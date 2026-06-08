أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | عرض تركي لمهاجم العالمي .. واستهداف التعاقد مع لاعب الهلال السابق
أخبار الانتقالات
جلطة سراي يطلب التعاقد مع جون دوران
أكدت صحيفة "HT Spor" التركية اهتمام نادي جلطة سراي بالتعاقد مع جون دوران؛ مهاجم النصر المعار إلى زينت، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ويرغب النادي التركي في الظفر بخدمات المهاجم الكولومبي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، رغم فشل تجربة إعارته لفنربخشه في صيف 2025.
رحيل بينتو يقترب
أكد الصحفي فلاح القحطاني أن الحارس البرازيلي بينتو يقترب من الرحيل عن النصر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
عقد بينتو مع العالمي ممتد حتى نهاية يونيو 2028، لكن هناك رغبة نصراوية في التعاقد مع حارس مرمى أفضل خلال الفترة المقبلة، رغم قيادته للفريق لتحقيق لقب دوري روشن 2025-26.
النصر يستهدف لاعب الهلال السابق
أكد الصحفي صالح عمر الأحمد أن نادي النصر استفسر خلال الفترة الماضية عن إمكانية التعاقد مع جناح الاتفاق المتألق خالد الغنام، لضمه في صيف 2026.
الجناح الذي لعب للهلال موسم 2024-25، لكن لم يحصل على فرصة حينها لمشاركة منتظمة، مرتبط بعقد مع النواخذة حتى عام 2028.
"لم نحصل على رد" .. وكيلة نجم النصر تنفي أي خلافات وتثير الغموض حول مصير اللاعب
أكدت مارينا ميكوليتش، وكيلة أعمال لاعب الوسط الصربي مارسيلو بروزوفيتش، أنه لا توجد أي خلافات بين اللاعب ونادي النصر السعودي، في ظل الموقف الغامض لتجديد عقده مع العالمي.
صاحب الـ33 سنة عقده ينتهي مع النصر في 30 يونيو الجاري، ولم يوقع على عقد جديد مع النادي حتى الآن، مما أشعل التكهنات حول إمكانية رحيله هذا الصيف.
"حاقد على الاتحاد ولا يجب أن يتشرف بدخوله" .. تحذير شديد اللهجة من المفاوضات مع نجم النصر
جدد وليد الشهري؛ المرشح السابق لانتخابات نادي الاتحاد، من التعاقد مع عبدالرحمن غريب؛ جناح النصر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.
أخبار سارة لكريستيانو رونالدو
لا صدام مع كريستيانو رونالدو!.. الكشف عن رئيس النصر المرتقب بدعم من سعود آل سويلم ومفاجأة سارة للجماهير
تترقب جماهير نادي النصر، حسم العديد من الملفات "الإدارية والرياضية" المهمة؛ وذلك ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.
النصر يدخل الموسم الجديد؛ بهدف الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين الذي حققه في 2025-2026، مع رغبة في اعتلاء عرش بطولة النخبة الآسيوية لأول مرة في التاريخ.
"عاصفة" تنتظره مع ابنه الموسم القادم .. مفاجأة مدوية بمستقبل رونالدو والنصر يعرض عليه "3 أدوار"!
كشف الإعلامي السعودي محمد أبو هداية، عن تطورات جديدة بخصوص مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومدة استمراره مع نادي النصر.
رونالدو الذي وصل إلى النصر في 2023، ونجح مؤخرًا في الحصول على لقب دوري روشن السعودي، مرتبط بعقد مع العالمي حتى 2027، وكانت هناك بعض التساؤلات حول الخطوة القادمة له.
أخبار المدرب الجديد
أنطونيو كونتي إلى النصر .. مقارنته بسيموني إنزاجي "ظالمة" ولن يحقق "الهدف الأسمى" لرفاق كريستيانو رونالدو!
بقدر ما أدخل المدرب البرتغالي جورج جيسوس الأفراح إلى نادي النصر، بإعادته لمنصة التتويج بدوري روشن السعودي بعد غياب سنوات، بقدر ما زاد صعوبة مهمة البحث عن بديل له!
البرتغالي رفض محاولات مسؤولي العالمي لتجديد عقده بعد نهاية الموسم المنقضي (2025-26)، مكتفيًا بموسم وحيد، على أمل أن يتولى مهمة تدريب منتخب خلال الفترة المقبلة، آماله منعقدة تحديدًا على البرتغال بعد نهاية كأس العالم 2026.
أما النصر فيخوض رحلة البحث عن بديل قادر على مواصلة ما زرعه البرتغالي المخضرم في الفريق، حيث أعاد له استقراره الفني وهيبته داخل الملعب ووحدة لاعبيه بعد سنوات من المعاناة مع المشكلات في غرف خلع الملابس.
لكن يبدو أن شركة النادي العاصمي قد استقرت بنسبة 60% بالفعل على خليفة جيسوس، حيث وضعت أعينها على الإيطالي أنطونيو كونتي.
ذهب لخلافة مورينيو .. "شروط غير مادية" تحرم النصر من "البديل البرتغالي" لجورج جيسوس!
يظل ملف المدرب الجديد للنصر خلال الموسم القادم، على رأس القضايا الساخنة التي تتم مناقشتها خلال الأيام القليلة الماضية داخل مجلس إدارة العالمي مع بداية الميركاتو الصيفي.
العديد من الأسماء ظهرت من أجل خلافة البرتغالي جورج جيسوس، وكان من ضمنها ماركو سيلفا مدرب فولهام، وهو الأمر الذي تحدث عنه الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل.
كومان في قائمة ديميرال السوداء .. السخرية من الوليد بن طلال .. وورطة للرميخاني والهويش
خطط لاستفزاز الجماهير ونجم النصر دخل قائمته السوداء!.. اعترافات مثيرة من ميريح ديميرال
فتح النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي، ملف الكلاسيكو السعودي الكبير ضد نادي النصر؛ وذلك ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، للموسم الرياضي 2025-2026.
وقتها.. الأهلي خسر (0-2) ضد النصر، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "الأول بارك"، في الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي.
"عاصفتنا أمطرت ذهبًا" .. النصر يرد برسالة ساخرة على وعد الوليد بن طلال لجماهير الهلال!
انتهى الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودية، فحسم النصر دوري روشن للمحترفين وفاز الهلال بكأس الملك، وكل الأنظار تتوجه نحو المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم 2026.
إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار المناوشات بين عملاقي الكرة السعودية، النصر والهلال، ففي الوقت الذي حصل فيه جميع اللاعبين والأجهزة الفنية على فترة راحة طويلة لم تهدأ صراعات عملاقي الرياض في وسائل التواصل الاجتماعي وبين الجماهير خلف الشاشات.
"لماذا سمحوا بتصويرهم واستدراجهم؟!" .. نشر فيديوهات تحرج محمد الهويش وحكم مواجهة النصر وضمك وسط التشكيك في نزاهة دوري روشن
في وقت كان به الحكم المحلي محل جدل كبير طوال موسم 2025-26 من دوري روشن السعودي، لم ينأ الحكام بأنفسهم بعيدًا عن الجدل، خاصةً الثنائي أحمد الرميخاني ومحمد الهويش.