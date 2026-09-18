أخبار الأهلي اليوم | نجم ماميلودي صن داونز لا يهتم بـ"مال الراقي".. صدمة إيفان توني ورسالة حسين عبدالغني "الغاضبة"

تحدث "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، بالإضافة إلى الإنجليزي إيفان توني والتركي ميريح ديميرال، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، لوسائل الإعلام المختلفة؛ وذلك قبل مواجهة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال" 2026.

وحسب ما نقله الصحفي الرياضي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة؛ قال بوسيش إنه يعلم قوة صن داونز باعتباره بطل القارة الإفريقية، ولكن يجب على الجميع عدم نسيان أن الأهلي هو زعيم آسيا في آخر موسمين.

وأضاف المدير الفني الأهلاوي: "نلعب ضد فريق جيد جدًا، والجميع يعلم ذلك.. التفاصيل هي من ستحسم هذا النهائي".

ومن ناحيته.. قلل ديميرال من تأثير جمهور صن داونز، خاصة أن المباراة ستقام في جنوب إفريقيا؛ معتبرًا أن نجوم الأهلي معتادين على مثل هذه الأجواء، بسبب صخب مشجعي الراقي.

وتابع ديميرال تصريحاته؛ بالقول: "نحن نعيش هذا الشعور الصاخب مع جماهيرنا، في كل مباراة تقام في مدينة جدة".

أما توني أكد أنه يقدّم أفضل نسخة منه، عندما تكون المباريات أكثر حدة؛ قائلًا: "هذا ما يجعل الأمر أكثر إثارة".

واعتبر المهاجم الإنجليزي أن صن داونز المرشح الأكبر، باعتبار أنه سيلعب على أرضه ووسط جماهيره؛ وهذا ما سيجعله هو - أي توني - يقدّم أداءً أفضل، طوال الـ90 دقيقة.



