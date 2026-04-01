أخبار الأهلي اليوم | ضربة دولية لنجم الراقي .. 4 مصابين والاتحاد الآسيوي يرفض طلب المسؤولين

الأهلي يستعد لضمك في غياب الرباعي

يستعد الأهلي لاستئناف منافساته في دوري روشن السعودي، بعد نهاية التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، حيث يواجه ضمك، في الرابع من أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ27.

لكن قد يدخل الراقي المباراة دون أربعة من نجومه على إثر الإصابات، حيث يواصل علي مجرشي، زكريا هوساوي، التركي ميريح ديميرال والفرنسي فالنتين أتانجانا برامجهم العلاجية والتأهيلية.

رسالة أتانجانا

لاعب وسط الأهلي فالنتين أتانجانا، كان قد أصيب مع المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا في التوقف الدولي بمارس الجاري، لكنه خرج برسالة لطمأنة الجماهير.

وكتب أتانجانا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الفحوصات مطمئنة، سأعود أقوى، فقد كان الخوف من الإصابة أكبر من الضرر الفعلي".