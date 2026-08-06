أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة في راتب بوسيتش .. وموقف إيفان توني من العودة إلى جدة

استقبلت إدارة النادي الأهلي، المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم فور وصوله مدينة جدة، من أجل قيادة "الراقي" بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الأهلي، فجر اليوم الخميس، تعاقده مع بوسيتش، بعقد يمتد لموسمين وينتهي في 2028، ليكون بديلًا للمدرب الألماني ماتياس يايسله الذي انتقل لتدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وكان في استقبال بوسيتش عدد من مسؤولي النادي الأهلي، حيث حرصوا على استقباله بحفاوة، كما قدموا له القهوة السعودي، في تقليد معتاد عند وصول الوافدين الجدد.







