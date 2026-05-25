أخبار الأهلي اليوم | دراسة مقترح سيغيّر تاريخ النادي.. قرعة كأس الملك وتفاصيل مناقشة مستقبل رياض محرز

تدرس شركة النادي الأهلي مقترحًا تاريخيًا؛ قبل إقراره المرتقب وبشكلٍ رسمي، خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشفت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الإثنين، عن أن شركة الأهلي تدرس "إلغاء" جميع الألعاب الرياضية - بمختلف فئاتها السنية -، داخل هذا الكيان الرياضي الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن الراقي، سيكتفي بلعبة كرة القدم فقط، بجميع فئاتها السنية.

وشددت على أن هذا المقترح، يحظى بقبول من أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة الأهلي؛ حيث تتم دراسة جميع جوانبه، قبل إقراره.

يُشار إلى أن الأهلي، يعتبر أكثر الأندية السعودية تحقيقًا للبطولات، في مختلف الألعاب الرياضية بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك بأكثر من 1.300 لقبًا مختلفًا.