلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور الـ8؛ بعد إنجاز تاريخي بالتعادل مع العملاق الإسباني ريال مدريد في دور المجموعات، ثم الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي.
أما الصدمة الأكبر فجاءت في النخبة الآسيوية، عندما ودع من دور ثمن النهائي، على يد نادي السد القطري؛ ليتبقى أمام الفريق الأزرق بطولتين فقط، هما "دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين"، كما ذكرنا.
ونحن سنستعرض من ناحيتنا، كيف ستُحدد الـ8 أيام القادمة موسم نادي الهلال؛ بالإضافة إلى ضرورة التعلُّم من درس عملاق جدة الأهلي، عند مواجهة الغريم التاريخي النصر.
انتقاد جيسوس .. ومؤامرة رونالدو
"كنت أتمنى رونالدو ولكن صعب": فهد الهريفي يطالب جيسوس بإبعاد أجنبي النصر .. ويقلل من رياض محرز!
وجه فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، انتقادًا لاذعًا للبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة أمام القادسية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في قمة الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.
تحت شعار "يريدون إرهاب كريستيانو رونالدو" .. مؤامرة المنشطات تتصدر المشهد في النصر وواقعة سالم الدوسري تزيل الشكوك!
خلال الـ24 ساعة الماضية تقريبًا، سيطرت "المؤامرة" على عقول النصراويين .. الأمر لم يقتصر فقط على بعض الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مواجهة القادسية – بحسب خبراء التحكيم – إنما حتى بعيدًا عن تلك المباراة!
العالمي تلقى الهزيمة أمس الأحد، أمام القادسية بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
ووسط الحديث عن أخطاء التحكيم، سر استبعاد المدرب البرتغالي جورج جيسوس للجناح السنغالي ساديو ماني، فارق الخمس نقاط ومنح الهلال أمل أكبر لخطف اللقب من النصر .. تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو المشهد، ليس لسوء مستواه في المباراة، إنما بسبب فحص منشطات!