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محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | بوسيتش يرد على إقالته بعد مباراة السد .. وعملاق إنجلترا يفكر في إيفان توني!

مارينو بوسيتش
إيفان توني
الأهلي
السد
دوري أبطال آسيا النخبة
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026..

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السد

السد

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

الأهلي

الأهلي

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

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  • "المباراة الماضية لا تعبر عنّا"

    أكد إيفان توني، مهاجم الأهلي، أن الأداء الذي ظهر في ليلة الخسارة بسداسية الشباب، لا يعبر عن الراقي مطلقًا، وأن الفريق ارتكب بعض الأخطاء التي أثرت على نتيجة المباراة، وهذا لا يعكس هويته.

    ونوّه توني، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، بأن هذا اللقاء لن يكون سهلًا، والفريق يدرك جيدًا حجم التحدي الذي ينتظره، إلا أنه أيضًا يحمل لقب هذه البطولة، وعليه أن يُظهر ذلك داخل الملعب.

    وكان إيفان توني قد وصل إلى الدوحة في الساعات المبكرة من صباح الأحد، من أجل اللحاق ببعثة فريقه، بعد تواجده في لندن، خلال الأيام الماضية، من أجل حضور جلسة استماع في المحكمة، ما غيبه عن مباراة الشباب.

    من جانبه، علّق الكرواتي مارينو بوسيتش، المدير الفني للأهلي، على سؤال بشأن ما إذا كانت مباراة السد هي الأخيرة له مع الراقي، بقوله "لا أضع هذه الأمور ضمن اهتماماتي، ولا أتابع ما يُقال عبر وسائل الإعلام، فكل تركيزي منصبّ على عملي مع الفريق، والاستعداد للمباريات بأفضل صورة ممكنة.

    وأضاف بوسيتش أن الخسارة الماضية صارت خلف الفريق، وقد عملوا على تصحيح الأخطاء التي ظهرت (أمام الشباب)، مؤكدًا ضرورة التركيز على المباراة المُقبلة التي تمثل فرصة للعودة وتصحيح المسار.

  • عروض مغرية من إنجلترا

    أشار موقع "Caughtiffside" إلى أن إصابة بنجامين شيشكو، تدفع مانشستر يونايتد للتفكير في البديل، خلال فترة الانتقالات الشتوية، فيما جاء اسم إيفان توني، مهاجم الأهلي، كأحد خيارات عملاق أولد ترافورد، في ظل مصادر تؤكد أنه منفتح على فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إذا سنحت له الفرصة المناسبة.

    وأضاف المصدر أنه بخلاف إيفان توني، فإن هناك خيارات أخرى لمانشستر يونايتد من أجل دعم الهجوم، مثل جان فيليب ماتيتا، أو أولي واتكينز، المنتقل مؤخرًا إلى الهلال.

  • رئيس الأهلي السابق: أقيلوا بوسيتش!

    شدّد عبد الله بترجي، رئيس نادي الأهلي الأسبق، على ضرورة إقالة مارينو بوسيتش من تدريب الفريق، مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية بنسبة 70%، من الخسارة الثقيلة أمام الشباب، ويجب البحث عن مدرب يليق باسم الأهلي وطريقة لعبه.

    وحتى ذلك الحين، طالب بترجي، في مقابلة مع صحيفة "الرياضية"، بضرورة محاسبة المدرب وعدم ترك المساحة له لاتخاذ القرارات منفردًا، مضيفًا "لقد أثبت بأنه أقل بكثير من أي مدرب آخر حتى لو كان مدربًا لشباب الأهلي، ولاشك أن الوقت صعب، ولكن ليس مستحيلًا أن يعثر الأهلي على مدرب ذي شأن تدريبي عالٍ".

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  • دفعة معنوية

    أكد الإعلامي مشعل العتيبي، أن السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، سيعود للقائمة الأساسية في مباراة السد القطري، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة، في ظل الانتقادات التي طالت الحارس البديل عبد الرحمن الصانبي، والتي تكللت بتلقيه بطاقة حمراء أمام الشباب، التي بستة أهداف مقابل هدف في دوري روشن السعودي.

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السد

السد

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

الأهلي

الأهلي