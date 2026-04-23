أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | استعداد "خاطئ" يهدد ماتشيدا أمام الراقي .. وورطة لديميرال بسبب تاريخ الدوري السعودي
أخبار الانتقالات
اهتمام أوروبي بيايسله
دخل ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي، ضمن دائرة اهتمامات بعض الأندية الأوروبية، بسبب المستويات المميزة التي يقدمها الراقي في الفترة الأخيرة.
وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن الأهلي لا يخطط بأي شكل من الأشكال للتخلي عن يايسله، حيث يعتبره النادي من أهم العناصر المحورية في مشروعه.
ويأتي ذلك بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، بعد التتويج بلقب المسابقة في النسخة الماضية.
"لن نرحم أحدًا" .. الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية وتحذير لأندية دوري روشن!
أعلن سعد الأحمري رئيس نادي أبها السعودي، عن أولى صفقات الأهلي الصيفية، بانتقال جناح الفريق مشعل المطيري لصفوف الراقي بدءًا من الموسم المقبل.
إلى الأهلي: عبدالرحمن غريب "باعك وقت مرضك ويريدك في عزك".. الحل أمامك والهلال قد يستفيد أخيرًا
ندما تعرض عملاق جدة الأهلي، لأكبر هزة في تاريخه الكروي؛ كانت "قدمي" النجم عبدالرحمن غريب، تبتعدان عن أسواره.
نعم.. غريب قرر القفز من مركب الأهلي الغارقة؛ وذلك بعدما "هبط" الفريق إلى دوري يلو، لأول مرة في تاريخه.
وها هو غريب اليوم، بعد أن تجاوز الراقي محنته واستعاد هيبته الكروية؛ يرغب في العودة إلى نادي طفولته، من جديد.
وحسب موقع "365Scores"، رفض النجم البالغ من العمر 29 سنة، عرضًا من ناديه الحالي النصر لتجديد عقده؛ وسط رغبة قوية من اللاعب للعودة إلى الأهلي، الذي تركه صيف 2022.
وينتظر غريب أن تقدم الإدارة الأهلاوية، عرضًا رسميًا له في الأسابيع القادمة؛ وإذ لم يحدث ذلك.. فهُناك اهتمام من عملاق جدة الآخر الاتحاد، للتوقيع معه.
ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد رغبة غريب القوية في العودة للفريق الأهلاوي..
أخبار النخبة الآسيوية
فوضى قبل مواجهة الأهلي وماتشيدا .. طلبان مرفوضان للراقي وشكوى رسمية لإعادة مباراة نصف النهائي!
قبل إقامة المباراة النهائية بين الأهلي وماتشيدا الياباني يوم السبت القادم في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، قامت اللجنة المنظمة للقاء برفض طلبين من رئيس الراقي خالد الغامدي.
تتويج الأهلي بالنخبة الآسيوية: تحطيم "أيقونة" الاتحاد وهدية تحرج الهلال .. وتهمة الحكم الرابع تتحول إلى أسطورة!
قبل موسم كان يشارك من أجل تحقيق المفاجأة، واليوم بات يلعب بـ"شخصية البطل"، هكذا هو الحال الذي بات وحده من يحمل على عاتقه آمال السعوديين، من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.
تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول ما ينتظر الأهلي، في حالة تتويجه بجائزة الـ12 مليون دولار، بخلاف تكريسه للعقدة اليابانية، بعد فوزه على كاواساكي فرونتال، في نهائي النسخة الماضية.
استعداد "خاطئ" يهدد ماتشيدا أمام الأهلي
لفت عبدالسلام الشمري؛ أخصائي تأهيل الإصابات الرياضية، الأنظار إلى خطأ وقع به ماتشيدا الياباني قبل مواجهة الأهلي، بعد غدٍ السبت، في نهائي النخبة الآسيوية.
الشمري أوضح أن لجوء النادي الياباني لتأهيل لاعبيه بالأكسجين عالي الضغط قبل مواجهة الأهلي، سينعكس سلبًا على الفريق، في ظل ضيق الوقت، إذ يتوجب اللجوء له قبل فترة ليست بالقصيرة من المباراة المقبلة (48 ساعة على الأقل).
وأشار الأخصائي إلى أن الأكسجين عالي الضغط سيؤدي إلى شعور لاعبي ماتشيدا بثقل مؤقت.
وأضاف: "اللجوء له حاليًا محاولة لعلاج الإجهاد التراكمي عند اللاعبين، لكنه لا يغني عن النوم الكافي والتغذية والترطيب، لأنهم هو أساس الاستشفاء الصحيح".
جديد أزمة شكوى القادسية
"انتظروا هذا الأمر"!.. خطاب من مركز التحكيم إلى القادسية في شكوى الأهلي
وجّه مركز التحكيم الرياضي السعودي "خطابًا" إلى نادي القادسية؛ وذلك على خلفية شكوته ضد عملاق جدة الأهلي، بعد المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
الأهلي فاز (2-1) على القادسية، يوم 21 نوفمبر من عام 2025، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.
وبعد المباراة.. قدّم القادسية شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي؛ للمطالبة بالحصول على النقاط الثلاث كاملة، رغم الهزيمة ضد الراقي.
ورطة ديميرال بسبب تاريخ الأهلي .. وقصة "شارة القيادة" ومحرز
سخر من النصر فتورط في خطأ بتاريخ الأهلي .. مشروع ميريح ديميرال يقع في المحظور
بمناسبة ودون مناسبة، لا تتوقف التلاسنات بين التركي ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي، وجماهير النصر، لكن هذه المرة ورطه مشروعه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في الخطأ الذي جلب السخرية لقلعة الكؤوس.
لغز القطعة القماشية: تهميش رياض محرز في "شارة القيادة".. بين نظرية مارادونا وأدلة الأهلي والجزائر
في كرة القدم.. ليست كل الأساطير بحاجة لارتداء "شارة القيادة"، لتفرض كلمتها داخل غرفة الملابس أو فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ لكن في حالة الساحر الجزائري رياض محرز بات غياب هذه "القطعة القماشية" عن ذراعه، لغزًا يثير شهية النقاد.
ومن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وعملاق جدة الأهلي، وصولًا إلى جدل "شارة قيادة" منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، الذي تفجر في الساعات القليلة الماضية؛ يظل السؤال الذي يطرح نفسه، هو: "لماذا يتم تجاهُل محرز دائمًا؟!".
ولم يرتدِ الساحر الجزائري "شارة" السيتزنس - إلا عندما كان يغيب القادة الأوائل للفريق -؛ بالإضافة إلى تفضيل الحارس السنغالي إدوارد ميندي ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه عليه، داخل صفوف الفريق الأهلاوي.
والآن.. وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الأربعاء؛ قرر المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، سحب "شارة قيادة" محاربي الصحراء من محرز.
الصحيفة أعلنت أن بيتكوفيتش، سيمنح النجم المخضرم عيسى ماندي، قلب دفاع نادي ليل الفرنسي، "شارة قيادة" المنتخب الجزائري في بطولة كأس العالم 2026؛ بدلًا من رياض محرز، الذي حملها خلال الفترة الماضية.
ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، الأسباب التي قد تكون وراء عدم تفضيل الأجهزة الفنية، حمل محرز "شارة القيادة"..