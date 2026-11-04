أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | نقل مواجهة الحزم وتقديم موعد كلاسيكو الأهلي .. والتحرك ضد الوصل الإماراتي
مستقبل جواو فيليكس
"لن ينجح مع برشلونة والنصر أفضل خيار له" .. نجم الهلال السابق يحذر جواو فيليكس من العودة إلى أوروبا!
سيطرت حالة من القلق على جماهير النصر في الأيام الماضية، بسبب الشكوك المتعلقة بمستقبل النجم البرتغالي جواو فيليكس وإمكانية عودته لأوروبا بعد انتشار تقارير عالمية تؤكد رغبة أندية كبرى بحجم برشلونة وريال مدريد للفوز بخدماته.
إلا أن الإعلامي السعودي متعب الهزاع، بعث برسالة اطمئنان لجماهير العالمي خلال برنامج "نادينا" على فضائية "MBC"، حيث شرح تفاصيل العقد والسبل الممكنة لضمان استمرار النجم البرتغالي في صفوف النصر.
"حُسمت بنسبة 100%" .. مسؤول سابق في النصر يحسم الجدل بمستقبل فيليكس وسط شائعات الهلال!
أصبح اللاعب البرتغالي جواو فيليكس، على أعتاب تجديد عقده مع النصر السعودي، وسط الشائعات المنتشرة حول مصيره مع العالمي بين البقاء والرحيل.
مصالحة رونالدو .. وانتقاد تين هاج
من تحدي رونالدو إلى مزاح الفراج مع ماجد عبدالله .. برامج السعودية و"مصالحة الأساطير" عرض مستمر!
باتت هناك ظاهرة مؤخرًا في البرامج الرياضية السعودية، تتمثل في "التراجع ومصالحة الأساطير"، ولا أقصد هنا بالضرورة، التراجع عن إساءة أو ما إلى خلافه، ولكن قد نجد اختلافًا في التوجه، أو التطييب بكلمات من أجل تلطيف الأجواء مع أسطورة كروية.
من ماجد عبد الله إلى كريستيانو رونالدو، ورسائل إشادة تتكرر مع الحلقات، تعطي برهانًا بوجود حالة من التراجع، عن موقف سابق، قد يكون أثار أزمة مع أسطورة كروية، أو اعترافًا ضمنيًا بخسارة رهان.
"انتهى بعد يوفنتوس": تين هاج يثير الجدل حول انتقاد جديد لرونالدو .. ورد ساخر: "فرس نهر"!
تظل العلاقة بين إريك تين هاج وكريستيانو رونالدو، واحدة من أكثر الفصول إثارة للجدل في التاريخ الحديث لمانشستر يونايتد؛ فبعد سنوات من الرحيل الثاني المرير للأسطورة البرتغالية عن قلعة أولد ترافورد في نوفمبر 2022، عقب مقابلة مثيرة مع بيرس مورجان، صرّح فيها رونالدو علنًا بأنه لا يكن أي احترام للمدرب الهولندي، قدّم تين هاج انتقادًا صريحًا للقدرات البدنية للمهاجم ومكانته في كرة القدم العالمية.
موقف محرج بسبب الأمير الوليد بن بدر
رد غريب على مشجع رافضًا الدعم! .. الأمير الوليد بن بدر يضع النصر في موقف محرج وابن طلال يخطف الأنظار بوقفته
لأن المقارنات بين الهلال والنصر لا تنتهي أبدًا، تسبب مشهد حديث للثنائي الأمير الوليد بن طلال؛ مالك نادي الهلال، والأمير الوليد بن بدر؛ العضو الذهبي السابق لنادي النصر، في سخرية كبيرة من العالمي، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
نقل مواجهة النصر والحزم
تزعم صحيفة "الميدان الرياضي" أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعتزم نقل مواجهة النصر والحزم، ضمن الجولة الـ13، إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يأتي هذا القرار على إثر تقديم موعد الزراعة الشتوية في ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، والتي تمتد لمدة 45 يومًا، بدءً من اليوم.
تقديم محتمل لكلاسيكو النصر والأهلي
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تتجه لتقديم جميع المباريات المرجلة، لتلعب بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية مباشرةً.
ومن ضمن المباريات المخطط تقديمها؛ كلاسيكو النصر والأهلي المؤجل من الجولة التاسعة من دوري روشن، والذي تحدد له السادس من مارس المقبل، لكن سيتم تقديم موعده على إثر تأجيل كأس آسيا 2027.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرابطة ستبلغ خلال الاجتماع المقرر عقده الخميس المقبل، كافة الأندية بعدم تقديم أي جولة عن أخرى في ترتيب الجولات المتبقية، وسيتم تقديم مواعيدها للاستفادة من الـ44 يومًا، خلال ديسمبر ويناير وفبراير المقبلين، التي دخلت ضمن روزنامة الموسم الجاري بعد تأجيل نهائيات كأس أمم آسيا 2027.
تداعيات تأجيل مواجهة النصر والوصل
"موقف النصر القانوني صحيح 100% ولكن!".. مفاجأة جديدة في أزمة تأجيل مباراة الوصل آسيويًا
كشف الصحفي الرياضي بدر بالعبيد عن الموقف القانوني لعملاق الرياض النصر؛ وذلك في أعقاب تأجيل مباراته ضد نادي الوصل الإماراتي، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
الوصل لم يحضر إلى المملكة العربية السعودية، لمواجهة النصر في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027؛ ليعلن الاتحاد القاري للعبة تأجيل المباراة إلى موعد آخر، بشكل رسمي.
النصر يتحرك ضد الوصل
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن نادي النصر في انتظار رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن مسببات تأجيل مواجهته أمام الوصل الإماراتي، في الجولة الثالثة من النخبة الآسيوية، بعد امتناع الأخير عن الحضور إلى الرياض.
وأشارت الصحيفة إلى أن العالمي زود الاتحاد القاري بجميع المستندات التي تثبت توفير أذونات الهبوط والموافقات الرسمية اللازمة، لاستقبال بعثة الوصل في الرياض، بجانب رقم رحلة الطائرة الخاصة الذي أرسله النادي الإماراتي، قبل تغيير قراره برفض السفر.
وأكدت مصادر "الرياضية" أن إدارة النصر تعتزم المضي في جميع الإجراءات القانونية المتاحة، لحماية حقوق النادي.
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