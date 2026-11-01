أخبار الأهلي اليوم | بوسيتش يرد على إقالته بعد مباراة السد .. وعملاق إنجلترا يفكر في إيفان توني!

أكد إيفان توني، مهاجم الأهلي، أن الأداء الذي ظهر في ليلة الخسارة بسداسية الشباب، لا يعبر عن الراقي مطلقًا، وأن الفريق ارتكب بعض الأخطاء التي أثرت على نتيجة المباراة، وهذا لا يعكس هويته.

ونوّه توني، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، بأن هذا اللقاء لن يكون سهلًا، والفريق يدرك جيدًا حجم التحدي الذي ينتظره، إلا أنه أيضًا يحمل لقب هذه البطولة، وعليه أن يُظهر ذلك داخل الملعب.

وكان إيفان توني قد وصل إلى الدوحة في الساعات المبكرة من صباح الأحد، من أجل اللحاق ببعثة فريقه، بعد تواجده في لندن، خلال الأيام الماضية، من أجل حضور جلسة استماع في المحكمة، ما غيبه عن مباراة الشباب.

من جانبه، علّق الكرواتي مارينو بوسيتش، المدير الفني للأهلي، على سؤال بشأن ما إذا كانت مباراة السد هي الأخيرة له مع الراقي، بقوله "لا أضع هذه الأمور ضمن اهتماماتي، ولا أتابع ما يُقال عبر وسائل الإعلام، فكل تركيزي منصبّ على عملي مع الفريق، والاستعداد للمباريات بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف بوسيتش أن الخسارة الماضية صارت خلف الفريق، وقد عملوا على تصحيح الأخطاء التي ظهرت (أمام الشباب)، مؤكدًا ضرورة التركيز على المباراة المُقبلة التي تمثل فرصة للعودة وتصحيح المسار.