أخبار الأهلي اليوم | اتفاق جديد يحسم مستقبل محترف الفريق.. اعتراف مارينو بوسيتش بالعيب الخطير و"هل تتم إقالته؟"

كشف الصحفي الرياضي فيني كاساغراندي، عن مستجدات مستقبل النجم البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، مع عملاق جدة الأهلي.

أخبار عديدة تحدثت عن إمكانية رحيل جونسالفيس عن الأهلي، في صيف العام الحالي؛ وسط اهتمام كبير من ناديي بوتافوجو وفاسكو دي جاما البرازيليين، للتعاقد معه.

وأعلن كاساغراندي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، اتفاق مجلس إدارة العملاق الجدّاوي مع جونسالفيس ووكيله، على استمرار اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم، وعدم الرحيل في صيف العام الحالي.

وأشار الصحفي الرياضي إلى أن استمرار جونسالفيس مع الفريق الأهلاوي؛ سيكون حتى الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027"، حسب الاتفاق.