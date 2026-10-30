أخبار النصر اليوم | "استدعاء واستبعاد" لرونالدو قبل التوقف الدولي وإعلان هام من مالك ميلان!

فيديو | أسطورة الهلال يسخر من ثلاثية رونالدو في الهلال: أحمد عطيف يسجلها الآن وهو عنده تمزق!

سخر محمد الدعيع، أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، من الثلاثية التي أحرزها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الخلود، مشيرًا إلى أنها لم تكن بهذه الصعوبة.

وكان رونالدو قد اقترب خطوة جديدة من حلمه بتسجيل ألف هدف في مسيرته الكروية، بعدما أحرز "هاتريك" ضد الخلود، ليتبقى له 15 هدفًا فقط لتحقيق هذا الإنجاز المنتظر.

وقال حارس الهلال السابق في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" مع الإعلامي خالد الشنيف:"أهداف رونالدو من منطقة الستة كلها، أحمد عطيف يمكنه تسجيلها وهو يعاني من تمزق".

ومن جانبه رد عليه الشنيف قائلًا:"أعظم المهاجمين يسجلون بهذه الطريقة، يجب تواجده في المكان المناسب من أجل إحراز الأهداف".

وخلال هذا الحديث، قام البرنامج باستعراض أهداف رونالدو بالترتيب، وقال الدعيع عنها:"الأطراف تساعده، انظر إلى مكانه في الهدف الأول، والثاني الكرة جاءت له في موقع طبيعي للتسجيل بهذا الطول الذي يتمتع به".

وأوضح:"جواو فيليكس هو من ساعد كريستيانو وتسبب في تسجيله الهاتريك، وبالنسبة للهدف الثالث ستجد الكرة على خط الستة أيضًا".