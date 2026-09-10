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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | اتفاق جديد يحسم مستقبل محترف الفريق.. اعتراف مارينو بوسيتش بالعيب الخطير و"هل تتم إقالته؟"

الأهلي
مارينو بوسيتش
ماتيوس جونكالفيس
الأهلي ضد الحزم
الحزم
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس الموافق العاشر من سبتمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

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  • اتفاق بين الأهلي ومحترفه للاستمرار!

    كشف الصحفي الرياضي فيني كاساغراندي، عن مستجدات مستقبل النجم البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، مع عملاق جدة الأهلي.

    أخبار عديدة تحدثت عن إمكانية رحيل جونسالفيس عن الأهلي، في صيف العام الحالي؛ وسط اهتمام كبير من ناديي بوتافوجو وفاسكو دي جاما البرازيليين، للتعاقد معه.

    وأعلن كاساغراندي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، اتفاق مجلس إدارة العملاق الجدّاوي مع جونسالفيس ووكيله، على استمرار اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم، وعدم الرحيل في صيف العام الحالي.

    وأشار الصحفي الرياضي إلى أن استمرار جونسالفيس مع الفريق الأهلاوي؛ سيكون حتى الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027"، حسب الاتفاق.

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  • "مباراة ماميلودي صن داونز الأهم في تاريخ الأهلي"

    وصف "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، مباراة الفريق ضد نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بالأهم في تاريخ قلعة الراقي.

    الأهلي يواجه ماميلودي صن داونز، يوم 19 سبتمبر الجاري؛ وذلك في نهائي كأس القارات الثلاث، ضمن بطولة "إنتركونتيننتال".

    بوسيتش قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نادي الحزم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027: "أسمع دائمًا أن مباراة صن داونز، هي الأهم في تاريخ الأهلي.. سأعمل للتجهيز لها بالشكل المناسب".

    واعترف بوسيتش أن الفريق الأهلاوي، يُعاني من أزمة دفاعية كبيرة، في الموسم الرياضي الحالي؛ مؤكدًا على أنه يعمل مع جهازه المعاون، من أجل معالجة هذه المشكلة.

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    رسالة وليد الفراج.. وهل تتم إقالة مارينو بوسيتش؟!

    إنزاجي أم بوسيتش؟ خالد الشنيف : اليوم ستتم إقالة هذا المدرب من دوري روشن!

    خرج الإعلامي السعودي خالد الشنيف، برسالة غامضة تتنبأ برحيل أحد المدربين عن دوري روشن السعودي؛ دون الإفصاح عن اسم هذا المدرب، ليترك الجميع في حيرة.

    فيديو | "سيناريو يايسله قد يتكرر" .. نقاش ساخن حول المطالب بإقالة بوسيتش من تدريب الأهلي!

    تزامنًا مع الحالة السيئة التي يعيشها الأهلي هذا الموسم، بدأت النقاشات تتصاعد حول إمكانية إقالة المدرب الهولندي مارينو بوسيتش من منصبه.

    عقب مزاعم تهكمه على أحد أفراد الأسرة المالكة .. أول تعليق من وليد الفراج بعد أنباء شطب رخصته الإعلامية

    "تحويل وليد الفراج للتحقيق" .. أصبحت هي "الشائعة" المعتادة في كل موسم كروي بدوري روشن السعودي، ومع مرور ست جولات فقط من 2026-27، تصدرت هذه الأنباء المشهد مرة أخرى، حتى خرج مقدم برنامج "كورة روتانا" لكشف الحقيقة.

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    مشوار النادي الأهلي في الموسم الحالي 2026-2027

    عملاق جدة الأهلي يمر بموسم صعب للغاية في 2026-2027، تحت قيادة المدير الفني "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش؛ الذي تولى المهمة خلفًا للألماني الشاب ماتياس يايسله، بشكلٍ رسمي.

    الأهلي اكتفى بتحقيق 3 انتصارات فقط، خلال 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ مع الخسارة في اللقاءات الثلاثة الأخرى، ضد الهلال والخلود والقادسية.

    بينما تأهل الأهلي إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز الصعب على الأنصار (2-1)؛ بالإضافة إلى انتصار آخر ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بهدف مقابل لا شيء.

    الفوز على أوكلاند سيتي؛ أهل الفريق الأهلاوي لمقابلة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

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