أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | استهداف ضم نجم الأهلي .. وأزمة بسبب الرئيس الجديد للعالمي
جديد أزمة رونالدو وجيسوس
بين النشأة الدينية وانعكاسها حتى على ملابسها إلى أسوأ ما تعلمته من كريستيانو رونالدو .. عندما استحضرت جورجينا "المسيح" للتصعيد ضد جورج جيسوس!
"لا أعرف كيف يمكن لهذا الرجل أن يحمل اسم المسيح (يسوع)" .. تصريح لو قرأته دون معرفة سياقة، ستظن أنه صدر في قضية أخلاقية أو إيمانية، لكن الغريب أنها قضية إشراك لاعب من عدمه، مهما كان اسمه!
الأرجنتينية جورجينا رودريجيز قررت الاستعانة بالاسم الأكثر قداسة في عقيدتها، للدفاع عن شريك حياتها؛ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على إثر أزمته الأخيرة من مدرب منتخب بلاده جورج جيسوس.
بعد صدامه مع جيسوس.. رئيس الاتحاد البرتغالي يتدخل لحسم مستقبل رونالدو الدولي
أصبح مستقبل كريستيانو رونالدو الدولي على المحك بعد خلاف علني مع المدير الفني جورج جيسوس خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة الخاصة بدوري الأمم الأوروبية. ومع ذلك، تدخل رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بيدرو بروينسا، للتقليل من حجم الخلاف، واصفًا الموقف بأنه مجرد سوء فهم سيتم حله داخليًا.
"أنا بحاجة إليك".. جيسوس يفتح الباب لعودة كريستيانو رونالدو بعد أزمة معسكر البرتغال
كشف مدرب المنتخب البرتغالي، جورج جيسوس، أن كريستيانو رونالدو لا يزال بإمكانه العودة إلى صفوف المنتخب الوطني إذا قرر إتاحة نفسه عقب رحيله الدرامي. وكان القائد المخضرم قد غادر المعسكر الدولي بشكل مفاجئ بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية، لكن الباب لا يزال مفتوحاً أمام المهاجم الأسطوري قبل مباريات شهر نوفمبر المقبل.
مشاركة رونالدو في المران .. وحقيقة إصابة الغامدي
رونالدو يشارك في المران
شارك كريستيانو رونالدو في مران النصر، اليوم الإثنين، بعدما وصل للعاصمة السعودية "رياض"، بالأمس.
ويستعد العالمي لمواجهة الدرعية، في التاسع من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2026-27.
الفحوصات حسمتها.. حقيقة إصابة نجم النصر بـ"الصليبي"!
كشفت الفحوصات الطبية عن طبيعة "حالة" راكان الغامدي، نجم عملاق الرياض النصر؛ وذلك على هامش إصابته مع فريق تحت 21 عامًا، خلال الأيام القليلة الماضية.
استهداف زكريا هوساوي
يزعم الصحفي الرياضي نايف الروقي أن النصر يستهدف التعاقد مع ظهير أيسر الأهلي زكريا هوساوي، الذي ينتهي عقده مع الراقي بنهاية الموسم الجاري.
صاحب الـ25 عامًا يعد أحد الركائز الأساسية في قلعة الكؤوس، لكن دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل، يجعل منه مطمعًا لعدة أندية.
أزمة الرئيس الجديد
"احذر، الهلال سيخطف نجم العالمي في هذه الحالة!".. اختيار رئيس النصر الجديد ومعلومة غريبة عنه تثير الجدل
يبدو أن عملاق الرياض النصر، عرف رئيس مجلس إدارته الجديد؛ وذلك بعد انتقال ملكيته بشكلٍ كامل، إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
نعم؛ صندوق الاستثمارات السعودي أعلن استحوفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الإثنين، اختيار أحمد السلطان رئيسًا لمجس إدارة شركة نادي النصر.
واذه على 100% من أسهم النصر، كنهاية للمرحلة الأولى من "الخصخصة".
الأهلي يواجه النصر في الدوري السعودي للمحترفين.. إليكم كيفية حجز التذاكر
كيفية الحصول على تذاكر الأهلي ضد النصر: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد
تُعد المواجهة الكبيرة بين الأهلي والنصر واحدة من أكثر المباريات إثارة في دوري روشن السعودي. ومع وجود المهاجم الأسطوري كريستيانو رونالدو على رأس هجوم النصر في مواجهة فريق أهلي مدجج بالنجوم، فإن هذه القمة المرتقبة تجلب معها جودة عالمية وأجواء حماسية في كل مرة يلتقي فيها الطرفان.
GOAL تقدم لكم جميع التفاصيل المطلوبة حول تذاكر المباراة، وخيارات الأسعار العامة، وكيفية شراء تذاكركم عبر الإنترنت الآن.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا