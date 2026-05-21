أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | وعد توني بالدوري ويايسله يخشى العقوبات .. واتهام الجماهير بـ"الانحياز" للهلال!
ختام الموسم .. رباعية في الخليج
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، موسم 2025-2026، بانتصار عريض على الخليج، بنتيجة (4-1)، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الجولة الرابعة والثلاثين في مسابقة دوري روشن السعودي.
وجاءت رباعية الأهلي، عن طريق ريان حامد وفراس البريكان، وعلي السالم (بالخطأ في مرماه)، وماتيوس جونسالفس، فيما وقع جيورجوس ماسوراس على هدف أصحاب الأرض.
وأنهى الأهلي مسابقة الدوري، في المركز الثالث، برصيد 81 نقطة، موقعًا على الانتصار رقم 25، مقابل 6 تعادلات وثلاث هزائم.
وعد توني .. ومصير يايسله
أكد خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهلي غير الربحية، أن الألماني ماتياس يايسله، مستمر في قيادة الجهاز الفني للفريق، مؤكدًا أنه حريص على مواصلة المشوار مع الفريق الذي بناه.
وأوضح الغامدي، في حواره مع الإعلاميين، أن الأهلي قدم مباراة جيدًا ومرنًا، بشهادة كل المحللين، رغم الغيابات والإصابات، والفضل يعود إلى ماتياس يايسله، فيما أكد أن النادي بذل كل ما يستطيع من جهد، والعام كان مليئًا بالنجاحات، واختتمه ببطولة قارية كبيرة.
وفي سياق متصل، وجه الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، وعدًا بأن يتمكن الفريق من تحقيق لقب دوري روشن السعودي، خلال الموسم الرياضي المُقبل، في إشارة نحو تأكيده على البقاء في قلعة الراقي.
يايسله: سأتعرض للعقوبات
أعرب ماتياس يايسله، عن فخره بأداء الأهلي - بالمجمل - وشغفهم، وتحقيق إنجاز كبير في القارة، وكذلك أداء كل العاملين في النادي.
في المقابل، تلقّى يايسله سؤالًا من صحيفة "الشرق الأوسط"، حول سبب عدم تتويج الأهلي بلقب دوري روشن السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي، معلقًا "لا أريد الدخول في أحاديث قد تعرضني للعقوبات، أكرر أني فخور بما حققه فريقي هذا الموسم".
وأبدى يايسله تمنياته بالتوفيق للمنتخب السعودي، الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
سبب خسارة القادسية لقضيته ضد الأهلي
قرر مركز التحكيم الرياضي، رفض الشكوى المقدمة من قِبل نادي القادسية، للمطالبة بنقاط مباراة الفريق أمام الأهلي، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بداعي قيام الراقي بتغيير قائمته الرسمية المعلن عنها، عبر مكالمة هاتفية مع مسؤولي الرابطة السعودية المحترفة، بدلًا من تغييرها إليكترونيًا.
وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي، عبر برنامج "نادينا"، أن هذا القرار كان منطقيًا، لعدم عقد جلسة استماع في تلك القضية، مؤكدًا أنه كان يُفترض الاستماع إلى الأطراف، دون الاكتفاء فقط بأوراق القضية التي تمت دراستها في لجنتي الانضباط والاستئناف، وهو أمر مكرر في قضايا سابقة، مثل حافلة النصر في مباراة الوحدة، في الموسم الماضي.
واستدرك "ربما يكون لهيئة التحكيم، الكثير من العذر في عدم عقد جلسة استماع، بنسبة كبيرة، القادسية أخفق في طلب عقد الجلسة، وهذا سهّل على هيئة التحكيم عدم عقد الاستماع، وقد يقلل اللوم نوعًا ما ضد مركز التحكيم الرياضي".
في المقابل، ذكر الشيخي بأن الوقت المستغرق من أجل إصدار القرار، طبيعي للغاية، ولكن الحظ الجيد أنه لم يكن مؤثرًا بشأن ترتيب الأهلي والقادسية في دوري روشن، علمًا بأن الفريقين تأهلا إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.
كارثة في السعودية وهجوم شرس ضد جماهير الأهلي
"باعوا عشرة النصر بريال والدور قادم عليهم" .. هجوم شرس على جماهير الأهلي بسبب الانحياز للهلال!
مع اقتراب ساعات الحسم في دوري روشن السعودي للمحترفين، انقسم الجميع بين مؤيد للنصر وآخر للهلال، حيث أصبحت المنافسة محتدمة بينهما على الفوز باللقب، وإن كانت فرص "العالمي" هي الأقوى خصوصًا أن مصيره بين يديه.
وفي هذا السياق، تحدث الناقد الرياضي فلاح القحطاني بنبرة صارمة عن هذا الانقسام، مؤكدًا أن جماهير النادي الأهلي السعودي أخطأت بانحيازها إلى الهلال في هذه المعركة، بعدما انتهت آمال "بطل آسيا" في التتويج باللقب.
مشوار الأهلي في موسم 2025-2026
وكان الأهلي قد استعد لموسم 2025-2026، بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على النصر في النهائي، بركلات الترجيح، رغم مشاركته بدعوة من اتحاد القدم، لتعويض غياب الهلال الذي أعلن عن انسحابه من البطولة.
ومرّ الأهلي بمرحلة تذبذب في دوري روشن، إلا أنه نجح في اختتام الموسم على أفضل نحو ممكن، حيث حقق 25 فوزًا، لينهي الموسم في المركز الثالث، فيما ودّع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من الدور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام الهلال، بركلات الترجيح، بينما غادر بطولة كأس القارات، بعد السقوط أمام بيراميدز المصري، بنتيجة (1-3).
وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على ماتشيدا زيلفيا، بهدف فراس البريكان، ليضمن المشاركة في 5 بطولات خلال الموسم المُقبل.
* دوري روشن السعودي.
* كأس خادم الحرمين الشريفين.
* كأس السوبر السعودي.
* دوري أبطال آسيا للنخبة.
* كأس الإنتركونتينينتال للأندية.