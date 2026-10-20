أخبار الأهلي اليوم | الإصابات تضرب بوسيتش وخبير تحكيمي ينصف الراقي بعد شكوى مدرب الفيحاء

"كأن خسائر الأهلي ترفض التوقف عند إيفان توني".. إصابة جديدة تضرب كتيبة مارينو بوسيتش ضد الفيحاء

زادت متاعب عملاق جدة الأهلي، بقيادة مديره الفني الهولندي مارينو بوسيتش؛ وذلك خلال مواجهة نادي الفيحاء، مساء أمس الإثنين.

الأهلي فاز (3-2) ضد مضيفه الفيحاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وفي هذا السياق.. تعرّض زياد الجهني، متوسط ميدان عملاق جدة الأهلي، لـ"الإصابة" خلال مواجهة نادي الفيحاء.

إصابة الجهني جاءت بعد لعبة مشتركة مع أحد لاعبي الفيحاء، في الدقيقة 14 من عمر مواجهة الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. لم يستطع زياد الجهني، متوسط ميدان عملاق جدة الأهلي، استكمال مواجهة نادي الفيحاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم.. رغم محاولات الجهاز الطبي الأهلاوي التعامل مع إصابة الجهني، خرج النجم الشاب من أرضية الملعب؛ وهو يعرج بشكل واضح.

ودفع الجهاز الفني للفريق الأهلاوي، بقيادة الهولندي مارينو بوسيتش، باللاعب الأوكراني أرتيم بوندارينكو، بدلًا من الجهني المصاب.



