أخبار الأهلي اليوم | حسم مصير شكوى القادسية .. وياسر المسحل يكذب مزاعم رفض الاحتفال بإنجاز الراقي الآسيوي
حوار مع رياض محرز
رياض محرز يبرئ بيب جوارديولا.. ويكشف: كنتُ أحلم باللعب في برشلونة وهكذا أنقذ والدي مسيرتي بعد وفاته!
تحدث النجم الجزائري رياض محرز، جناح عملاق جدة الأهلي، عن سر نجاحه في عالم الساحرة المستديرة؛ بالإضافة إلى فترة تدربه تحت يد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
محرز تدرب تحت يد جوارديولا، في صفوف فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم؛ وذلك في الفترة من 2018 إلى 2023، قبل الانتقال إلى الأهلي.
"الراتب الضخم يضغطني".. رياض محرز يحسم مستقبله مع الأهلي ويعترف بـ"الحقيقة التي لا يريد الجمهور سماعها"!
فتح النجم الجزائري رياض محرز قلبه؛ وذلك بعد مرور 3 سنوات على انتقاله إلى الملاعب السعودية، وتحديدًا عملاق جدة الأهلي.
محرز قاد الأهلي خلال هذه السنوات الثلاث؛ للتتويج بـ3 ألقاب رسمية، هي "دوري أبطال آسيا للنخبة (مرتان) وكأس السوبر السعودي".
خلاف جماهيري أهلاوي-اتحادي .. واتهامات لإعلاميين الراقي
"حسابكم يُدار من خارج البلاد" .. رئيس رابطة الاتحاد يخرج عن صمته بعد اتهامات بدر تركستاني!
أثار بدر تركستاني، رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي، أزمة مع جماهير الاتحاد، بسبب اتهاماته التي جاءت في ليلة الاحتفالية بإنجازات الراقي في معقل الإنماء بجدة.
الأهلي احتفل بإنجازاته في الإنماء، بعد فوزه على الخلود بثلاثية نظيفة، في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، عن طريق إيفان توني وصالح أبو الشامات وإنزو ميلوت.
وأقام الأهلي احتفالًا رائعًا مع جماهيره في ملعب الإنماء، بالإنجازات التي حققها على مدار عام، بالفوز بلقبين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وبينهما كأس السوبر السعودي.
"حالة لؤم بعدما استفزعوا برجال النصر ضد الهلال" .. هجوم كبير على إعلام الأهلي عقب خسارة دوري أبطال آسيا 2
غضب كبير نشب بين إعلام ناديي النصر والأهلي خلال الساعات الماضية، ليُكمل مسلسل الخلاف بين الطرفين منذ بداية الموسم الجاري، لكن هذه المرة "الشماتة" لخسارة العالمي دوري أبطال آسيا 2.
اتهامات بالتكبر على النخبة الآسيوية .. وإيفان توني مرشح لجائزة الأفضل
"رونالدو هو المشكلة" .. اتهام أهلاوي للنصر بـ"التكبر على الآسيوية" في ليلة احتفال الراقي بإنجازاته!
في ليلة احتفل فيها الأهلي بثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة، في جدة، كان الحزن يسود مدرجات الأول بارك في الرياض، حيث فشل النصر في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2.
في المقابل، جاءت هزيمة النصر في نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، بالخسارة أمام جامبا أوساكا الياباني، بهدف نظيف أحرزه دينيز هوميت.
كريستيانو رونالدو وإيفان توني يتصدران قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي!
كشفت رابطة دوري روشن الدوري السعودي للمحترفين رسمياً عن القائمة المختصرة المكونة من خمسة لاعبين للترشح لجائزة "أفضل لاعب في الموسم" المرموقة لعام 2025-2026.
وفي الوقت الذي يصل فيه الصراع المثير على اللقب بين النصر والهلال إلى ذروته في الجولة الأخيرة، يتصدر كريستيانو رونالدو وإيفان توني قائمة المرشحين إلى جانب جواو فيليكس وخوليان كينونيس وروبن نيفيش في موسم يتسم بالمنافسة الشديدة.
الأهلي ينتصر في قضية القادسية
أكد الصحفي الرياضي أحمد العجلان أن مركز التحكيم الرياضي السعودي رفض شكوى نادي القادسية ضد نظيره الأهلي، التي طالب بها بالحصول على نقاط مواجهتهما كاملة، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن 2025-2026.
الأهلي فاز (2-1) على القادسية، يوم 21 نوفمبر من عام 2025، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.
وبعد المباراة.. قدّم القادسية شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي؛ للمطالبة بالحصول على النقاط الثلاث كاملة، رغم الهزيمة ضد الراقي، بداعي "تغيير الراقي لقائمته الرسمية المعلن عنها".
وتسمح اللوائح والقوانين بقيام أي نادٍ سعودي بتغيير "قائمته الرسمية"، قبل 75 دقيقة من انطلاق المباراة؛ على أن يكون ذلك إلكترونيًا.
إلا أن الأهلي لم يقم بذلك؛ حيث أجرى التغيير على "قائمته الرسمية" ضد القادسية، عبر مكالمة هاتفية مع مسؤولي الرابطة السعودية المحترفة.
وبرر الراقي ذلك بأن "السيستم" كان معطلًا، ما جعله يفشل في تغيير "قائمته الرسمية" ضد القادسية إلكترونيًا؛ مع تأكيده على أنه أكمل الإجراءات هاتفيًا في الوقت القانوني، حسب ما نقلته تقارير محلية عديدة.
ومن ناحيته.. تمسك مسؤولو القادسية بأن النادي الأهلي، قام بتغيير "قائمته الرسمية" لمباراة الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي؛ بعد انتهاء المدة القانونية، والمُحددة بـ75 دقيقة.
ووسط هذا الشد والجذب.. رفضت لجنتا "الانضباط والأخلاق" و"الاستئناف" بالاتحاد المحلي لكرة القدم، شكوى القادسية ضد الأهلي؛ ليقوم فارس الشرقية بالتصعيد رسميًا، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي رفض هو الآخر الشكوى.
اتحاد القدم يكذب مزاعم رفض الاحتفال بالأهلي
نفى ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما تردد حول رفض مجلسه طلب خالد الغامدي؛ رئيس الأهلي، بشأن إقامة احتفالية للفريق بعد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وقال المسحل في تصريحاته للصحفيين: "غير صحيح، للأسف أتمنى من إخواننا الإعلاميين وأنا أعلم أن هناك ضغط كبير على المشاهدات، لكن عليهم ألا يكذبون في بعض الأشياء بشكل فج. عليهم التأكد من المعلومات".
وأضاف: "قلت لخالد الغامدي (نحن فخورون بالأهلي كفريق سعودي حقق اللقب القاري مرتين، وأنا يهمني ألا يخرج اللقب من السعودية أبدًا، لكن أكبر تكريم وشرف أن يستقبلك ولي العهد، واتحاد القدم لم يسبق له أن أقام حفلًا لأي فريق)، لم أرفض، هذا مستحيل، نحن نفرح للأهلي، لكن على مر تاريخنا لا يقام أي حفل لأي فريق".