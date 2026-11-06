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أخبار النصر اليوم | تكذيب رئيس الأهلي السابق في أزمة "مؤجلة أُحد" وطلب مرفوض وسط مطامع التعاون!
أزمة مواجهة أحد تعود من جديد
تحدث عبد الإله مؤمنة الأمين العام للاتحاد السعودي ورئيس الأهلي سابقًا، إلى برنامج في المرمى عن ملابسات القرار المثير للجدل الخاص بتأجيل مباراة النصر واحد في الجولة 17 من دوري روشن السعودي لموسم 2018/2019.
وكان من المقرر ان تقام المباراة في الرياض، ولكن لجنة تحقيق تابعة للهيئة العامة للرياضة، رفضت الأمر بسبب وضعية أرض الملعب في استاد الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد.
إدارة النصر رفضت تأجيل المباراة أو نقلها خارج الرياض بسبب ضغط المباريات، ولكن لجنة المسابقات قررت نقل اللقاء إلى مدينة المجمعة وتأجيله ليوم واحد.
وقال رئيس الأهلي السابق:"أنا من وقعت على هذا القرار الذي أعتبره صحيحًا بنسبة 100%".
ورد عليه بتال القوس:"كان من المفترض أن تقام المباراة في أقرب ملعب، وهل تنطبق هذه الصفة على ما حدث؟".
وأوضح عبد الإله:"الخلاف كان يتعلق بالصلاحيات، الإدارة السابقة دخلت في نزاع حول الأمر، ولكن نقل وتأجيل مباراة النصر وأحد أنا من اتخذته، ولم يتم ظلم النصر فيه".
وعن قدومه بعد اتخاذ القرار:"أنت تحاول الخلط بين الأمرين، هذا غير صحيح، حدثت حالة من الخلاف بين الإدارة السابقة في وجود عادل البطي الذي استقال من منصبه، بعدها اتخذنا القرار والنصر لم يعترض عليه".
البطي يرد على عبد الإله مومنة
وعلى الجانب الآخر، ظهر عادل البطي الذي كان يعمل في لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي في تلك الفترة، من أجل توضيح الأمور والرد على رئيس الأهلي السابق.
وقال البطي عبر برنامج "في المرمى":"عبد الإله أخي وزاملته في الاتحاد، ولكني رأيته يظهر على أكثر من منصة إعلامية يتحدث عن الأمر، ولكن هذه أول مرة أتحدث فيها عن هذا القرار منذ 6 سنوات".
وأضاف:"أولًا، قال إنه صاحب القرار، ولكنه صدر يوم 24 في يوم الخميس، والأستاذ عبد الإله تم تعيينه يوم 26، بعدما تم الإعلان عن الأمر عبر مختلف وسائل الإعلام".
وتابع:"كان يمكنه أن يقول إن القرار تم إصداره وهو وقع عليه، وبالنسبة لي أنا أعترضت على الأمر بشكل عام".
طلب نصراوي مرفوض
كشف الإعلامي السعودي محمد البكيري، عن كواليس اجتماع رابطة دوري روشن مع ممثلي أندية المسابقة، والتي شهدت مطالب من ممثل نادي النصر بجدولة مباراته المؤجلة مع الأهلي في الجولة التي تلي فترة التوقف.
ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض من ممثل نادي التعاون، والذي تدخل للتأكيد على رغبته في لعب هذه المواجهة طمعًا في أوضاع الأهلي، وسط اعتراضات فاترة من ممثل الراقي.
وطلب الجانب الأهلاوي بتسيير الجدولة كما هي بعد التوقف، مع الاتفاق على موعد جديد لمواجهتي النصر والتعاون.
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مدرب جديد لرونالدو
بدلاً من جيسوس .. مدرب جديد للبرتغال في مباراة وداع رونالدو!
سيكون لكريستيانو رونالدو مدرب جديد على مقاعد البدلاء في مباراته الوداعية مع البرتغال بعد إعلانه اعتزال اللعب دوليًا، وفقًا لتقرير صحفي.
