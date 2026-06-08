أخبار النصر اليوم | عرض تركي لمهاجم العالمي .. واستهداف التعاقد مع لاعب الهلال السابق

جلطة سراي يطلب التعاقد مع جون دوران

أكدت صحيفة "HT Spor" التركية اهتمام نادي جلطة سراي بالتعاقد مع جون دوران؛ مهاجم النصر المعار إلى زينت، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب النادي التركي في الظفر بخدمات المهاجم الكولومبي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، رغم فشل تجربة إعارته لفنربخشه في صيف 2025.

رحيل بينتو يقترب

أكد الصحفي فلاح القحطاني أن الحارس البرازيلي بينتو يقترب من الرحيل عن النصر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

عقد بينتو مع العالمي ممتد حتى نهاية يونيو 2028، لكن هناك رغبة نصراوية في التعاقد مع حارس مرمى أفضل خلال الفترة المقبلة، رغم قيادته للفريق لتحقيق لقب دوري روشن 2025-26.

النصر يستهدف لاعب الهلال السابق

أكد الصحفي صالح عمر الأحمد أن نادي النصر استفسر خلال الفترة الماضية عن إمكانية التعاقد مع جناح الاتفاق المتألق خالد الغنام، لضمه في صيف 2026.

الجناح الذي لعب للهلال موسم 2024-25، لكن لم يحصل على فرصة حينها لمشاركة منتظمة، مرتبط بعقد مع النواخذة حتى عام 2028.

"لم نحصل على رد" .. وكيلة نجم النصر تنفي أي خلافات وتثير الغموض حول مصير اللاعب

أكدت مارينا ميكوليتش، وكيلة أعمال لاعب الوسط الصربي مارسيلو بروزوفيتش، أنه لا توجد أي خلافات بين اللاعب ونادي النصر السعودي، في ظل الموقف الغامض لتجديد عقده مع العالمي.

صاحب الـ33 سنة عقده ينتهي مع النصر في 30 يونيو الجاري، ولم يوقع على عقد جديد مع النادي حتى الآن، مما أشعل التكهنات حول إمكانية رحيله هذا الصيف.

"حاقد على الاتحاد ولا يجب أن يتشرف بدخوله" .. تحذير شديد اللهجة من المفاوضات مع نجم النصر

جدد وليد الشهري؛ المرشح السابق لانتخابات نادي الاتحاد، من التعاقد مع عبدالرحمن غريب؛ جناح النصر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.