وصدم اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا عالم كرة القدم أمس بقراره الانسحاب من المنتخب الوطني، في أعقاب خلاف مع المدرب جورج جيسوس.
لكنه لن يرحل على الفور. من المقرر أن يخوض رونالدو مباراة أخيرة واحدة لإسدال الستار على مسيرة دولية امتدت لأكثر من عقدين، مشوار جلب خلاله 146 هدفًا في 234 مباراة.
لكن جيسوس لن يكون الرجل الموجود على مقاعد البدلاء في هذا الوداع، وفقًا لتقرير من "ESPN"، إذ يستبعده الخلاف المرير بين الطرفين.
وقد يعود مدرب البرازيل السابق لويز فيليبي سكولاري إلى المنصب بدلًا منه. فهو الرجل الذي منح رونالدو أول ظهور دولي له عام 2003.
وقد بنى الاثنان علاقة وثيقة خلال سنوات رونالدو الأولى مع المنتخب الوطني، خاصة بعدما دعمه سكولاري خلال وفاة والده عندما كان في العشرين من عمره.
سيناريوهات افتتاح ملعب أرامكو
بعد جدل ديربي الهلال والنصر.. 3 سيناريوهات مثيرة لافتتاح ملعب "أرامكو" ومفاجأة البرازيل ممكنة!
فجّر أحمد القرون، وكيل اللاعبين والمراسل الإعلامي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص افتتاح ملعب "أرامكو" الجديد، في مدينة الخبر.
هذا الملعب الذي سيخوض عليه نادي القادسية مبارياته؛ كان من المقرر أن يحتضن بعض لقاءات بطولة كأس أمم آسيا، التي تم تأجيلها من بداية 2027 إلى نهاية نفس العام.
وبعد تأجيل البطولة الآسيوية؛ خرجت مقترحات بافتتاح الملعب بديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).
وفي هذا السياق.. كشف القرون عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء أمس الخميس، عن 3 سيناريوهات أخرى لافتتاح ملعب "أرامكو"؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: مباراة تجمع بين فريقين من أوروبا.
* ثانيًا: تنظيم بطولة رباعية مجمعة.
* ثالثًا: مباراة دولية في مارس؛ تجمع البرازيل مع السعودية أو أي منتخب أوروبي كبير.
- Goal AR
ملامح روزنامة دوري روشن
البداية من هذا الموعد!.. "ملامح" روزنامة دوري روشن السعودي بعد تأجيل كأس آسيا
استعرض الصحفي الرياضي أحمد العجلان "ملامح" روزنامة دوري روشن السعودي للمحترفين الجديدة، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك بعد تأجيل بطولة كأس أمم آسيا، بشكل رسمي.
الاتحاد القاري للعبة أعلن تأجيل بطولة كأس أمم آسيا، التي كان من المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية من 7 يناير إلى 5 فبراير القادمين؛ لتقام في الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، على أن تُعرض المواعيد الجديدة على "فيفا".
وبناءً عليه؛ أعلنت الرابطة السعودية المحترفة تأجيل مباريات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن، مع إعادة مراجعة روزنامة الموسم من جديد.
وفي هذا السياق.. كشف العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء أمس الخميس، عن استئناف منافسات دوري روشن السعودي يوم 26 نوفمبر 2026؛ وذلك بمباريات الجولة الثالثة عشرة، التي تم تأجيلها في وقتٍ سابق.
وأشار العجلان إلى أن توزيع باقي جولات مسابقة دوري روشن السعودي؛ سيكون على النحو التالي:
* شهر ديسمبر 2026: إقامة 3 جولات.
* شهر يناير 2027: إقامة 5 جولات.* شهر فبراير 2027: إقامة 4 جولات.
* شهر مارس 2027: إقامة جولتين - يوجد فترة توقف دولي
* شهر أبريل 2027: إقامة 4 جولات.
* شهر مايو 2027: إقامة 4 جولات..
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